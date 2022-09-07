Дмитрий Азаров и Михаил Белоусов обсудили вопросы развития Красноярского района

В среду, 7 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Красноярского района Михаилом Белоусовым. Темами для обсуждения стали реализация нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, социально-экономическое развитие муниципалитета и социально значимые проекты.
Докладывая о ходе реализации нацпроектов, глава района отметил, что благодаря им в районе появляются новые социальные объекты. Так, в текущем году открыт детский сад "ЯРкий" на 250 мест в селе Красный Яр, здесь же стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, строится ФАП в селе Тростянка, капитально отремонтированы школы в селе Красный Яр и Белозерки.
Совершенствуется и инфраструктура: в этом году на территории района начаты работы по реконструкции водозабора и разводящих сетей в селе Новый Буян, благоустроены четыре общественные территории и 29 дворов, ремонтируются дороги.
Особое внимание губернатор уделил вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Михаил Белоусов сообщил, что в этом году районом запланировано приобрести 33 квартиры. Глава района подчеркнул, что муниципалитету из регионального бюджета на эти цели был выделен небывалый объем средств.
"Плюс была поддержка в части предоставления сертификатов. Красноярский район предоставил первые на территории Самарской области пять сертификатов, все они выданы и по всем жилье уже приобретено", - доложил Михаил Белоусов.
Одной из обладательниц такого жилищного сертификата стала Елена Сифонова. Благодаря сертификату она смогла приобрести квартиру в поселке Мирный Красноярского района и уже отпраздновала новоселье.
"Я очень этого ждала и очень благодарна за такую поддержку. Как только получила сертификат, сразу начала подбирать квартиру и быстро нашла хороший вариант. Две недели назад мы с мужем уже въехали в свою квартиру", - рассказала Елена.
На текущий момент для детей-сирот, проживающих в Красноярском районе, остается приобрести 22 жилых помещения.
"Времени остается все меньше. А в нынешних условиях, когда спрос на приобретение жилья достаточно велик, 22 квартиры или жилых помещения найти может быть непросто, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Задача должна быть решена. Все, что мы определили в планах по поддержке детей-сирот, должно быть сделано".
Также в ходе встречи Михаил Белоусов представил губернатору проект развития детско-юношеской конно-спортивной школы, расположенной в селе Красный Яр, и прилегающей к ней территории.
Школа была образована в 1987 году как учреждение дополнительного образования. В 2003 году здесь был проведен капитальный ремонт всех зданий, построены открытый манеж и дополнительная конюшня.
C 2012 года детско-юношеская конно-спортивная школа является структурным подразделением общеобразовательной школы села Красный Яр. Основное направление деятельности - обучение детей основам верховой езды и конного спорта. Сейчас в школе занимается около 150 ребят. Запись в группы проводится с 10 лет, в пони-группы - с 6 лет. Занятия проводят квалифицированные тренеры, каждый из которых является действующим спортсменом.
Сегодня в детско-юношеской конно-спортивной школе 52 лошади различных пород - тракененская, буденновская, русские и орловские рысаки и другие, в том числе пять пони шетлендской породы.
"Конечно, хочется обновить материально-техническую базу. Тогда мы сможем проводить соревнования более высокого уровня, еще лучше готовить спортсменов, работать с лошадьми более высокого класса, ведь они - те же спортсмены, и создание хороших условий способствует тренировочному процессу", - рассказала директор детско-юношеской конно-спортивной школы Анастасия Дуняшкина.
Воспитанники школы входят в сборные команды Самарской области по конному спорту, становятся победителями и призерами соревнований разного уровня - от муниципальных до всероссийских.
Как сообщил губернатору глава Красноярского района, сегодня школа нуждается в обновлении материально-технической базы. "Было большое количество обращений от жителей не только Красноярского района, но и соседних территорий по сохранению этой школы и ее дальнейшему развитию. Сегодня конный спорт у нас набирает популярность", - рассказал Михаил Белоусов.
Михаил Белоусов отметил, что Красноярский район является лидером в регионе в отрасли коневодства. Так, двум хозяйствам на территории района - конезаводу "Самарский" и конному заводу "Ермак" - присвоен статус племенных организаций. Таких хозяйств в Самарской области больше нет.
Проект развития конно-спортивной школы, представленный главой Красноярского района, предусматривает не только модернизацию существующих сооружений школы, но и обустройство прилегающей территории, формирование аграрного-туристического комплекса на территории муниципалитета. В соответствии с концепцией, здесь могут появиться ферма по производству кумыса, верблюжья ферма, теплицы, контактный зоопарк, зона для семейного отдыха.
Михаил Белоусов выступил с инициативой реализовать этот проект в рамках государственно-частного партнерства. По словам главы муниципального образования, уже есть потенциальные инвесторы среди сельхозпроизводителей, работающих на территории района.
"Интересный проект! Хорошо, что уже есть уже осязаемые очертания, в том числе расчет сметной стоимости, потенциальные партнеры. Это правильный подход, нужно идти в партнерстве, - поддержал инициативу губернатор. - Сегодня Красноярский район служит центром конного спорта. Этим проектом надо заниматься предметно".
Заручившись поддержкой губернатора, глава района заверил, что в ближайшее время проведет переговоры с потенциальными инвесторами.
"Я готов в случае предварительной договоренности провести совместную встречу с инвесторами на территории района, на месте размещения школы. Проект в том виде, как он сейчас задуман, действительно имеет областное значение", - резюмировал Дмитрий Азаров.
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