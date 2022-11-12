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Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров дали старт серийному производству инновационной продукции СамГМУ

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 ноября, в рамках рабочей поездки в регион министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценил уникальные разработки, цифровые решения Самарского государственного медицинского университета и научно-исследовательский потенциал вуза.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Одним из ключевых направлений СамГМУ является развитие инновационной деятельности — в вузе выстроена соответствующая многоуровневая инфраструктура, которая включает в себя Центр прорывных исследований "IT-медицина" и научно-производственный инжиниринговый центр, где междисциплинарные команды из врачей, IT-специалистов, инженеров ведут разработку продуктов для цифрового здравоохранения и медицинского образования. Более 25 научных проектов уже реализованы благодаря индустриальным партнерам, в числе которых более 30 корпораций и компаний — как государственных, так и частных. Кроме того, вуз является активным участником Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

В прошлом году Самарский медицинский университет вошел в число вузов-обладателей гранта по треку "Территориальное и (или) отраслевое лидерство" в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Развитые научные и технические компетенции и широкий опыт в сфере разработки инновационных продуктов позволили университету уже в этом году создать Центр Национальной технологической инициативы "Бионическая инженерия в медицине", выиграть конкурс на открытие "Передовой медицинской инженерной школы" и на создание "Научно-образовательного комплекса полного цикла производства медицинских изделий".

Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров пообщались с коллективом разработчиков инновационной продукции Центра прорывных исследований СамГМУ. Это четырехэтажное здание на 150 рабочих мест, где размещены команды разработчиков в сфере нейрореабилитации, 3D-моделирования, хирургической навигации, виртуальных технологий, искусственного интеллекта и систем поддержки принятия врачебных решений.

"Важно, чтобы наши разработки были востребованы на индустриальном рынке, обеспечивая технологический суверенитет страны в сфере медицины. В нашем IT-Центре работает порядка 100 человек по ключевому направлению — информационные технологии в здравоохранении", — рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов.

В Центре прорывных исследований министр ознакомился с разработками самарских специалистов. Внимание Михаила Мурашко привлекла система хирургической навигации AUTOPLAN. Она используется для предоперационного планирования и интраоперационной хирургической навигации на основе оптического инфракрасного трекинга и технологии дополненной реальности.

Отдельное внимание было уделено автоматизированной рентгенологической рабочей станции с системой поддержки принятия врачебных решений. Она представляет собой комплекс рентгенологических программных продуктов для обработки, анализа и хранения медицинских изображений для оптимизации диагностического процесса в медицинском учреждении.

Реализованный в рабочей станции диагностический инструментарий включает в себя: полный набор инструментов измерения, современный набор режимов просмотра, расчет объемов, сегментацию анатомических структур с дополнительными возможностями визуализации. Кроме того, в наличии модули автоматической детекции патологических очагов в легких, молочной железе. Заложена функция скрининга для оценки на базе архивов изображений.

Помимо прочего, Михаил Мурашко оценил интерактивный 3D-анатомический стол "Пирогов" — это первый российский высокодетализированный атлас, позволяющий в интерактивном режиме работать с трехмерными моделями органов человека в норме и патологии. Оборудование поставляется в российские учебные заведения, а также в другие страны. Уже реализовано 250 столов в вузы, профессиональные образовательные учреждения, школы с медицинским профилем. Важно отметить, что специалисты вуза уже создали более универсальную модель для учебы студентов, которая позволяет изучать анатомию тела с планшета или мобильного устройства.

"На месте не стоим. Реализация столов осуществляется в 8 стран мира. Сейчас начинаем поставки в Индию, — пояснил Александр Колсанов. — Хочу отметить роль Дмитрия Игоревича Азарова, потому что многие продукты начинались с внедрения именно в Самарской области. Благодаря этому мы вышли на другие регионы".

Министр здравоохранения также познакомился с линейкой реабилитационных тренажеров Revi для детей и взрослых. С помощью виртуальной реальности он в игровой форме работает над восстановлением двигательной активности. Такие комплексы уже применяют более чем в 40 лечебных учреждениях. Также внимание привлекли платформы персональных медицинских помощников и обработки данных, симуляционные тренажеры виртуальной реальности для медицинского образования и другие разработки медицинского университета.

Министр здравоохранения вместе с губернатором Самарской области также побывали в инжиниринговом центре СамГМУ, укомплектованном современным оборудованием, обеспечивающим быстрое прототипирование и получение предсерийных образцов оборудования любой сложности. На площадке министру были продемонстрированы образцы цифровых тонометра, спирометра, фонендоскопа для проекта по персональным медицинским помощникам, а также одноразовый вакуум-экстрактор для родовспоможения — аналог оборудования, которое перестало поставляться в Россию. "Это весьма востребованное медицинское оборудование", — подчеркнул министр здравоохранения.

Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров сегодня также дали старт новому серийному производству инновационной медицинской продукции вуза в индустриальном парке "Преображенка". Площадка создана для масштабирования накопленного опыта университета в разработке и выпуске инновационных медицинских изделий и их ускоренного вывода на рынок, способствуя обеспечению технологического суверенитета России в профильной области. Запуск площадки позволит контролировать качество выпуска медицинской продукции по всей производственной цепочке, значительно увеличить объемы производства под запросы рынка и расширить ассортимент.

Современное здравоохранение — это не только поликлиники, стационары и скорая помощь. "Современная медицина — это технологии, разработки, это научный поиск, прорыв, лабораторные решения и их масштабирование, — уверен министр здравоохранения России. — Мы научились делать серьезные вещи в области диагностики, фармацевтики. Сегодня следующий наш вызов — это инженерная школа. И мне очень приятно, что Самарский государственный медицинский университет — один из 10 вузов министерства здравоохранения, который стал участником программы "Приоритет 2030" и получил дополнительный толчок для развития. И сегодня этот центр — это еще один наш вклад в развитие современной медицины".

Теперь в Самарской области налажено серийное производство медицинских изделий с использованием высоких технологий, собственных программных продуктов, искусственного интеллекта.

"Важно, что мы сами, являясь их разработчиками, идеологами, эти конструкции производим. Это позволяет нашим молодым докторам, которые хотят посвятить свою жизнь, в том числе развитию медицины, разработкам, уже начиная со школьной скамьи приобщиться к разработке, производству, использованию и эксплуатации оборудования, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Современная медицина — это высокие технологии, которые мы реализуем в проектах "Медицинская наука для человека" в рамках поручения председателя правительства Михаила Мишустина. Все, что производится здесь, внедряется в практическое здравоохранение, в подготовку студентов. Это опережение — то, чем сегодня может гордиться медицина Российской Федерации, и то, в чем она может конкурировать".

Глава минздрава выразил слова благодарности правительству Самарской области и лично губернатору.

"Дмитрий Игоревич в процессе развития современной медицины является нашим соратником, локомотивом, который в том числе начинает внедрять технологии в медицинских учреждениях Самарской области", — обратился Михаил Мурашко к Дмитрию Азарову.

Слова признательности также были адресованы министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

"Минпромторг является нашим надежным партнером, который обеспечивает наши медицинские организации той линейкой продукции, которая нам крайне необходима и важна — всегда достойного, высокого качества", — отметил Михаил Мурашко.

Дмитрий Азаров отметил, что запуск серийного производства медицинских изделий — это огромный шаг вперед как для самого вуза, так и для Самарской области, страны в целом.

"Это определенный этап большой работы. Сначала был создан центр прорывных, инновационных технологий. Следующий шаг — инжиниринговый центр, разработка, внедрение. И теперь — серийное производство. Это огромный шаг вперед, это выстраивание технологической цепочки, производство конечного продукта, который нацелен на здоровье людей, на здоровье нации, на то, чтобы каждый человек мог чувствовать себя по-настоящему счастливым, — уверен Дмитрий Азаров. — Раньше говорили, что медицинский университет — это триада: лечить, учить и заниматься наукой. Сегодня с полным основанием в эту триаду можно добавить и производство. Это очень важно".

Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Мурашко за поддержку университета: "Без вашей погруженности в разработки, которые здесь есть, подходы, которые реализуются, не был бы возможен сегодняшний запуск серийного производства. Невозможно было бы сделать следующий полноценный шаг к тому, чтобы все, что наработано сегодня в университете, внедрить в производство, а значит, предоставить гражданам нашей страны, и увеличить экспортный потенциал нашей страны, что я думаю особенно радует минпромторг. Я благодарю всех, кто на каждом этапе внес и вносит свой вклад в то, что производство становится серийным".

Губернатор подчеркнул: теперь надо ставить новые, более амбициозные задачи. "Серийное производство должно расти, — нацелил руководство вуза глава региона. — Это именно тот подход, который мы бы хотели реализовывать на территории нашего региона и не только. Вот явственная демонстрация связи науки и производства. Это сегодня, здесь и сейчас. Мы прилагаем большие усилия, чтобы в рамках нашего Научно-образовательного центра "Инженерия будущего", где медицинский университет является одним из драйверов развития, именно такие проекты реализовывались. Уверен, что, объединяя усилия, мы сможем делать это и впредь".

На производственной площадке уже налажен выпуск нескольких разработок СамГМУ: мультисенсорных тренажеров для реабилитации ReviVR и ReviMotion, а также первой российской системы хирургической навигации AUTOPLAN. С запуском серийного производства университет сможет закрыть потребности в навигационных хирургических системах на всей территории страны, обеспечивая технологическую независимость от импортного оборудования. На площадке также расположены производственные мощности НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. На них организован выпуск имплантов для эндопротезирования из титана и циркониевой керамики по инновационной технологии, разработанной специалистами университета.

"Перед вузом сегодня стоит множество задач — это подготовка высококвалифицированных кадров, проведение научных исследований, профессиональная деятельность. Но запрос государства сейчас очень важен, и нам необходимо обеспечивать связь с индустрией, создавать конкурентоспособные инновационные решения, ориентированные на экспорт, которые будут доходить до конкретного пациента. Университету за достаточно короткие сроки удалось создать технологическую цепочку "от идеи до продукта", — отметил Александр Колсанов. Ректор университета поблагодарил Михаила Мурашко за поддержку вуза в реализации инновационных проектов. "Очень благодарен за те шаги, которые были сделаны, мы ощущаем вашу поддержку", — обратился он к руководителю минздрава России.

Отдельные слова благодарности руководитель СамГМУ выразил губернатору. "Самарская область всегда рядом, помогает финансировать крупные проекты. Совместно было принято решение локализовать в одном месте на площадке индустриального парка "Преображенка". Это позволило в короткие сроки создать точку роста. Уверен, что мы в начале пути. Коллектив университета — не подведет", — отметил Александр Колсанов.

Запуск новой площадки также позволит создать в России крупносерийное производство изделий для телемедицины: на площадке планируется организовать серийный выпуск разработанных СамГМУ цифровых тонометров, фонендоскопов и спирометров, с возможностью дистанционного мониторинга медицинских показателей пациентов в рамках участия университета в федеральном проекте "Персональные медицинские помощники".

"Много разговоров мы иной раз слышим о том, что идеям тяжело пробиться. Здесь яркий пример того, что, если есть идея, объединение усилий, поддержка, потому что это не было бы возможно без поддержки министерства здравоохранения, министерства науки и высшего образования, регионального уровня, ее можно реализовать, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Поэтому если есть идея, энергия созидательного преобразования, она всегда находит поддержку в Самарской области, и, я уверен, во всей стране".

"Мало стран в мире, которые могут показать такие производства и технологии. Это уникальность нашей страны, наших разработчиков, наших ученых. Этим реально можно гордиться", — добавил Михаил Мурашко.

В ближайших планах СамГМУ также запуск серийного производства медицинских комплектующих и изделий различного назначения — вакуумных экстракторов, ремонтных комплектов для медицинской техники, винтов для остеосинтеза и других расходных материалов. Прототипы данных изделий уже разработаны университетом и производственные мощности позволят выпускать десятки тысяч единиц перечисленных изделий в год. Помимо производства собственных разработок университета площадка также может быть использована для размещения сторонних заказов индустриальных партнеров вуза.

