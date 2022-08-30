Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом"

Во вторник, 30 августа, на тренировочной площадке "Восход" около стадиона "Солидарность Самара Арена" состоялся финальный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом-2022". Участников и гостей соревнования поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

Турнир, по традиции, проходил все лето, с 10 июня по 30 августа, в три этапа. В масштабных соревнованиях участвовали детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области, всего почти 33 тысячи ребят. Сильнейшие команды встретились в областном финале.

"Очень рад тому, что традиция проведения турнира "Лето с футбольным мячом" входит в свое 15-летие. Уверен, что следующий турнир соберет еще больше мальчишек и девчонок на футбольных полях Самарской области. Тем более что таких футбольных полей - обустроенных, комфортных, качественных - с каждым годом в нашем регионе становится больше благодаря инициированным президентом страны нацпроектам, благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни", благодаря усилиям, которые мы предпринимаем, чтобы все больше спортивно-оздоровительных комплексов, открытых площадок, футбольных полей появлялось на территории Самарской области. Все это способствует не только популяризации действительно народного вида спорта - футбола, - но и формированию спортивного и здорового отношения к жизни", - подчеркнул руководитель региона.

Турнир "Лето с футбольным мячом" проводят в Самарской области уже четырнадцатый год. В нем участвуют команды юношей и девушек двух возрастных категорий: 9-11 лет и 12-14 лет.

Вратарь отрадненской команды "Нефтяник" Дмитрий Заботин участвует в турнире уже в четвертый раз. По его словам, соперники подобрались очень сильные. "Попались хорошие соперники, например, команда "Нефтяник" из Новокуйбышевска. Участие в этом турнире - это эмоции, новые знакомства и опыт, который пригодится в будущем. Я мечтаю стать футболистом и попасть в команду "Крылья Советов" - клуб, за который я болею", - поделился своими впечатлениями спортсмен.

С ним согласна и мама Ксения Заботина: "Масштабный турнир, эмоции невозможно передать. Мальчишки и девчонки, которые играют в футбол, тренируют свою выдержку, выносливость, проявляют характер на поле. Очень рада, что такие соревнования проводятся в нашем регионе. Дополнительный стимул, стремление заниматься любимым видом спорта дают им и встречи с игроками "Крыльев Советов". Глядя на них, дети стремятся к победам без поражений".

Губернатор Дмитрий Азаров вручил победителям дипломы, кубки и медали.

"Я приветствую ваше желание быть здоровыми и спортивными, достигать результатов. Сегодня здесь собрались победители. Но уверен, что все 33 тысячи ребят, которые приняли участие в соревновании в этом году, стали победителями. Кто-то обрел новых друзей, кто-то повысил свое мастерство, которое позволит в будущем добиваться еще больших побед", - уверен Дмитрий Азаров.

Команды-победительницы старшей возрастной группы также получили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей "Вега" по смене "футбол". А лучшие команды младшей категории получат возможность вывести команды на один из матчей, который состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена".

В младшей группе среди девочек третье место заняла самарская команда "Кристалл". На втором - спортсменки из Вязовки. Первое место завоевала "Лада" из Тольятти. А в старшей группе команда из Автограда упустила позиции, но тем не менее завоевала "бронзу". "Серебро" досталось команде из Красноярского района, а "золото" присуждено спортсменкам из Васильевки.

Среди юношей младшей группы третье место получила команда из Железнодорожного района Самара, на втором оказались отрадненцы, а победу одержали новокуйбышевские спортсмены. В старшей группе "бронза" - у команды из Кротовки, "серебро" уедет в Смышляевку, а "золото" - в Луначарский.

Лучший игрок в старшей возрастной группе получил Кубок памяти Максима Пустозвонова, нашего земляка, героя, погибшего во время проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Максим увлекался спортом, играл в молодежном составе футбольного клуба "Крылья Советов".

Помимо матчей, для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами Академии "Крыльев Советов" и товарищеская встреча капитанов команд - участниц турнира с почетными гостями.

"Очень приятно, что сегодня проводятся такие турниры для детей. Команды приезжают со всего региона. Я видел в глазах детей огоньки и стремление к победе. В моем детстве такого футбольного турнира не было. Надеюсь, что благодаря этим соревнованиям кто-то из ребят попадет в команды, которые играют в премьер-лиге", - поделился своими впечатлениями экс-вратарь "Крыльев Советов" Денис Вавилин.

Турнир "Лето с футбольным мячом" - это привлечение детей к регулярным занятиям спортом, а также возможность выявить наиболее талантливых ребят, чтобы в дальнейшем они могли тренироваться в специализированных спортивных школах, а в перспективе претендовали на попадание на профессиональный уровень.

"Для детей подобные турниры - огромный толчок к началу большой спортивной карьеры, - уверена тренер женского футбольного клуба "Крылья Советов" Мария Черепанова. - В прошлом году после турнира к нам приехали дети на стажировку, во время которой мы отобрали несколько девочек. Сейчас они занимаются в Академии "Крыльев Советов". Это огромный толчок для них".

"Рад тому, что турнир привлек внимание селекционеров и, в первую очередь, нашего ведущего клуба "Крылья Советов", Академии "Крылья Советов", тольяттинской Академии им. Коноплева. В прошлом году академии присмотрели восемь человек именно на турнире "Лето с футбольным мячом". Знаю, что тренеры, наставники внимательно следили за турнирами в этом году, и рассчитываю, что также кто-то из ребят и девчат будет приглашен для занятий спортом в академии. Я вам этого желаю, - обратился к участникам турнира Дмитрий Азаров. - Очень важно, чтобы наши футбольные клубы - "Крылья Советов" и "Акрон" - имели подпитку из Самарской области, чтобы наши мальчишки и девчонки пополняли наши команды мастеров, показывали красивую игру на радость всем болельщикам, всем любителям футбола. Уверен, что так и будет и благодаря вам клуб "Крылья Советов" - и мужской и женский - будет достигать новых славных успехов".

Напомним, впервые турнир "Лето с футбольным мячом" был проведен в Самаре в 2009 году как городские районные соревнования. Сегодня это масштабный областной турнир, в котором ежегодно участвуют все городские округа и муниципальные районы Самарской области. Успешный опыт региона по реализации проекта был высоко оценен и взят в работу на федеральном уровне. В 2019 году на основе положения турнира "Лета с футбольным мячом" было запущено новое направление реализации федерального проекта "Детский спорт", который координирует трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина. В первый год к всероссийскому фестивалю "Дворовой футбол", который реализуется при участии Российского футбольного союза и Министерства спорта РФ, присоединились 73 региона России.

Проведение в Самарской области масштабных детских соревнований, таких как "Лето с футбольным мячом", способствует решению задач нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным - к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом не менее 70% жителей страны. И для ее достижения в регионе усилиями властей региона и лично губернатора Дмитрия Азарова проводится комплексная и системная работа. Так, в Самарской области активно развивают спортивную инфраструктуру, строят новые площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны. Зримым результатом этой работы стал рост доли жителей Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 34% в 2017 году до 49,7% в 2021 году.