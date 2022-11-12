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Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 ноября, губернатор Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинспектировали ход строительства нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы на 100 мест.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Необходимость в строительстве нового корпуса назрела давно. Старое здание детской инфекционной больницы на улице Шверника было построено в 1948 г., и сперва в нем располагался детский сад, который в 1964 г. был переоборудован под больницу, рассчитанную всего на 120 мест. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение", инициированному президентом страны Владимиром Путиным, и при активном участии главы Самарской области, который, понимая необходимость развития детской инфекционной службы на территории региона, поддержал проект и сопровождал его на всем протяжении, контролируя четкое соблюдение сроков, началось строительство долгожданного объекта здравоохранения.

К возведению нового корпуса приступили в мае прошлого года, а на сегодняшний день готовность объекта составляет уже более 75%. Сейчас здесь выполняются работы по подключению коммунальных сетей, чистовой отделке и благоустройству территории, запланирована поставка мебели и медицинского оборудования. Завершить строительные работы на стратегически важном для региональной системы здравоохранения объекте планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика, что стало традицией для Самарской области. Уже в 1 квартале 2023 г. корпус должен быть полностью готов к приему маленьких пациентов.  

После осмотра нового корпуса детской инфекционной больницы министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что соблюдение сроков при строительстве объектов здравоохранения — крайне важно, и это зона ответственности главы каждого региона, куда выделяется федеральное софинансирование.
"Здесь я хотел бы сказать слова благодарности губернатору, потому что объект сдается с опережением графика, мы видим, что с высоким качеством идут работы. Сейчас уже ведется подготовка к приему законтрактованного оборудования", — констатировал министр.

Напомним, современное здание нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы пристроено к уже существующей инфекционной больнице на ул. Шверника. В медицинском учреждении будут размещены приемное и реанимационное отделения, специализированные палаты-боксы, оснащённые кислородной поддержкой, для лечения пациентов с различными видами инфекций, кабинет функциональной диагностики, рентген-блок и лабораторный комплекс. На территории больницы разместятся помещение для источника резервного электропитания, кислородная станция, трансформаторная подстанция.

Михаил Мурашко обратил внимание на то, что новый инфекционный стационар построен с учетом опыта пандемии Covid-19: палаты-боксы, размещение диагностического оборудования и сама диагностическая база, отсутствие пересечения потоков пациентов, обработка материалов, обеспечение безопасности персонала, — все соответствует самым высоким современным требованиям.

Министр здравоохранения России напомнил о том, что сейчас, когда идет подъем заболеваемости — не только коронавирусной, но и другими инфекциями — родителям важно проявить сознательность и не вести больного ребенка в образовательное учреждение, будь то детский сад или школа. Это позволит минимизировать контакты и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

"У нас сейчас по стране 18 детей, которые находятся в инфекционных больницах в реанимации на искусственной вентиляции легких. Каждый ребенок консультируется федеральными специалистами — для того, чтобы обеспечить ему высокое качество медицинской помощи.  Поэтому такие проекты — это серьезный вклад в здравоохранение. И в Самарской области очень активно ведется и реконструкция, и капитальные ремонты, и строительство зданий", — подчеркнул Михаил Мурашко.

Напомним, за последние 4 года в Самарской области было возведено 110 новых лечебных учреждений: больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов, офисов врачей общей практики. Еще около 200 объектов здравоохранения привели в порядок: капитально отремонтировали, обновили материально-техническую базу.

"Цифры действительно впечатляют. За такой короткий промежуток времени, наверное, никогда не было такого объемного обновления материально-технической базы. И, конечно же, обучение, подготовка персонала — это все звенья одного процесса", — прокомментировал темпы строительства объектов здравоохранения в Самарской области Михаил Мурашко.

Колоссальный шаг вперед сделала система регионального здравоохранения, подтвердил Дмитрий Азаров. И во многом это стало возможным благодаря идеям, которые разрабатывались здесь, в Самарской области. Так, глава региона напомнил о том, что именно здесь,  на самарской земле, Михаил Мурашко инициировал разработку программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая потом стала федеральной.

"Тот масштаб изменений, которые происходят сегодня в системе здравоохранения по всей стране, конечно, в первую очередь, благодаря мощному драйверу — поддержке, которую регионы получают от Президента страны и от министерства здравоохранения. И в дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы опережающими темпами реализовывать все поставленные задачи, все планы, которые мы взяли на себя вместе с жителями региона", — резюмировал Глава региона, поблагодарив главу федерального минздрава за поддержку в реализации важных проектов на территории Самарской области.

"О корпусе мечтали 17 лет. Три губернатора пытались это сделать, а Дмитрий Азаров воплотил. Будучи мэром, он знал проблемы нашей детской инфекционной службы. Благодаря федеральному нацпроекту "Здравоохранение" и региональным проектам построено это здание мощностью 100 коек. Обеспечено реанимационной помощью, рентгенологической помощью, специализированной ультразвуковой диагностикой. Все сделано согласно требованиям санитарно-эпидемиологической службы: это и соблюдение потоков больных, что очень важно при госпитализации пациентов с особо опасными инфекциями, требующими изоляции от других больных. Ждем ввода объекта. Это позволит усилить возможности детской инфекционной службы", — рассказал главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

По словам главврача, кадры для новой больницы уже готовят: есть соглашение с Самарским государственным медицинским университетом и Самарским медицинским колледжем имени Н. Ляпиной. Всего для обеспечения работы корпуса потребуется около 80 человек — врачей и среднего медицинского персонала.

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