"Система менеджмента качества заложена от проектирования до продукта. Мы же понимаем, что работаем с пациентом, с человеком. И серийное производство выстроено в этой логике, — подчеркнул ректор СамГМУ Александр Колсанов. — Мы смоделировали новую модель вуза. Конечно, подготовка кадров как была базовой, так и остается. Но работа с индустрией, востребованность наших изделий реальным сектором экономики, доведение до конкретного пациента, персонифицированный подход является ключевым. Университет выиграл программу "Приоритет 2030", мы начинаем готовить специалистов инженерных специальностей, погружая в медицинскую онтологию, тем самым повышаем качество подготовки и качество изделий. Это новый шаг, шаг вперед, в будущее".

Серийное производство организовано на площади 2,7 тыс. кв. м, где смонтировано несколько десятков различных видов высокотехнологичного оборудования: токарные, фрезерные, шлифовальные, электроэрозионные прошивные станки с числовым программным управлением, термопласт автоматы, сборочная линия и другая современная техника.

"Во-первых, мы получили новую компетенцию. Это не только разработка и инжиниринг, это уже серийное производство. Здесь есть и оборудование для реабилитации, спрос на который в рамках государственной программы реабилитации очень высокий. Поэтому нам важно, чтобы мощности позволяли поставлять это оборудование уже в медицинские организации. Второе, здесь есть оборудование для хирургии, которое также уже сегодня требует масштабирования производства. И еще один важный блок, который здесь появился — это индивидуальные аддитивные технологии, которые позволяют изготавливать импланты для конкретного человека — для сложных суставов, для мелких суставов, для пациентов, перенесших тяжелые онкологические заболевания, когда индивидуально необходимо изготовить имплант, скажем, тазовой кости, и тем самым человеку не только сохранить жизнь, а по сути сохранить активность. Человек после восстанавливающих операций сможет ходить, передвигаться, жить активной жизнью. Сейчас мы находимся не на обычной производственной площадке, но по сути дела это жизнесберегающее и позволяющее человеку быть активным производство. Для нас, для медиков это шаг в новую реальность, когда мы не только лечим, вы видите не только белый медицинский халат, но и станки, оборудование. Для человека — это медицина будущего. Высокие компетенции Самарского медицинского университета в индивидуальном моделировании прошли огромный путь — сначала это были разработки обучающие, например, анатомические столы, которые работают в вузах. Но, научившись, приобретя компетенции, они могут сегодня проектировать новые изделия индивидуально для пациента, сами же их изготавливать, причем высокого качества, работая с отечественными материалами — титан, керамика, полиэтилен. Все это уже позволяет в России развивать новое направление — индивидуального подхода для пациентов в ортопедии, травматологии. И сегодня в рамках восстановления здоровья наших военнослужащих — это еще один прорывной шаг в медицине, это инновации очень высокого уровня", — резюмировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня наш медицинский университет, что и предусмотрено концепцией его развития, от идеи начальной, научной мысли через центр прототипирования, инжиниринга пришел к серийному выпуску, серийному производству. Сегодня университет стал центром целой инновационной экосистемы Самарской области. Конечно же, это подготовка специалистов. Благодаря взаимодействию в рамках нашего Научно-образовательного центра "Инженерия будущего" идет колаборация с другими университетами, и мы видим, что сегодня здесь работают выпускники различных университетов Самарской области, но работают на одну идею — на сбережение здоровья людей. Это самое главное, самое дорогое, что есть у каждого человека. Я очень рад, что эта цепочка достроена — от идеи до производства, что сделано это университетом без посредников, потому что те, кто разрабатывают идеи, кто разрабатывает потом модели, сегодня здесь занимаются уже конечным продуктом, причем выпуском массовым. И я уверен, что это только начало. Это искомая модель развития университета, когда сам университет не только готовит кадры, но становится настоящей точкой роста доя экономики, для производства, для сбережения человека в нашем регионе и стране", — заключил Дмитрий Азаров.

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