16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд отстранил от должности ректора СГЭУ Светлану Ашмарину "У меня большое чувство гордости за нашу молодежь": Сергей Кириенко об итогах Просветительского марафона Российского общества "Знание" Студенты Самарской области присоединились к просветительскому марафону "Знание" Дистант или очка: как будут учиться студенты вузов Новым ректором СамГУПС назначен Максим Гаранин

Образование Общество

Дистант или очка: как будут учиться студенты вузов

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 387
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первокурсники очной формы в "Реавиз" первый семестр будут учиться дистанционно, сообщил учащийся вуза. По неофициальной информации, год в университете начался в очном режиме.

Фото: Архив «ВН»

Стоит ли ожидать перехода на дистанционную форму обучения, выяснял корреспондент Волга Ньюс в нескольких вузах области. Пока, по официальным данным, нигде не стали начинать учебный год с полной "дистанционки".

Частично на онлайн-обучение готовы перейти в Самарском университете им. Королева - директорам институтов рекомендовано лекции для групп более 50 человек проводить в дистанционном формате, а практические, семинарские занятия, промежуточную аттестацию  - в офлайне. Преимущественно же учебный процесс будет организован в очном формате, отметили в вузе.

В Самарском государственном техническом университете электронные и дистанционные образовательные технологии будут применяться в соответствии с действующими учебными планами. Согласно приказу, в новом учебном году студенты политеха будут учиться в университете в очном формате.
"Дирекции институтов самостоятельно принимают решение о выборе формата обучения, руководствуясь эпидемиологической ситуацией, интересами студентов и преподавателей", - такой ответ прислала пресс-служба университета.

Не стали переходить на дистант в Поволжском государственном университете сервиса, Самарской госакадемии культуры и искусств и Поволжском госуниверситете информационных технологий.

В обычном режиме начали учебный год медики - Самарский государственный медицинский университет сейчас работает в обычном офлайн-формате без ограничений. По имеющейся неофициальной информации, в том же очном режиме стартовал учебный год и во втором медицинском вузе - университете "Реавиз".

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Фото на сайте

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2