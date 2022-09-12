16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре Дмитрий Азаров принял решение о дополнительном финансировании социальной сферы Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем дружбы народов Дмитрий Азаров поздравил жителей Самары с Днем города Дмитрий Азаров поставил задачей мобилизацию усилий для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Около стадиона "Солидарность Самара Арена" продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа. Современный спортивный объект возводят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ход текущих строительных работ на объекте оценил губернатор Дмитрий Азаров.

В футбольном манеже предусмотрено поле 105×68 м с искусственным травяным покрытием и трибунами на 500 мест. На первом этаже разместят четыре зоны команд (в каждой из них раздевалка на 25 мест, туалеты и душевые, массажная комната, комната тренера), два разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, микст-зона, гардеробы, тренажерный зал. На втором этаже - зона обслуживания зрителей (фойе, гардеробы, буфет, кассы), административная зона (кабинеты, конференц-зал, столовая), кабинет врача.

Как доложил главе региона директор компании-подрядчика Сергей Натальчук, сейчас на объекте идет монтаж металлоконструкций, выполнены черновые отделочные работы на фасаде.

"В планах этого года - в черновом варианте завершить сооружение административно-бытовой части комплекса, смонтировать весь металл, которого осталось порядка 1,3 тыс. т, полностью закрыть контур - возвести несущие конструкции, установить окна и наружные двери", - рассказал Сергей Натальчук.

Он отметил, что объект этот сложен и для города уникален. "В стране таких спортсооружений очень немного. В Самаре еще никогда не монтировали на подобных объектах пролеты высотой 8 м и шириной 90 м. Это все равно, что двухэтажное здание поднять на высоту 30 м и смонтировать. Нам пришлось привлекать сверхтяжелые краны. Сейчас идет установка стометровых балок перекрытий на высоте около 35 м", - сообщил директор компании-подрядчика.

Строители манежа столкнулись с проблемами, связанными с поставками металла и его удорожанием, что повлияло на темпы работ. Подрядчики сообщили Дмитрию Азарову, что теперь все трудности монтажа, приобретения и поставки металла решены. "Работы ведем в ежедневном режиме. Монтаж металла идет по графику, остальные работы - даже с опережением", - сказал главе региона Сергей Натальчук.

Губернатор нацелил строителей на планомерное наращивание темпа работ с условием сохранения их качества. "Чем быстрее сделаем, тем быстрее людям подарим радость", - отметил Дмитрий Азаров.  
Весной следующего года строители планируют приступить к укладке искусственного газона. Покрытие будет российского производства, соответствующее международным стандартам. Подрядчики рассчитывают завершить строительство объекта не позднее осени 2023 года.

"Напомню, крытый манеж в Самаре строится благодаря нацпроекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Строители устранили отставание, которое здесь наметилось, и планируют ввести футбольный манеж в эксплуатацию уже осенью следующего года. Для этого нужно потрудиться, решить некоторые технологические задачи. Все в руках мастеровитых профессионалов своего дела - строителей", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона также поручил подрядчикам обязательно заранее проработать вопрос использования в манеже символики клуба "Крылья Советов", чтобы юные футболисты с ранних лет проникались духом родной самарской команды.

О необходимости строительства такого спорткомплекса в Самаре говорили десятилетиями. Это будет первый такой полноразмерный футбольный манеж в регионе. В нем круглогодично в комфортных условиях будут тренироваться команды Академии "Крыльев Советов" и воспитанники спортивных школ, любители футбола, станут проводиться различные городские, областные и всероссийские соревнования.

"В Самаре есть поля с искусственным газоном, есть поля с подогревом, и в зимний период у нас намного лучше условия, чем у других. Но этот долгожданный манеж решит многие проблемы в плане тренировочного процесса зимой, - рассказал директор Академии "Крыльев Советов", заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Сергей Марушко. - Надеюсь, что тут мы будем не только тренироваться, но и организовывать большие турниры, в том числе с приглашением иногородних команд. Это даст хороший импульс развитию детского, юношеского, массового футбола".

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2