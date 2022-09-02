Дистант или очка: как будут учиться студенты вузов

Первокурсники очной формы в "Реавиз" первый семестр будут учиться дистанционно, сообщил учащийся вуза. По неофициальной информации, год в университете начался в очном режиме.

Стоит ли ожидать перехода на дистанционную форму обучения, выяснял корреспондент Волга Ньюс в нескольких вузах области. Пока, по официальным данным, нигде не стали начинать учебный год с полной "дистанционки".

Частично на онлайн-обучение готовы перейти в Самарском университете им. Королева - директорам институтов рекомендовано лекции для групп более 50 человек проводить в дистанционном формате, а практические, семинарские занятия, промежуточную аттестацию - в офлайне. Преимущественно же учебный процесс будет организован в очном формате, отметили в вузе.

В Самарском государственном техническом университете электронные и дистанционные образовательные технологии будут применяться в соответствии с действующими учебными планами. Согласно приказу, в новом учебном году студенты политеха будут учиться в университете в очном формате.

"Дирекции институтов самостоятельно принимают решение о выборе формата обучения, руководствуясь эпидемиологической ситуацией, интересами студентов и преподавателей", - такой ответ прислала пресс-служба университета.

Не стали переходить на дистант в Поволжском государственном университете сервиса, Самарской госакадемии культуры и искусств и Поволжском госуниверситете информационных технологий.

В обычном режиме начали учебный год медики - Самарский государственный медицинский университет сейчас работает в обычном офлайн-формате без ограничений. По имеющейся неофициальной информации, в том же очном режиме стартовал учебный год и во втором медицинском вузе - университете "Реавиз".