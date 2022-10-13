Самарские таможенники задержали в аэропорту партию стоматологических инструментов

В самарском аэропорту Курумоч обнаружили незадекларированную партию товара. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Среди личных вещей пассажира рейса Баку-Самара обнаружили партию стоматологической продукции: 396 коробок со штифтами и каналонаполнителями. Стоимость продукции — около 70 тыс. рублей. Такая партия подлежит таможенному декларированию.

Начальник таможенного поста аэропорта Анатолий Законов рассказал, что это уже второй такой случай за последнее время: "Чуть ранее другой гражданин пытался ввезти из Таджикистана зубные имплантаты, в количестве 77 единиц".

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров").