16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские таможенники задержали в аэропорту партию стоматологических инструментов Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии В Самаре по заявлению сотрудницы полиции отправили под суд ее экс-супруга "Бить "морды" можно?": в Самаре напали на мужа известного блогера Ночью 20 человек эвакуировали из дома на ул. Гагарина в Самаре из-за пожара в подвале

Происшествия

Самарские таможенники задержали в аэропорту партию стоматологических инструментов

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В самарском аэропорту Курумоч обнаружили незадекларированную партию товара. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Среди личных вещей пассажира рейса Баку-Самара обнаружили партию стоматологической продукции: 396 коробок со штифтами и каналонаполнителями. Стоимость продукции — около 70 тыс. рублей. Такая партия подлежит таможенному декларированию.

Начальник таможенного поста аэропорта Анатолий Законов рассказал, что это уже второй такой случай за последнее время: "Чуть ранее другой гражданин пытался ввезти из Таджикистана зубные имплантаты, в количестве 77 единиц".

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров").

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кошкин 03 октября 2022 12:44 Найдена многодетная молодая мать, пропавшая без вести в Самаре

Может стоило написать всё же живой её нашли или как???

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6