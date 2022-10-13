В самарском аэропорту Курумоч обнаружили незадекларированную партию товара. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.
Среди личных вещей пассажира рейса Баку-Самара обнаружили партию стоматологической продукции: 396 коробок со штифтами и каналонаполнителями. Стоимость продукции — около 70 тыс. рублей. Такая партия подлежит таможенному декларированию.
Начальник таможенного поста аэропорта Анатолий Законов рассказал, что это уже второй такой случай за последнее время: "Чуть ранее другой гражданин пытался ввезти из Таджикистана зубные имплантаты, в количестве 77 единиц".
Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров").
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.