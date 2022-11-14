Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве региона с Наманганской областью Узбекистана

В понедельник, 14 ноября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с делегацией Наманганской области Республики Узбекистан, которая во главе хокимом Шавкатом Абдуразаковым с деловым визитом прибыла в Самарскую область.

В ходе встречи было заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Это позволит укрепить и развивать уже сложившееся сотрудничество.

В состав делегации Наманганской области Республики Узбекистан, с которой Самарская область еще в 2018 году подписала протокол о намерениях, ставший основой для будущего активного взаимодействия, вошли 70 человек. Это не только руководители органов власти, но и представители бизнеса, делового сообщества, социальной сферы.

"Убежден, что такой многопрофильный визит свидетельствует о переходе нашего сотрудничества на новый уровень, уровень практического взаимодействия, важность которого на современном историческом этапе сложно переоценить. Отношения между Самарской областью и Республикой Узбекистан последние 4 года развиваются динамичными темпами. С момента наших переговоров в феврале этого года обе стороны также провели большую работу по развитию экономического сотрудничества", - отметил Дмитрий Азаров, открывая встречу.

Внешнеторговый оборот между Самарской областью и Республикой Узбекистан за 6 месяцев 2022 года составил 117,2 млн. долларов, что составляет 143,8% от уровня аналогичного периода 2021 года. "Тем не менее, есть, конечно, большой потенциал дополнительного роста внешнеторгового оборота", - подчеркнул губернатор Самарской области.

В апреле этого года экономическая миссия Самарской области, которую возглавляла заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, посещала Наманганскую область.

В рамках визита были заложены перспективные направления сотрудничества. Ряд договоренностей уже реализуется: ведутся поставки текстильной продукции в Самарскую область, заключен контракт на поставку металлоконструкций в Наманганскую область, проявлена заинтересованность в поставках сельскохозяйственной техники самарской компании "Пегас Агро", намечены проекты в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экономического и торгового сотрудничества.

"Отдельно хочу поблагодарить за ту помощь, которую оказали органы власти Наманганской области при организации визита делегации Самарской области. Все участники отмечали высочайший уровень приема нашей делегации, гостеприимство и очень насыщенную деловую повестку", - сказал Дмитрий Азаров.

Новым этапом сотрудничества Самарской и Наманганской областей стало соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах, которое сегодня подписали Дмитрий Азаров и Шавкат Абдуразаков.

"Я искренне благодарю вас за поддержку, которую Самарская область, вся наша страна ощущает в этот, безусловно, непростой период. Надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться, охватывать новые направления, укрепляя добрые отношения между нашими государствами", - сказал губернатор, добавив, что в дальнейшем возможно рассмотреть вопрос заключения аналогичных отдельных соглашений о сотрудничестве между городами и районами двух субъектов.

Шавкат Абдуразаков подчеркнул, что сотрудничество Республики Узбекистан и Самарской области имеет большой потенциал для дальнейшего развития: "Наши страны всегда были самыми надежными и дружественными партнерами. Сейчас стратегическое сотрудничество и дружеские отношения вышли на совершенно новый уровень. Вот уже несколько лет руководство Наманганской и Самарской областей прилагают все возможные усилия для укрепления двусторонних межрегиональных отношений, что дает возможность для высокой динамики и эффективности. Необходимо в полной мере использовать огромный потенциал наших стран, наших регионов".

В ходе встречи был озвучен ряд предложений по дальнейшему сотрудничеству Самарской и Наманганской областей. Шавкат Абдуразаков высказал интерес к реализации совместных проектов с предприятиями Самарской области из сфер транспорта, металлургии, металлообработки, производства пластмассовых изделий и продуктов питания. В свою очередь, Дмитрий Азаров отметил перспективность развития экспортных поставок в Наманганскую область продукции промышленного и агропромышленного комплексов Самарской области, открытие на территории Самарской области торгово-распределительного центра Наманганской области, создание совместных производств в текстильной промышленности на территории волжского региона.

"Высокую планку сотрудничества регионов России и Узбекистана задают лидеры наших государств - президенты России и Узбекистана. И толчок к нашему самому активному сотрудничеству с Наманганской областью, напомню, дал российско-узбекский форум. Мы не теряли время. Мы обменялись уже визитами делегаций, было большое количество взаимодействий, конкретных шагов - это уже и заключенные контракты, и поставленная продукция. И нас это радует", - сказал Дмитрий Азаров.

