Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции "Своих не бросаем" на площади Славы

В пятницу, 23 сентября, в Самаре на площади Славы прошла патриотическая общественная акция "Своих не бросаем" в поддержку референдума на территории республик Донбасса, освобожденных от украинских нацистов Херсонской и Запорожской областей. Вместе с земляками в акции принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

"Сегодня началось голосование в наших братских республиках — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России. И в Самарской области это ощущается. И то, что сегодня на такой спонтанный митинг пришло такое количество людей, около 10 тысяч человек, говорит о том, что это важно для каждого. Своих не бросаем, это в сердце каждого самарца", — подчеркнул губернатор.

Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией, приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области.

"Мы надеемся, что та решимость, которая сегодня есть на земле Донбасса, быть с Россией, будет поддержана всенародно. И там, и здесь. И сегодня здесь мы видим яркое свидетельство тому, что наших братьев и сестер мы ждем в своем доме, в России, — сказал глава региона. — Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. И я неоднократно был в Донецкой и Луганской народных республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех".

Напомним, наш регион одним из первых заключил соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в Донецкой Народной Республике. Сегодня там уже работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги. Неравнодушные самарцы отправили сотни тысяч тонн гуманитарных грузов.

В акции в поддержку референдума приняли участие политические и общественные деятели, представители молодежных общественных организаций, волонтеры.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, ректор Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Вадим Чумак отметил, что инициатива о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации принадлежит Общественной палате Донецкой и Луганской народных республик и Общественному совету Херсонской и Запорожской областей.

Самарская область стала первым регионом России, которую с официальным визитом в июле этого года посетила делегация Общественной палаты ДНР.

"Вхождение в состав России этих территорий станет не только торжеством исторической справедливости, не только позволит вернуть к полноценной мирной жизни миллионы измученных войной людей, но и откроет возможности для дальнейшего возрождения и процветания нашей великой Родины — России, — сказал представитель Общественной палаты. — Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать близких нам по духу людей, которых за эти восемь лет не удалось ни сломить, ни запугать, людей, которые связывают свое будущее и будущее своих детей только с Россией".

"Задача Украины сейчас — разобщить и уничтожить нашу Россию, однако назло Западу мы объединились вокруг общей цели, вокруг нашего президента. Дух единства и сплоченности на протяжении всей нашей многовековой истории помогал нам преодолевать все трудности. Поможет и сейчас. Мы будем рады всем областям и республикам. Добро пожаловать домой!", — сказал участник волонтерской роты боевого братства Владислав Коробков и предложил спеть легендарную и известную каждому песню "Катюша". Все участники концерта, собравшиеся на площади Славы, вместе спели знакомые всем с детства строки.

Вера Филлипенко приехала в Самарскую область из города Макеевка Донецкой Народной Республики сейчас вместе с 9 детьми проживает в одном из пунктов временного размещения.

"Мы очень долго ждали референдума, рады, что это, наконец, случится. В 2014 году был референдум, я сама участвовала в подготовке его в своем поселке. Но не сложилось. Сейчас мы с детьми проживаем в ПВР, но мы в процессе покупки жилья в вашей области, — поделилась радостью Вера. — Хочу выразить благодарность Дмитрию Игоревичу Азарову за оказанную нам всем поддержку. Я очень рада, что попала в вашу область".