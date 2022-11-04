Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем народного единства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 4 ноября, поздравил жителей региона с Днем народного единства.
"День народного единства - один из важнейших государственных праздников России, напоминающий нам о подвиге наших предков, которые под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского защитили родную землю от вражеского нашествия и спасли Российское государство от гибели во времена смуты. Сегодня этот праздник наполнен особым смыслом. Ответить на глобальные угрозы и вызовы современности, выстоять и победить мы можем, только сохраняя внутреннее единство и сплоченность, уважая и сберегая героическую историю нашей великой страны, богатство многонациональной культуры и традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа", - говорится в обращении губернатора.
Дмитрий Азаров уверен, что "никакой внешний враг не способен покорить нашу державу, в основе которой всегда были патриотизм россиян, их ратная доблесть, готовность к самопожертвованию, искреннее желание служить Отечеству. На переломных этапах истории именно эти качества помогали нам преодолеть все трудности и после суровых испытаний стать сильнее".
Он подчеркнул, что так происходит и в наши дни. "Консолидация общества для решения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, поддержка проводимой специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, - все это объединяет нас, делает сплоченнее и сильнее", - отметил глава региона.
"Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за ответственность и патриотизм, честный труд, активную гражданскую позицию. Сегодня, когда определяется наше будущее, будущее наших детей и потомков, как никогда важен наш общий вклад в укрепление суверенитета страны. Уверен, что, несмотря на все препоны, связанные с санкционной политикой Запада, наш регион будет двигаться вперед опережающими темпами. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Самарской земли, на благо нашей Родины - великой России!" - поздравил земляков Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость