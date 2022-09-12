Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре

Около стадиона "Солидарность Самара Арена" продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа. Современный спортивный объект возводят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ход текущих строительных работ на объекте оценил губернатор Дмитрий Азаров.

В футбольном манеже предусмотрено поле 105×68 м с искусственным травяным покрытием и трибунами на 500 мест. На первом этаже разместят четыре зоны команд (в каждой из них раздевалка на 25 мест, туалеты и душевые, массажная комната, комната тренера), два разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, микст-зона, гардеробы, тренажерный зал. На втором этаже - зона обслуживания зрителей (фойе, гардеробы, буфет, кассы), административная зона (кабинеты, конференц-зал, столовая), кабинет врача.

Как доложил главе региона директор компании-подрядчика Сергей Натальчук, сейчас на объекте идет монтаж металлоконструкций, выполнены черновые отделочные работы на фасаде.

"В планах этого года - в черновом варианте завершить сооружение административно-бытовой части комплекса, смонтировать весь металл, которого осталось порядка 1,3 тыс. т, полностью закрыть контур - возвести несущие конструкции, установить окна и наружные двери", - рассказал Сергей Натальчук.

Он отметил, что объект этот сложен и для города уникален. "В стране таких спортсооружений очень немного. В Самаре еще никогда не монтировали на подобных объектах пролеты высотой 8 м и шириной 90 м. Это все равно, что двухэтажное здание поднять на высоту 30 м и смонтировать. Нам пришлось привлекать сверхтяжелые краны. Сейчас идет установка стометровых балок перекрытий на высоте около 35 м", - сообщил директор компании-подрядчика.

Строители манежа столкнулись с проблемами, связанными с поставками металла и его удорожанием, что повлияло на темпы работ. Подрядчики сообщили Дмитрию Азарову, что теперь все трудности монтажа, приобретения и поставки металла решены. "Работы ведем в ежедневном режиме. Монтаж металла идет по графику, остальные работы - даже с опережением", - сказал главе региона Сергей Натальчук.

Губернатор нацелил строителей на планомерное наращивание темпа работ с условием сохранения их качества. "Чем быстрее сделаем, тем быстрее людям подарим радость", - отметил Дмитрий Азаров.

Весной следующего года строители планируют приступить к укладке искусственного газона. Покрытие будет российского производства, соответствующее международным стандартам. Подрядчики рассчитывают завершить строительство объекта не позднее осени 2023 года.

"Напомню, крытый манеж в Самаре строится благодаря нацпроекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Строители устранили отставание, которое здесь наметилось, и планируют ввести футбольный манеж в эксплуатацию уже осенью следующего года. Для этого нужно потрудиться, решить некоторые технологические задачи. Все в руках мастеровитых профессионалов своего дела - строителей", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона также поручил подрядчикам обязательно заранее проработать вопрос использования в манеже символики клуба "Крылья Советов", чтобы юные футболисты с ранних лет проникались духом родной самарской команды.

О необходимости строительства такого спорткомплекса в Самаре говорили десятилетиями. Это будет первый такой полноразмерный футбольный манеж в регионе. В нем круглогодично в комфортных условиях будут тренироваться команды Академии "Крыльев Советов" и воспитанники спортивных школ, любители футбола, станут проводиться различные городские, областные и всероссийские соревнования.

"В Самаре есть поля с искусственным газоном, есть поля с подогревом, и в зимний период у нас намного лучше условия, чем у других. Но этот долгожданный манеж решит многие проблемы в плане тренировочного процесса зимой, - рассказал директор Академии "Крыльев Советов", заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Сергей Марушко. - Надеюсь, что тут мы будем не только тренироваться, но и организовывать большие турниры, в том числе с приглашением иногородних команд. Это даст хороший импульс развитию детского, юношеского, массового футбола".