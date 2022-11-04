Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем народного единства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 4 ноября, поздравил жителей региона с Днем народного единства.

"День народного единства - один из важнейших государственных праздников России, напоминающий нам о подвиге наших предков, которые под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского защитили родную землю от вражеского нашествия и спасли Российское государство от гибели во времена смуты. Сегодня этот праздник наполнен особым смыслом. Ответить на глобальные угрозы и вызовы современности, выстоять и победить мы можем, только сохраняя внутреннее единство и сплоченность, уважая и сберегая героическую историю нашей великой страны, богатство многонациональной культуры и традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа", - говорится в обращении губернатора.

Дмитрий Азаров уверен, что "никакой внешний враг не способен покорить нашу державу, в основе которой всегда были патриотизм россиян, их ратная доблесть, готовность к самопожертвованию, искреннее желание служить Отечеству. На переломных этапах истории именно эти качества помогали нам преодолеть все трудности и после суровых испытаний стать сильнее".

Он подчеркнул, что так происходит и в наши дни. "Консолидация общества для решения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, поддержка проводимой специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, - все это объединяет нас, делает сплоченнее и сильнее", - отметил глава региона.

"Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за ответственность и патриотизм, честный труд, активную гражданскую позицию. Сегодня, когда определяется наше будущее, будущее наших детей и потомков, как никогда важен наш общий вклад в укрепление суверенитета страны. Уверен, что, несмотря на все препоны, связанные с санкционной политикой Запада, наш регион будет двигаться вперед опережающими темпами. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Самарской земли, на благо нашей Родины - великой России!" - поздравил земляков Дмитрий Азаров.