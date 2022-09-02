Дистант или очка: как будут учиться студенты вузов

Первокурсники очной формы в "Реавиз" первый семестр будут учиться дистанционно, сообщил учащийся вуза. По неофициальной информации, год в университете начался в очном режиме.
Стоит ли ожидать перехода на дистанционную форму обучения, выяснял корреспондент Волга Ньюс в нескольких вузах области. Пока, по официальным данным, нигде не стали начинать учебный год с полной "дистанционки".
Частично на онлайн-обучение готовы перейти в Самарском университете им. Королева - директорам институтов рекомендовано лекции для групп более 50 человек проводить в дистанционном формате, а практические, семинарские занятия, промежуточную аттестацию - в офлайне. Преимущественно же учебный процесс будет организован в очном формате, отметили в вузе.
В Самарском государственном техническом университете электронные и дистанционные образовательные технологии будут применяться в соответствии с действующими учебными планами. Согласно приказу, в новом учебном году студенты политеха будут учиться в университете в очном формате.
"Дирекции институтов самостоятельно принимают решение о выборе формата обучения, руководствуясь эпидемиологической ситуацией, интересами студентов и преподавателей", - такой ответ прислала пресс-служба университета.
Не стали переходить на дистант в Поволжском государственном университете сервиса, Самарской госакадемии культуры и искусств и Поволжском госуниверситете информационных технологий.
В обычном режиме начали учебный год медики - Самарский государственный медицинский университет сейчас работает в обычном офлайн-формате без ограничений. По имеющейся неофициальной информации, в том же очном режиме стартовал учебный год и во втором медицинском вузе - университете "Реавиз".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.