15 ноября в самарском "Агропарке" откроется национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции производителей из Наманганской области, будут проведены переговоры самарских и узбекистанских компаний по вопросам экспорта и импорта. Дмитрий Азаров отметил, что такие ярмарки будут продолжаться и пригласил делегацию Наманганской области в следующем году принять участие в Поволжской агропромышленной выставке, которая традиционно осенью проводится в поселке Усть-Кинельский.

"На выставку приезжают партнеры из многих регионов нашей страны, дружественных стран - большая делегация Белоруссии была у нас. Это ярмарка, куда можно привести продукцию и сельскохозяйственную, и машинную", - сказал губернатор. Шавкат Абдуразаков предложение главы региона поддержал.

Отдельно Дмитрий Азаров обратил внимание на сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, возможность строительства самарскими предприятиями в Наманганской области быстровозводимых клиник и ФАПов и реконструкции объектов медицины, использование ресурсов и потенциала Самарского государственного медицинского университета.

"Наш медицинский университет сделал большой шаг вперед. Это не только передовая образовательная площадка. Там своя клиника, мощнейший медицинский кластер, научный кластер, абсолютно инновационные идеи. Буквально позавчера совместно с Министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко мы запустили серийное производство инновационной продукции СамГМУ. Это по-настоящему передовые разработки в области хирургии, телемедицины и других направлений, которые сегодня используются в 9 странах мира. Будем рады сотрудничеству с вами в рамках этого проекта", - отметил Дмитрий Азаров.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил готовность реализовать проект по оказанию методической помощи узбекским коллегам в вопросах повышения квалификации учителей русского языка и других предметов. "Мы готовы приступить к реализации этого вопроса и в онлайн-форме, и с выездом наших специалистов в Республику Узбекистан", - отметил министр. Также министр образования отметил важность наращивания сотрудничества между учреждениями среднего профессионального образования регионов.

"Хотел бы предложить совместное проведение конкурса профессионального мастерства между нашими педагогическими работниками - как школьными, так и среднего профессионального образования. Участие в таких конкурсах решит главную задачу - успех каждого ребенка", - вышел с инициативой Виктор Акопьян.

Хоким Наманганской области выразил заинтересованность в сотрудничестве в части повышения квалификации педагогов и подготовки местных специалистов: "У нас в Республике созданы центры, где обучаются и профессиям, и русскому языку. Мы бы хотели пригласить российских специалистов в сфере образования из Самары, чтобы они помогли нашим школам преподавать русский язык".

Губернатор дополнительно предложил Шавкату Абдуразакову изучить возможность вхождения Наманганского инженерно-технологического института в состав научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего": "Рассчитываю, что наше сотрудничество в рамках НОЦ "Инженерия будущего" имеет очень широкие перспективы".

Министр труда Самарской области Ирина Никишина рассказала о работе центра для помощи в трудоустройстве гражданам Узбекистана в Самарской области. Только в этом году было проведено более 3,5 тысяч консультаций. "Мы оказываем всю юридическую помощь и консультации по получению патентов, по вопросам взаимодействия с работодателями. В настоящее время 41 организация готова трудоустроить граждан Узбекистана", - отметила руководитель министерства.

Дмитрий Азаров отметил высокий потенциал взаимодействия двух областей в сфере туризма: "Это перспективное направление нашего сотрудничества. Конечно, когда люди приезжают знакомиться с культурой Самарской области, с культурой Наманганской области, это укрепляет узы дружбы между нашими государствами, которые связаны тысячами и тысячами судеб. Сегодня это самая, наверное, главная скрепа наших добрых, добрососедских, взаимовыгодных взаимоотношений".

Делегация из Республики Узбекистан пробудет в Самарской области до 16 ноября. Она посетит производственные площадки АО "АвтоВАЗ", технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Также запланирована встреча с руководством Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине".

"Самарская область - очень развитый регион, мы с Дмитрием Игоревичем давно работаем, предприятия наших областей хорошо сотрудничают. Предприниматели из Самарской области уже поставляют строительное оборудование в Наманганскую область. Мы экспортируем в Самарскую область плодоовощную продукцию и другие изделия. Договорились, что мы будем открывать торговые дома и в Самарской области, и в Наманганской области. Это будет способствовать развитию нашего бизнеса", - сказал по итогам встречи Шавкат Абдуразаков.

Губернатор поблагодарил руководство Наманганской области и лично ее хокима Шавката Абдуразакова за сотрудничество и выразил уверенность, что взаимодействие двух областей будет развиваться.