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Губернатор Власть и политика

В Самарской области приняты меры поддержки для мобилизованных предпринимателей

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание правительства Самарской области. Одной из основных тем для обсуждения членов регионального кабмина стали меры поддержки семьям граждан, участвующих в специальной военной операции.

Фото: Андрей Савельев

Одной из важных мер поддержки для граждан, ведущих предпринимательскую деятельность и призванных в рамках частичной мобилизации или принявших решение добровольно участвовать в специальной военной операции, стало решение о снижении платы за арендуемые ими помещения до 1 рубля за год.

Врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев доложил, что распоряжением Правительства РФ была установлена возможность предоставления отсрочки по арендной плате в качестве меры поддержки предпринимателей, проходящих военную службу.

Подобные меры поддержки было рекомендовано принять органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. Однако после окончания отсрочки арендатор должен оплатить сформировавшуюся за период отсрочки арендную плату, несмотря на то, что арендуемое им имущество не использовалось.

Самарская область стала первым и единственным регионом в стране, где было принято решение не просто предоставить отсрочку по арендной плате, а снизить ее размер до 1 рубля в год за арендуемый объект — помещение или земельный участок.

Кроме того, арендаторам будет предоставлена возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций. По данным договорам аренды не будут применяться неустойки, штрафы, проценты или иные меры ответственности.

"Эта мера не только поможет семьям граждан, участвующих в СВО, существенно снизить расходы на оплату арендных платежей, но и позволит гражданам после возвращения с военной службы без препятствий продолжить свою предпринимательскую деятельность в ранее арендованном помещении или на арендованном земельном участке", — отметил Игорь Андреев.

Губернатор Самарской области подчеркнул важность данной меры поддержки для семей военнослужащих, проживающих на территории региона.

Также в ходе заседания был представлен проект постановления, устанавливающий специальный порядок предоставления мер социальной поддержки семьям мобилизованных, при котором не будут учитываться их доходы.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила, что в соответствии с поручением губернатора Дмитрия Азарова подготовлены проекты закона и постановления, предлагающего не учитывать доход мобилизованного при предоставлении мер социальной поддержки его семье.

Сейчас на территории Самарской области предоставление ряда мер социальной поддержки осуществляется на основе принципов адресности и нуждаемости. Иными словами, право на их получение зависит от размера среднедушевого дохода семьи, установленного действующим законодательством региона. Предложенные изменения позволят всем семьям мобилизованных, вне зависимости от уровня дохода главы семьи, сохранить право на уже предоставляемые меры и далее претендовать на получение целого ряда мер поддержки.


"По итогам анализа социальных паспортов мобилизованных граждан было установлено, что данная мера позволит претендовать на различные меры поддержки 74% семей мобилизованных граждан, которые сейчас находятся на подготовке и боевом слаживании", — отметила министр социально-демографической и семейной политики региона.

Проект постановления был поддержан губернатором и принят участниками заседания.
Еще один вопрос, по которому было принято положительное решение, касался поддержки студентов педагогических вузов, которые проходят практику в образовательных учреждениях региона.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян сообщил о том, что с 1 сентября текущего года студенты образовательных учреждений высшего образования, обучающиеся по педагогическим специальностям, начали проходить педпрактику в государственных и муниципальных образовательных организациях Самарской области с заключением трудовых договоров и получением заработной платы.

Было предложено распространить действующие меры социальной поддержки для выпускников вузов также и на студентов последних курсов обучения, которые пойдут работать в образовательные учреждения и заключат трудовые договоры. Так, например, на них будет распространяться действие постановления правительства № 570 на предоставление выплаты в размере от 160 000 до 350 000 рублей в зависимости от территориального расположения образовательного учреждения. Выплаты в этом случае будут поступать после получения ими диплома об образовании.

Стоит также отметить, что в настоящее время студенты 4-5 курсов, которые пришли работать в образовательные учреждения, дополнительно получают ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей.

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