В Усть-Кинельском начала свою работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка

В пятницу, 23 сентября, в поселке Усть-Кинельский начала работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, в которой принимают участие представители сельскохозяйственных предприятий из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

На протяжении 24 лет выставка дает мощный импульс развитию агропромышленного комплекса Самарской области и всей страны.

"Агропромышленная выставка стала важной профессиональной площадкой обмена опытом, внедрения новых технологий, заключения новых контрактов, без которых развиваться сельскому хозяйству опережающими темпами просто невозможно. Именно здесь представители науки и сельского хозяйства, труженики села обсуждают перспективы развития сельского хозяйства нашего региона, здесь вырабатываются важнейшие решения, которые корректируют работу правительства, в том числе меры поддержки", — обратился к участникам выставки губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в этом году более 5 млрд руб. было направлено из федерального и регионального бюджетов на развитие села, поблагодарив Министерство сельского хозяйства РФ за такую поддержку.

"Это позволяет нам серьезно обновлять машинотракторный парк, увеличивать объёмы внесения удобрений, внедрять самые современные технологии, переходить на принципы умного агро, год от года добиваться результатов. В этом году мы уже собрали 3,3 млн т зерна, уверен, что достигнем планки 3,5 млн тонн", — подчеркнул губернатор, поблагодарив аграриев за их самоотверженный труд.

Глава региона напомнил о том, что эти показатели могут сравниться с показателями сорокалетней давности, когда количество посевных площадей было значительно больше. Сегодня результата удается добиваться, в том числе, за счет значительного повышения урожайности, которая в этом году стала рекордной в истории области. Кроме того, каждый год возвращаются в сельхозоборот земли, что позволяет уверенно достигать результатов.

"Самарская область сегодня, как и всегда в самые переломные, трагические времена истории нашей страны, является опорным краем державы. Сейчас — период мобилизации страны, мобилизации экономики. Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны, — заявил Дмитрий Азаров. — Я уверен, что благодаря профессионализму, самоотверженному труду, любви к своей родной земле мы будем достигать год от года лучших результатов. И в Самарской области наша великая Родина будет уверена всегда. В том, что здесь оплот для защиты наших рубежей, что здесь растут настоящие патриоты, которые вновь с оружием в руках встают на защиту нашей Родины в борьбе с мировым злом".

Приветственный адрес участникам выставки был направлен от Министерства сельского хозяйства РФ. Успехи Самарской области отмечены на федеральном уровне.

"Значительную роль в развитии агропромышленного комплекса ПФО играет Самарская область. Благодаря комплексным мерам поддержки со стороны государства, технической модернизации предприятий и внедрению современных технологий аграрный сектор уверенно развивается. На ближайшее будущее наша цель — системно наращивать продуктивность и конкурентоспособность аграрной отрасли", — говорится в адресе.

На выставке было подписано соглашение о сотрудничестве между сызранским "Сельмашем" и Минским тракторным заводом. В присутствии губернатора подписи под документом поставили заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ Минского тракторного завода Михаил Вардугин и директор ООО "Сельмаш" Сергей Ершов.

Сегодня больше половины тракторов, работающих на полях губернии, произведено Минским тракторным заводом. Благодаря соглашению на сызранском заводе "Сельмаш" будет организован крупный центр по сервисному обслуживанию и капитально-восстановительному ремонту техники завода. Это позволит значительно снизить затраты на обслуживание парка техники и продлить срок службы закупленных тракторов.

Напомним, предварительная договоренность о таком сотрудничестве была достигнута в ходе визита делегации Самарской области в Республику Беларусь, во время встречи Дмитрия Азарова с президентом Республики Александром Лукашенко.

"Губернатором было достигнуто соглашение с Республикой Беларусь о сотрудничестве — поставке и взаимодействии в сборке новой техники, а также восстановлении и реставрации тракторов комплектующими на нашем Сызранском "СельМаше". Это поможет снизить затраты, при этом не отразится на эффективности и качестве техники", — уверен вице-президент агрохолдинга "Василина" Николай Бобошко.

Также в день открытия выставки были переданы ключи от тракторов производства Минского тракторного завода и Петербургского тракторного завода Самарскому государственному аграрному университету.