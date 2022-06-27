Дмитрий Азаров и Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и Белоруссии

В понедельник, 27 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Белоруссию и президент Республики Александр Лукашенко обсудили вопросы наращивания социально-экономического партнерства регионов двух стран.
"Вы не просто близкие нам люди, вы - наши люди. Вы приехали в свою Беларусь. Так будет всегда. События последних лет и дней нас в очередной раз убеждают, что нам надо быть вместе, нам нечего делить. Как только начнем делить - нас разделят", - подчеркнул белорусский лидер, приветствуя делегацию Самарской области.
Руководитель Самарской области в ответ поблагодарил главу государства за возможность встречи: "Для нас это большая честь и, конечно, колоссальная ответственность по реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным по расширению сотрудничества между нашими государствами и братскими народами".
Беларусь является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. В прошлом году прирост внешнеторгового оборота по сравнению с 2020 годом составил 31,7%.
Во время встречи Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарской области и Беларусь планомерно расширяют экономическое сотрудничество. "Мы вышли на хороший темп прироста внешнеторгового оборота. Хорошая динамика была за первый квартал текущего года, но потом сказались сложности на АвтоВАЗе, - отметил глава региона. - Александр Григорьевич, это одна из тем нашего визита. Мы взяли спецификацию с АвтоВАЗа, крупнейшего производителя автомобилей в России, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят нашему автогиганту выйти на ритмичную работу, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Беларуси".
Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня есть все возможности, чтобы увеличить товарооборот между Республикой и Самарской областью. "Нужно всего лишь выполнить до точки и запятой то, о чем мы ранее договаривались на различных уровнях. Сегодня сама жизнь нас к этому подталкивает и указывает правильный, может быть, единственный путь. Надо опираться на свое", - сказал белорусский лидер.
Белорусский экспорт показывает хороший прирост к прошлому году. В настоящее время предприятия Республики не только исполняют свои обязательства, но и значительно превышают объемы поставок запасных частей и комплектующих, лифтового оборудования, мебели, продуктов питания, лекарств и других товаров.
Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси существенно нарастить объемы поставок самой современной автомобильной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. "Уверен, что по условиям снабжения, сервисному обслуживанию, финансовому сопровождению мы в состоянии договориться. И последние месяцы об этом свидетельствуют", - сказал президент.
"Хотя в текущем году цены выросли по не зависящим от нас причинам, Беларусь практически не снизила темпов импорта из вашей области. Мы стали закупать больше подсолнечного масла, медной проволоки, подшипников - и это далеко не полный перечень продукции, которую мы могли бы у вас приобретать. Рассчитываем, что ваш визит в Беларусь позволит сбалансировать торговлю. От этого выиграют все", - отметил Александр Лукашенко.
Чрезвычайно важен и поиск новых возможностей для расширения промышленной кооперации: "Интерес должен быть полным. И рабочие места должны создаваться как в Беларуси, так и в Самарской области".
Еще одно направление сотрудничества - трансфер технологий и экспорт услуг. Белорусским специалистам интересны исследования самарских ученых и экспертов оборонно-промышленного комплекса. В свою очередь, Беларусь всегда готова поделиться опытом в развитии аграрного сектора, может расширить ассортимент поставок продовольствия, участвовать в проектировании и возведении социальных и промышленных объектов. Есть готовность обмениваться научными достижениями и технологиями.
"Конечно, за экономикой, торговлей нельзя забывать гуманитарное направление - в области и образовательных учреждений, и деятелей культуры, и работы в информационной сфере. Надо, чтобы в Самаре знали, чем живут наши люди, чем они дышат. И мы должны знать, как развивается Самарская область", - сказал президент.
Дмитрий Азаров отметил, что Самарскую область и Беларусь связывают сотни тысяч человеческих судеб. "У нас славная совместная история, крепкая, надежная дружба в настоящем и, уверен, светлое будущее, - подчеркнул губернатор. - У нас огромное количество экономических, гуманитарных связей".
Президент Белоруссии предложил губернатору рассмотреть все направления сотрудничества: "Вы должны нам сказать, что мы можем и должны сделать для Самарской области. Мы к вашим услугам. Если нужно и мы можем подставить где-то плечо - мы готовы это сделать".
Подводя некоторые итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил, что по вопросу развития сотрудничества Александр Лукашенко дал указание очень внимательно отнестись к вопросу повышения степени локализации производимых на АвтоВАЗе автомобилей в Республике Беларусь и продукции Республики в Российской Федерации.
По словам руководителя области, подготовка к визиту в Беларусь велась не одну неделю, и за это время совместно с двусторонней рабочей комиссией по сотрудничеству вопросы были сформированы и заблаговременно направлены в Минск.
В состав делегации Самарской области вошли руководители отраслевых министерств, а также представители крупнейших компаний региона: ООО "Пегас-Агро", ООО НТФ "Бакс", ООО "Фуд-Инновация", ООО ТПБЗ "Татищев", ГК "Акрон Холдинг", ООО "Куйбышев ТелекомМетрология", ООО "Ротор-лизинг", ООО "Открытый код", АО "ГК "Электрощит-ТМ Самара". Их представители в рамках визита в Республику проведут деловые переговоры и заключат целый ряд партнерских соглашений.
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