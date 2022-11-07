В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В понедельник, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти - самый масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Тогда, 81 год назад, парад стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории, продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество советского народа перед лицом тяжелейших испытаний.

Парад Памяти впервые был проведен в Самаре в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова, который в те годы работал в должности главы областной столицы, ветеранских, общественных и молодежных объединений. С каждым годом география участников Парада расширяется. В этом году он прошел уже в 12-й раз, участие в нем приняли все регионы Приволжского федерального округа, а также впервые - гости из Дагестана, Донецкой Народной Республики - юнармейцы города Снежное, с которым Самарская область первой из регионов России заключила соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи.

Напомним, в 1941 году парад принимал маршал Советского Союза Климент Ворошилов. От руководства страны на трибуне присутствовал председатель Президиума верховного Совета СССР Михаил Калинин. 25 тысяч 600 бойцов в строю, 178 тысяч гражданского населения, мощнейшая техника, в небе - единственный за всю историю войны воздушный парад, демонстрация трудящихся - все это произвело впечатление на представителей иностранных государств, находящихся на параде в "запасной столице". Парад был хорошо спланированной военной операцией, результат которой был достигнут: ни Турция, ни Япония в войну против СССР не вступили.

В этом году тема Парада Памяти - "Дорога Победы". Парад не только подчеркнул преемственность поколений, но и показал, что и сегодня жители России, Самарской области, патриоты нашей Родины готовы к решению самых серьезных задач - и в труде, и в бою.

К участникам Парада Памяти обратился полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Он назвал Парад историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений.

"Парад - наша связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. В такой же ноябрьский день 1941 года на этом месте стояли наши деды и прадеды - те, кто уходил после Парада на фронт, защищать нашу страну от страшной угрозы - фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну", - сказал Игорь Комаров.

Полпред президента с особым вниманием обратился к участникам специальной военной операции на Украине и бойцам, направляющимся в зону боевых действий для защиты мирных граждан и территориальной целостности России: "И как много лет назад, сегодня наш многонациональный народ мужественно встал плечом к плечу на борьбу во благо будущего нашей Отчизны. Дорогие воины! Будьте достойны подвига наших предков!".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что 7 ноября - это особый день в истории нашего края, в истории страны: "День, в котором слились воедино величие и гордость, память и скорбь, - отметил глава региона. Парад продемонстрировал несокрушимую мощь Красной Армии и единство нашего народа перед лицом смертельной опасности. Невозможно переоценить его роль в подготовке разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Куйбышевский парад навсегда вошел в героическую летопись Великой Отечественной войны как символ стойкости и несокрушимого духа нашего народа".

Руководитель области подчеркнул, что в самые трудные месяцы войны Парад вселил в советских людей уверенность в том, что "враг будет разбит, Победа будет за нами".

"Память об этом легендарном параде и его участниках жива и поныне в наших сердцах. Наш Парад Памяти - действительно народный, он объединяет людей всех поколений. Это символ народного единства, символ нашей стойкости и веры в Победу. Сегодня крайне важно, чтобы мы помнили, за что сражались и погибали наши отцы, деды и прадеды. Какой долгой и трудной была дорога к Великой Победе. Для бойцов 3-й Ударной армии, водрузивших победное Знамя над рейхстагом, для трудящихся Куйбышева, совершивших трудовой подвиг, она началась именно с этой площади", - обратился Дмитрий Азаров к участникам Парада Памяти и всем жителям региона.

Стройным маршем по площади Куйбышева прошли парадные расчеты Вооруженных сил Российской Федерации, силовых структур, военно-патриотических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из всех регионов Приволжского федерального округа и других регионов России, а также работники промышленных и оборонных предприятий, представители образовательных организаций, учреждений культуры, органов законодательной и исполнительной власти, жители городов и районов Самарской области.

"Сегодня на площади - военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители трудовых коллективов, патриотических организаций и профсоюзов, школьники, студенты, воспитанники кадетских классов, юнармейцы. Именно в такие моменты все мы особенно остро осознаем, как тесно переплетается героическое прошлое и день сегодняшний. Как поднимается в душе каждого из нас победный дух, который помог нашему народу в тяжелейших условиях отстоять свободу и независимость Родины", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По сложившейся традиции Парад Памяти начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника: мотоциклы ТИЗ АМ 600 и М 72, машины ГАЗ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы.

Всего в Параде Памяти приняли участие 106 расчетов - это более 8 тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области.