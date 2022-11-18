Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре

В пятницу, 18 ноября, в Самаре прошла межрегиональная IТ-конференция и выставка для представителей промышленных предприятий Приволжского федерального округа и разработчиков программных продуктов "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству".

Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров. Работу конференции открыли губернатор Дмитрий Азаров, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак и другие эксперты.

Масштабное событие закономерно проходит на территории Самарской области, объединив ведущих российских экспертов на одной площадке для обсуждения вопросов импортозамещения программного обеспечения. Регион является одним из лидеров ИТ-отрасли в России. Специалисты в сфере информационных технологий могут рассчитывать на беспрецедентные меры поддержки: активно выдается льготная IТ-ипотека, увеличен возраст молодых специалистов, которые могут рассчитывать на льготные условия при покупке жилья. Более 3500 субъектов малого и среднего предпринимательства уже воспользовались мерой поддержки, которая позволяет купить программное обеспечение со скидкой 50%. Самарские предприниматели купили более 9 000 отечественных лицензий.

Открывая деловую программу, руководитель области отметил, что для Самарской области - технологически и промышленно развитого региона - конференция "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству" имеет особое значение и важность.

"Если мы чуть больше понимаем уже в сфере компонентов - как друг другу помогать, вести импортозамещение, работать с точки зрения укрепления технологического суверенитета, то по программным продуктам, софту запрос очень большой как от крупных предприятий, так и среднего и малого бизнеса, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Благодаря государственным мерам поддержки, скидкам, которые сегодня есть по приобретению отечественного программного продукта, продвижение заметное. Но для высокотехнологичных крупных промышленных предприятий эта конференция представляет первоочередной интерес".

Во время конференции губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в присутствии главы Минцифры подписали соглашение о сотрудничестве. Оно станет основой для развития и укрепления сотрудничества в области информационных и цифровых технологий, а также привлечения новейших знаний для создания высококачественных и надежных комплексов информационных систем и технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях Самарской области.

В рамках соглашения будет осуществляться обмен научно-технической информацией, содействие в тестировании программных продуктов и цифровых технологий членов АРПП "Отечественный софт", а также разработка предложений по реализации проектов на территории Самарской области.

"У нас хорошие разработчики, которые делают отличные продукты. А предприятия зачастую об этом не знают. Наша задача в рамках конференции - рассказать промышленным предприятиям о лучших свойствах отечественных программных продуктах, - отметила Наталья Касперская. - Мы открыты к диалогу и готовы работать с заказчиками. Уверена, что все вместе этот путь к импортонезависимости мы преодолеем".

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время пленарного заседания конференции отметил, что заказчики все больше выбирают российские программные продукты. "Нашим крупным заказчикам ничего не остается, кроме как работать либо на уже купленных зарубежных решениях и "консервировать" процессы, либо выбирать пусть не всегда полностью зрелые, но перспективные российские решения, которые точно будут развиваться", - отметил руководитель федерального ведомства.

Заместитель руководителя Минпромторга РФ Василий Шпак добавил, что в стране созданы индустриальные центры компетенций по шести направлениям: металлургия, химия, фармацевтика, торговля, электроника, машиностроение. "Коллеги отобрали большое количество проектов, унифицировали подходы для того, чтобы результаты этих проектов можно было использовать на других предприятиях, в других отраслях. Всего было отобрано 54 проекта, 27 из них прошли утверждение на получение грантовой поддержки", - отметил Василий Шпак.

"Цель была одна - вовлечь крупных отраслевых заказчиков в процесс выбора тех решений, направлений, которые требуют дополнительной государственной поддержки с точки зрения развития софта, - добавил Максут Шадаев. - Итоги подводить пока рано. Но хочу отметить, что такая синергия, связка заказчиков и разработчиков является условием для успешного развития. Мы понимаем, что, какими бы не были талантливыми разработчики, без заказчика, отраслевой экспертизы, без правильной постановки задач сделать конкурентоспособные решения нельзя. То, что крупные заказчики повернулись лицом к нашей отрасли, к разработчикам при некотором стимулировании со стороны государства, говорит о том, что началась новая эпоха, когда бизнес вместе с IТ начал выстраивать глубокую кооперацию".

Василий Шпак отметил, что в IT-сфере нужно добиться не только импортозамещения, основная задача состоит в том, чтобы уровень эффективности и производительности труда на предприятиях страны с помощью цифровизации, отечественного софта был как можно выше.

"Для того, чтобы иметь будущее в стране, необходимо иметь свою аппаратно-программную, технологически независимую платформу. У нас есть достаточно развитая индустрия, большое количество компаний, хорошая научная математическая школа, что позволяет нам уверенно развивать разработку и внедрение программного обеспечения с целью повышения эффективности работы наших промышленных предприятий, - подчеркнул Василий Шпак. - Самара - город промышленный, тут очень много современных предприятий, которые для своей работы используют программное обеспечение. Нельзя стоять на месте, надо развиваться. Другого выбора и пути нет, как переходить на отечественные продукты. И такие промышленные гиганты, как АвтоВАЗ, химические предприятия они в этом направлении активно двигаются".

Дмитрий Азаров поблагодарил Наталью Касперскую за организацию конференции. Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" сегодня объединяет 255 российских ИТ-компаний с совокупным оборотом более 180 млрд рублей. "Спасибо, что Самарская область поддержала такое замечательное мероприятие, без вашей помощи мы бы не смогли его провести", - ответила Наталья Касперская.

В рамках конференции прошла выставка продуктов отечественного софта - программного обеспечения для всех отраслей экономики, в том числе для предотвращения кибератак, снижения бизнес-рисков и защиты корпоративной информации, электронного документооборота, для комплексной автоматизации рабочих мест, для безопасного доступа к корпоративным и государственным информационным системам и т. д.

На выставке был представлен проект "Умные дороги", который создается в Самарско-Тольяттинской агломерации. Технология V2X не только повышает безопасность дорожного движения, но и является фундаментом для создания интеллектуальной городской мобильности, служит катализатором улучшения транспортно-логистических услуг. Помимо повышения безопасности на дорогах и снижения смертности, новая технология добавляет удобство для водителя машины, а также станет стандартом для беспилотного транспорта.

"Сейчас этот проект мы внедряем в рамках строительства новой дороги в обход Тольятти и моста через Волгу. Но нужно двигаться дальше, и здесь нужна поддержка федеральных министерств. Это не будущее, это технологии уже сегодняшнего дня", - отметил глава региона, обращаясь к руководителям Минцифры и Минпромторга.

Представители промышленных предприятий Приволжского федерального округа смогли пообщаться с ведущими разработчиками программного обеспечения России, задать свои вопросы экспертам и внести свои предложения по развитию отечественного софта.