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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в заседании комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 августа, под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко прошло заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусств и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура" Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов сообщил, что на второй конкурс 2022 года поступило 6814 заявок из всех 85 регионов России. Прием проектов проводился в период с 20 апреля по 7 июня.

Самарская область традиционно входит в число регионов-лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку: 17 проектов стали победителями, получив поддержку на 30 млн рублей.

"Самарская область традиционно в числе регионов, которые качественно готовят проекты и от конкурса к конкурсу улучшают свои показатели", - отметил глава президентского фонда культурных инициатив.
Так, в прошлом году на конкурс от Самарской области было подано 248 заявок.

Регион уверенно вошел в пятерку лидеров в России и занял 2 место в ПФО по количеству инициатив. Из них 32 проекта получили федеральную поддержку на общую сумму более 90 млн рублей. Среди победителей - фестиваль "САМ.ФЕСТ", с огромным успехом прошедший в областной столице этим летом, интерактивная выставка "Фронт. Тыл. Победа" музея имени Сахарова городского округа Тольятти и другие проекты.

Напомним, на первый конкурс 2022 года на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий от Самарской области было подано 184 заявки. Тогда 63 регион также вошел в пятерку лидеров по количеству поданных заявок в ПФО. По итогам конкурсного отбора 29 губернских проектов стали победителями.

Всего же по итогам первых двух конкурсов от Самарской области поддержан 61 проект на сумму около 120 млн рублей.

В июле 2022 года были подведены итоги третьего специального конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации: три проекта от Самарской области стали победителями, получив поддержку на сумму свыше 5 млн рублей.

С 19 августа по 12 сентября 2022 года стартовал прием заявок на четвертый специальный конкурс Фонда, на проведение которого дополнительно выделен 1 млрд руб. из Федерального бюджета.

Среди победителей конкурса на предоставление грантов президента РФ в области культуры, искусств и креативных индустрий в 2022 году - и Всероссийский фестиваль "Душа Баяна". Проект призван раскрыть музыкальные таланты, развивать традиции музыкального творчества, способствовать сохранению духовных и культурных традиций. Фестиваль объединяет все существующие жанры и направления исполнительского искусства. Участниками фестиваля-конкурса могут быть самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, солисты-инструменталисты, вокалисты, актеры, чтецы, артисты оригинального жанра, хореографы.

От каждого федерального округа будут отобраны победители и приглашены на супер-финал, который пройдет в Самаре и будет посвящен 125-летию русского баяна.

Еще один победитель, прошедший конкурсный отбор, - Тольяттинский театр кукол, который в следующем году отметит свое 50-летие. Учреждение культуры предложило на конкурс грантов идею проведения Всероссийского фестиваля театров кукол "Куксъезд", на который будут отобраны и приглашены театры кукол со всей страны - победители региональных фестивалей. Планируется, что, кроме творческой программы (показов лучших спектаклей), пройдут мастер-классы и семинары, где будет обсуждаться будущее развитие театра кукол.

Одной из тем, вынесенных на обсуждение, стал вопрос о сложностях, возникших у некоторых участников с оформлением заявок на участие в конкурсе. Из-за неправильно оформленной заявки многие талантливые коллективы и перспективные проекты не проходят отбор и, не получив поддержки, так и остаются нереализованными.

В Самарской области эта проблема решается комплексно. По поручению губернатора в помощь авторам проектов в июне прошлого года был создан экспертный совет при министерстве культуры Самарской области по оценке заявок, направляемых в различные фонды. В этот совет вошли специалисты, имеющие опыт подготовки и экспертизы заявок регионального и федерального уровня.

"Если какие-то творческие организации имеют сложности в оформлении документов, пусть приезжают к нам, у нас есть экспертный центр. Работает он эффективно. Мы - в тройке лидеров по Фонду президентских грантов и наращиваем усилия. Мы поможем оформить заявки и с удовольствием проведем эти мероприятия в Самарской области", - отметил глава региона.

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