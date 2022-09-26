Очистить водоем с МИКРОЗИМ ПОНД ТРИТ ® можно просто

Стоки, взвеси, органика, нефтепродукты, металлы, фосфаты, вредные микроорганизмы — таков далеко не полный перечень веществ, которые человек отправляет в водоемы, не задумываясь о последствиях. Но потенциал водоема к самоочищению не бесконечен.

Отстаивание и разбавление загрязнителей, обеззараживание воды солнцем, окисление растворенным кислородом, деятельность водорослей спасают водоем до известного предела. Когда знакомые с детства река, пруд, озеро начинают сигналить о своем неблагополучии внешним видом, плохим качеством воды, несвойственным воде запахом, ухудшением рыбных запасов, прекратить загрязнение водоема, как правило, не представляется возможным. Что делать? Можно ли помочь водоему уже сейчас или остается отложить вопрос на неопределенное будущее?

Биопрепарат Микрозим® Понд Трит® позволил не только полностью избавить воду от запаха нефтепродуктов, но и вернуть прозрачность. Преимущество биопрепарата Микрозим® Понд Трит® в том, что очистка воды и донных отложений достигается без разрушительного вмешательства в экосистему водоема и не уступает по качеству дорогостоящей механической очистке.

Биопрепарат для очистки и восстановления биологического баланса закрытых, слаботочных и проточных водоемов Микрозим® Понд Трит® содержит научно составленную консорцию выделенных из водоемов и почв естественных строго сапрофитных непатогенных генетически не модифицированных микроорганизмов. Они обладают естественной способностью целенаправленно и максимально полно разрушать, усваивать и перерабатывать органические загрязнители с образованием воды и углекислого газа. Биопрепарат одинаково хорошо очищает покрывающую дно водоема органическую массу донного ила и растворенные в воде нефтепродукты, фосфаты, соединения азота, органические вещества, тонкие взвеси. Входящие в его состав микроорганизмы при этом безвредны для человека, животных, рыб, водной флоры и фауны.

Вывести ряску, закрывающую зеркало водоема плотным ковром, не поможет даже механическая очистка

Очистка водоема с применением биопрепарата Микрозим® Понд Трит® обеспечивает долгосрочный эффект. При этом количество донного ила за один теплый сезон уменьшается не менее чем на 40%, открывается твердое дно, вскрываются заиленные родники. Восстанавливается биологический баланс водоема, предупреждаются летние и зимние заморы рыбы. Устраняются вспышки "цветения воды" — размножения сине-зеленых водорослей. Водоем полностью очищается от зеленой нитчатой водоросли (тины), ряски. Качество воды приводится в норму по показателям СанПин "Охрана поверхностных вод", восстанавливается чистота и прозрачность воды.

Биопрепарат для очистки и восстановления биобаланса водоемов Микрозим® Понд Трит® справился с ряской и донным илом за пару месяцев

Кроме того, многократно усиливается микробиологическое самоочищение воды от вредных для человека микроорганизмов, что гарантированно позволяет в короткие сроки открыть водоемы для купания. Создаются благоприятные условия для жизни и размножения рыбы и кормовой базы.

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