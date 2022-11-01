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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 ноября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Находясь в эти дни в Москве, Дмитрий Азаров добивается продвижения важных для области вопросов в Правительстве России по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, 18 октября глава государства дал целый ряд поручений, направленных на опережающее развитие региона.

Во время личной встречи спикер верхней палаты федерального парламента поинтересовалась у Дмитрия Азарова тем, как регион справляется с санкционным давлением, как решаются вопросы импортозамещения на предприятиях области.

Губернатор отметил, что влияние санкций стало ощутимым для экономики Самарской области - промышленно развитого, широко интегрированного во внешнеэкономические связи региона. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение и большая химия.

Тем не менее, благодаря личному участию президента страны, своевременно принятым на федеральном и региональном уровне решениям по поддержке трудовых коллективов, целых отраслей региональной экономики удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию. В последние несколько месяцев выравниваются темпы развития промышленного комплекса.

"Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар, - подчеркнул губернатор во время встречи. - Масштабные несправедливые санкции коснулись, в первую очередь, таких технологически и промышленно развитых регионов, как Самарская область. Но сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошло года".

"С импортозамещением справляетесь, зависимость была большая?" - поинтересовалась у руководителя региона Валентина Матвиенко. "Да, зависимость была значительная, несмотря на то, что в последние годы предпринимали усилия и постепенно вопрос импортозамещения решался. Но сейчас время технологического суверенитета, поэтому все компании над этим усиленно работают", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

"АвтоВАЗ - ключевое предприятие для области. Ситуация выправляется?" - уточнила председатель Совета Федерации. "Да, выправляется, во-первых, благодаря поддержке президента страны, тем решениям, которые были приняты на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощный импульс был дан, все решения реализованы. Это позволило АвтоВАЗу уже в сентябре выйти на устойчивую, ритмичную работу", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил Совет Федерации за внимание к вопросам поддержки автопрома, и в частности, ту работу, которую по поручению Валентины Матвиенко ведет Комитет СФ по экономической политике под руководством Андрея Кутепова.

"Благодарю Вас, уважаемая Валентина Ивановна, за то, что постоянно держите вопросы поддержки автомобилестроения в зоне своего внимания. Для нашего региона это очень важно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области также отметил эффективность работы управленческой команды АвтоВАЗа во главе с Максимом Соколовым. "В кратчайшие сроки найден целый ряд эффективных решений, которые позволили предприятию восстановить ритмичную работу. План на второе полугодие по выпуску автомобилей фактически выше, чем аналогичные показатели прошлого года", - рассказал Дмитрий Азаров.

В следующем году предприятие планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. Такого количества автомобилей завод давно не производил. "АвтоВАЗ дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства", - отметил глава региона.

Вместе с тем, говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, глава региона представил и дополнительные предложения. В частности, они касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.

Также на встрече глава региона и спикер верхней палаты парламента обсудили исполнение поручений, которые были даны ранее в ходе дней Самарской области в Совете Федерации, на заседаниях профильных комитетов, в отношении поддержки самарского региона и отдельных проектов на территории области.

Дмитрий Азаров поблагодарил Валентину Матвиенко за принятое решение о проведении 13 октября в Самаре выездного заседания комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Такие большие совещания позволяют глубже оценить ситуацию на местах, принять более точные и эффективные меры по поддержке того или иного сектора экономики.

Кроме того, стороны обсудили целый ряд вопросов по совершенствованию нормативной базы и подзаконных актов, которые регион планирует отработать совместно с Советом Федерации.

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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

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