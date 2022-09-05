Дмитрий Азаров поздравил спортивную школу СШОР №13 с 45-летием

Спортивная школа олимпийского резерва №13 имени Ольги Артешиной отметила 45-летие со дня основания. Это одно их ведущих учреждений региона по подготовке баскетболистов самого высокого уровня. Воспитанников, юных спортсменов, сотрудников и тренерский состав школы с юбилеем поздравили губернатор Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Леонид Симановский, бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Артешина.

Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу начала свою работу в сентябре 1977 года. В 2003 году учебное учреждение получило статус спортивной школы олимпийского резерва. На протяжении 45 лет СШОР №13 служит одним из центров развития баскетбола в Самаре, подготовку здесь прошло более 30 тыс. спортсменов.

Учреждением подготовлено более 100 кандидатов в мастера спорта России, пять мастеров спорта России международного класса, более 20 мастеров спорта СССР и России, заслуженный мастер спорта России. Команды СШОР №13 регулярно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня.

Так, в 2021 году спортсменами СШОР №13 завоевано более 300 медалей, в том числе 156 золотых. Сегодня более 20 воспитанников СШОР №13 входят в составы команд профессионального клуба БК "Самара", а также сборных команд Самарской области и России.

Дмитрий Азаров, который тренировался в СШОР №13 и два года работал в ней тренером, поздравил родную спортшколу с 45-летним юбилеем.

"Я очень рад, что приехал в свою родную школу, поскольку начинал заниматься баскетболом здесь. Рад видеть здесь родные лица своих товарищей, директора спортшколы Алексея Александровича Саяпина, с которым мы играли в одной команде не один год. Мы открываем новый сезон, и я желаю, чтобы этот юбилейный сезон был для нашей родной спортивной школы успешным. Рад, что школа развивается, что она имеет свою базу для занятий", - сказал губернатор.

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский также пожелал спортивной школе успехов: "Спорт в России стремительно развивается, мы все для этого делаем. Желаю вам, чтобы ваша школа звучала везде, а мы будем наблюдать за вашими успехами!"

В 2018 году СШОР №13 было присвоено имя Ольги Дмитриевны Артешиной. Это одна из самых ярких воспитанниц школы - заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, неоднократный призер чемпионатов Европы и мира. "Свои первые шаги в баскетболе я начинала делать в этом зале. Для меня очень ценно, что, завершив свою спортивную карьеру, могу участвовать в продолжении истории СШОР №13, - заявила Ольга Артешина. - 45 лет - это серьезная дата. Она говорит о профессионализме, успехе, традициях и, конечно же, о людях. Наша школа известна своими спортсменами, тренерами, руководителями. Очень рада, что школа продолжает развиваться".

Также титулованная спортсменка пожелала успехов ребятам и поблагодарила тренеров за их ежедневный труд, терпение и вклад в развитие школы.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня в регионе для развития баскетбола, спорта в целом строятся новые объекты, совершенствуется инфраструктура. "На год раньше срока мы открыли новый Дворец спорта, и он уже в нынешнем году примет ведущие баскетбольные клубы нашей страны. В Тольятти открыли легкоатлетический манеж. Сегодня мы строим и другие крупные спортивные объекты (например, футбольный манеж в Самаре), возводим небольшие физкультурно-оздоровительные комплексы и другие спортивные сооружения по всей Самарской области", - сказал глава региона.

Тренер Евгения Люкшина работает в СШОР №13 с 2006 года. Она рассказала, что для тренировок ребят сегодня созданы комфортные условия. "В нашей спортшколе созданы идеальные условия и для детей, и для тренеров. Тренажерный зал, малый игровой зал, большой зал... Условия - лучше не придумаешь. Если сравнить с тем, что было в то время, когда я в детстве занималась баскетболом, - это просто небо и земля. О таком мы и мечтать не могли. В целом спорт сейчас в нашем регионе стал доступнее, много новых залов открылось", - сообщила Евгения Люкшина.

Самарская область - сегодня один из лидеров в стране по развитию баскетбола. Это неоднократно отмечалось на федеральном уровне, руководством РФ, федерацией баскетбола. В регионе создана структура, которая охватывает все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола. Одна из ее задач, которая успешно решается, - подготовка местных игроков. Воспитанники спортивных школ региона играют в составах профессионального клуба БК "Самара", сборных команд России. В Самарской области проводят многочисленные турниры, совершенствуют инфраструктуру, развивают профессиональное направление.

В сезоне 2022/2023 баскетбольная "Самара" впервые будет играть в Единой лиге ВТБ, где выступают сильнейшие команды России. Это стало возможным благодаря многолетней системной работе по развитию клуба и всего баскетбола в регионе, поддержке со стороны губернатора и открытию на год раньше срока нового современного Дворца спорта.