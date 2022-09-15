"Важное событие для города на реке": в Самаре спустили на воду два новых судна

В четверг, 15 сентября, губернатор Дмитрий Азаров в Самаре принял участие в торжественном мероприятии, посвященном спуску на воду сразу двух промерных судов, построенных по госконтракту компанией "Нефтефлот".

Предприятие ЗАО "Нефтефлот" было основано в 1996 г. на мощностях Куйбышевской ремонтно-эксплуатационной базы нефтефлота. С 2010 г. на "Нефтефлоте" было отремонтировано более 100 судов, осуществляющих перевозку нефтепродуктов.

Несколько лет назад предприятие стало драйвером восстановления традиций судостроения в регионе. Так, в 2019 г. был дан старт строительству сухогруза — первого полностью создаваемого в Самаре с 1896 года. В ноябре 2020 г. "Нефтефлот" заключил государственный контракт с ФКУ "Речводпуть" на строительство восьми промерных судов, которые предназначены для выполнения изыскательских работ, контроля состояния судового хода. Сегодня состоялся спуск на воду двух судов этой серии.

"Это важное событие для Самары и Самарской области, для города, который стоит на реке. Я хочу искренне поблагодарить коллектив "Нефтефлот", лично Сергея Викторовича Фофанова за работу по возрождению славных традиций судостроения на нашей земле", — сказал губернатор Дмитрий Азаров, давая старт спуску судов.

Как рассказал генеральный директор "Нефтефлота" Сергей Фофанов, построенные суда предназначены для работы на внутренних водных путях и относятся к категории технического флота.

"Эти суда — очередные серии по государственному контракту. Для нас это очень весомо и значимо. Все сотрудники, все наши поставщики и подрядчики, все заводчане приложили к этому огромные усилия. Этим судам — "семь футов под килем", — сказал Сергей Фофанов.

За выполненную качественно и в срок работу "Нефтефлот" поблагодарил заказчик проекта — генеральный директор ФКУ "Речводпуть" Михаил Дробин.

"Исполнение нашего заказа уже переходит в серию. Не так давно мы первые судна передали эксплуатирующей организации. 26 сентября будем сдавать второе судно. Сегодня спускаем третье и четвертое. И не за горами остальные четыре судна. Я вас с этим искренне поздравляю, большое спасибо за работу", — сказал руководитель учреждения.

Сегодня "Нефтефлот" является уникальным предприятием судостроительной отрасли, задействованным в решении стратегической государственной задачи — обновлении отечественного гражданского флота. Компания обеспечена заказами до 2027 г. и в рамках государственных контрактов участвует сразу в нескольких проектах по строительству судов. Так, на предприятии строится серия из восьми промерных судов для Администраций речных бассейнов, три морских пассажирских судна. Кроме того, "Нефтефлот" заключил контракт на строительство морского грузопассажирского судна арктического класса.

Важно, что предприятие стремится к производству по российским проектам, используя отечественные материалы. Уже на новых судах большой объем оборудования получен от российских компаний.

"Хочу отметить, что предприятие уже вышло на ритмичную работу и имеет портфель заказов, который, очень надеюсь, будет пополняться. Это становится возможным благодаря вашему профессионализму, вашей ответственности, тому, что вы осваиваете когда-то утраченные компетенции и восстанавливаете их здесь, на самарской земле", — поблагодарил глава региона руководство и коллектив "Нефтефлота".

Сегодня в штате завода трудится более 250 человек. В период активного судостроения примерно столько же сотрудников дополнительно привлекаются из подрядных организаций. По словам директора "Нефтефлота", компания заинтересована в привлечении профессиональных кадров инженерно-технических специальностей. Для этого "Нефтефлот" организовал взаимодействие с вузами региона.

"Мы подписали соглашение с Самарским государственным техническим университетом, разрабатывается программа участия в образовательных процессах. Будут организованы специальные группы, студенты будут приезжать к нам, знакомиться с производством, принимать участие в работах", — сообщил Сергей Фофанов.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня у регионального правительства и компании "Нефтефлот" намечены совместные планы, в том числе по обновлению флота для организации пассажирских перевозок. В 2022 г. в этом направлении был сделан значительный шаг вперед — по Волге начали курсировать быстроходные суда.

"На территории Самарской области должны быть комфортные и современные суда. Очень надеюсь, что ваше предприятие, ваш коллектив подготовит именно такие суда, которые будут радовать наших с вами земляков своим видом, надежностью, комфортом", — заявил глава региона.

По традиции, установленной еще в ХVIII веке, после спуска новых судов на воду был проведен торжественный молебен, а "крестные матери" судов, которыми стали сотрудницы компании "Нефтефлот", разбили о борта новых судов бутылки шампанского.

"Я уверен, что "Нефтефлот" будет развиваться как компания, наращивать свои возможности, и все больше судов будут работать не только по всей территории Российской Федерации, но и за пределами страны. Но в первую очередь, здесь, на самарской земле. Вернее — на воде, на нашей красавице Волге", — резюмировал глава региона.