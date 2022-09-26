Очистить водоем с МИКРОЗИМ ПОНД ТРИТ ® можно просто

Стоки, взвеси, органика, нефтепродукты, металлы, фосфаты, вредные микроорганизмы — таков далеко не полный перечень веществ, которые человек отправляет в водоемы, не задумываясь о последствиях. Но потенциал водоема к самоочищению не бесконечен.
Отстаивание и разбавление загрязнителей, обеззараживание воды солнцем, окисление растворенным кислородом, деятельность водорослей спасают водоем до известного предела. Когда знакомые с детства река, пруд, озеро начинают сигналить о своем неблагополучии внешним видом, плохим качеством воды, несвойственным воде запахом, ухудшением рыбных запасов, прекратить загрязнение водоема, как правило, не представляется возможным. Что делать? Можно ли помочь водоему уже сейчас или остается отложить вопрос на неопределенное будущее?
Биопрепарат для очистки и восстановления биологического баланса закрытых, слаботочных и проточных водоемов Микрозим® Понд Трит® содержит научно составленную консорцию выделенных из водоемов и почв естественных строго сапрофитных непатогенных генетически не модифицированных микроорганизмов. Они обладают естественной способностью целенаправленно и максимально полно разрушать, усваивать и перерабатывать органические загрязнители с образованием воды и углекислого газа. Биопрепарат одинаково хорошо очищает покрывающую дно водоема органическую массу донного ила и растворенные в воде нефтепродукты, фосфаты, соединения азота, органические вещества, тонкие взвеси. Входящие в его состав микроорганизмы при этом безвредны для человека, животных, рыб, водной флоры и фауны.
Очистка водоема с применением биопрепарата Микрозим® Понд Трит® обеспечивает долгосрочный эффект. При этом количество донного ила за один теплый сезон уменьшается не менее чем на 40%, открывается твердое дно, вскрываются заиленные родники. Восстанавливается биологический баланс водоема, предупреждаются летние и зимние заморы рыбы. Устраняются вспышки "цветения воды" — размножения сине-зеленых водорослей. Водоем полностью очищается от зеленой нитчатой водоросли (тины), ряски. Качество воды приводится в норму по показателям СанПин "Охрана поверхностных вод", восстанавливается чистота и прозрачность воды.
Кроме того, многократно усиливается микробиологическое самоочищение воды от вредных для человека микроорганизмов, что гарантированно позволяет в короткие сроки открыть водоемы для купания. Создаются благоприятные условия для жизни и размножения рыбы и кормовой базы.
ООО "РСЭ-трейдинг–МИКРОЗИМ"
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Сайт: www.микрозим.рф
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Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще