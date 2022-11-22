Дмитрий Азаров проверил качество ремонта школ в братском городе ДНР Снежное

Во вторник, 22 ноября, губернатор Дмитрий Азаров работает в городе Снежное Донецкой народной республики, которому Самарская область оказывает помощь в восстановлении мирной жизни, модернизации социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

Руководитель региона вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, местной администрацией, строителями, жителями Снежного оценивает качество выполненных самарцами ремонтных работ на объектах, а также определяет объемы требуемой помощи на следующий год.

Напомним, в конце мая Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Для координации работы в Самарской области был создан оперативный штаб по взаимодействию с городом-побратимом.

Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, где они вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством города определили первоочередные задачи. Это ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка города к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов.

Самарские специалисты, выразившие желание и готовность помочь братской республике, оперативно приступили к активным работам, основываясь на пожеланиях и просьбах местных жителей. Регион также направил в Снежное специализированную технику, строительные материалы. Рабочая группа от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное, чтобы оценить ситуацию и проконтролировать ход выполнения работ.

На 2022 год было определено 82 объекта: дороги, школы, амбулатории, котельные, дома культуры и творчества, спортивные сооружения.

Во вторник, 22 ноября, глава региона приехал в Снежное, чтобы вместе с жителями города проверить качество выполненных работ на объектах социальной инфраструктуры.

Среди ключевых объектов, которые были определены для ремонта, - школы. В большинстве своем они не ремонтировались со дня постройки и поэтому нуждались в существенном обновлении. Как рассказала директор МБОУ "Средняя школа №6" Галина Наквасина, основное здание школы построено в 1954 году, в 1960-е годы возвели дополнительные помещения. "С тех пор капитальный ремонт не проводился, только косметический за счет родителей. Государство денег не выделяло, чтобы дети могли в достойных условиях учиться. Мы не получали помощь. А ведь в нашей школе учится 400 ребят", - сообщила Галина Наквасина.

Благодаря помощи Самарской области и работе самарских строителей проведен капитальный ремонт здания, обновлены инженерные системы, учебные классы, столовая, актовый и спортивный залы, обустроены уличные спортивные площадки и беговые дорожки. По периметру школы смонтированы системы видеонаблюдения и безопасности. Все планы по ремонту согласовывались с учителями и родителями школьников, чтобы сделать учебный процесс максимально комфортным для педагогов и учеников.

Директор школы №6 поблагодарила Дмитрия Азарова, жителей региона, самарских строителей за фактически новое здание школы. Губернатор подчеркнул, что Самарская область будет и дальше помогать школам Снежного.

"Я рад слышать добрые слова, в первую очередь, в адрес строителей, которые приводили школу в порядок. Очень рад, что все получилось. Знаю, что школа славится своими педагогами. Уверен, что здесь, в этой теперь светлой и теплой школе ребята будут получать знания самого высокого уровня. Если нужна будет помощь - методическая, методологическая, по оборудованию, - мы, конечно, поможем. Обязательно продолжим наше с вами сотрудничество, которое стало настоящим братством между нашим регионом и городом Снежное, - отметил глава региона. - Хочу пожелать ученикам успехов, в первую очередь, настойчиво овладевать знаниями, в чем вам помогут педагоги, расти умными, успешными, талантливыми людьми, настоящими патриотами нашей великой страны, на радость своим родителям".

В ходе капитального ремонта средней школы №6 было организовано новое пространство для школьного музея. "Формировать музей мы начали еще в 2004 году, постепенно количество экспонатов увеличивалось, но у нас не было помещений, негде было все разместить. Когда в первый раз сюда приехал губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, первое, что он спросил, - есть ли у нас школьный музей. Он дал необходимые поручения, чтобы в рамках ремонта музею уделили особое внимание. Определили под музей помещение, сделали ремонт, - рассказала Ирина Лазан, учитель географии школы №6 и куратор музея. - Нас спросили, что нам нужно для музея, мы свои пожелания озвучили, в том числе по мебели, которой у нас не было. Мы верили, конечно, но сомневались - неужели все сделают? Все, что мы хотели, - все сделали! В результате все необыкновенно красиво получилось. Для нас это просто сказка. Это такой подарок для нас! Все школьники, учителя ходили и смотрели, как все получилось".

Теперь для школьного музея отведено два больших зала. Первый - об истории и становлении Снежного, о школе. Второй зал посвящен героям Великой Отечественной войны, освободителям Донбасса, в том числе Саур-Могилы, а также тем, кто защищает Донбасс с 2014 года.

"Когда у нас все началось в 2014 году, наши ребята из Снежного ушли добровольцами. О каждом из этих ребят можно говорить бесконечно много - они настоящие герои. Они учились в нашей школе, теперь их дети учатся здесь. Для всех нас было важно, чтобы был музей", - сказала куратор музея.

"Это светлая память о наших героях, память следующим поколениям. Если бы не они - нас бы не было", - считает ученик школы №6, юнармеец, чей отец погиб, защищая Донбасс.

Дмитрий Азаров осмотрел новое музейное пространство в школе и передал в подарок модель легендарного самолета ИЛ-2, который в годы ВОВ изготавливался в Куйбышеве. Глава региона отметил, что во всех школах должны быть современные музеи, чтобы каждый ребенок знал историю родной земли.

Ирина Лазан подчеркнула: для всех жителей Снежного важна поддержка Самарской области и ее жителей: "Весь город говорит о том, что у нас школу отремонтировали, сделали новый музей. Для нас непривычно, когда школе уделяют столько внимания. Огромная благодарность губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, всей Самарской области, всем людям, которые нас поддерживают, помогают, за нас переживают. Благодаря этой поддержке мы обязательно выстоим, мы победим. Победа будет за нами, потому что это наша земля".

Десятки лет требовался ремонт и в другой школе Снежного - четвертой. Директор МБОУ "Средняя школа №4", где учится 315 ребят, Михаил Ткаченко сообщил, что раньше в здании протекала кровля, не работал спортзал, в аварийном состоянии находился четвертый этаж - в плачевном состоянии, без электричества и тепла, и не работал более 15 лет.

"Школа 1971 года постройки, капитального ремонта за 50 лет никогда не было. Старались своими усилиями, силами педагогического коллектива, технического персонала, привлекали родителей, чтобы учебный процесс все-таки происходил. Где-то подкрашивали, своими силами крышу делали как могли... После того как нам провели капитальный ремонт, у нас все сухо, чисто, красиво, уютно и комфортно. Школа ожила, засияла, заблестела, - рассказал Михаил Ткаченко. - С подрядчиком перед началом работ все было согласовано, учтены все наши пожелания. Наша гордость - новые спортивный зал и пищеблок. И, конечно, отремонтированный четвертый этаж - теперь все комфортно. Дети и родители восхищены увиденным, очень рады. Все очень благодарны жителям Самарской области и губернатору".

Дмитрий Азаров оценил обновленное здание школы и пообщался с педагогами школы №4. "Спасибо вам большое! Такая красота и комфорт теперь в нашей школе. Восторг трудно выразить словами. Даже не верили, что так может быть у нас. Теперь дети будут учиться с совершенно другим настроением", - надеется учительница английского языка, классный руководитель Инна Фатеева.

Глава региона предложил направить в школу разработанные учебники по английскому языку Samara city, чтобы дети Снежного изучали иностранный язык, а параллельно узнавали о волжском городе-побратиме.

Во время осмотра Дмитрием Азаровым школьного музея возник вопрос нехватки мебели для помещения. Глава региона тут же на месте поручил ответственным руководителям правительства Самарской области проработать вопрос обеспечения всех школьных музеев Снежного специализированными стеллажами.

Учебный процесс в обновленной школе №4 начнется в ближайшее время. Губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание главы администрации Снежного Александра Скворцова на необходимость дополнительных работ по благоустройству прилегающей территории, чтобы детям и педагогам было максимально удобно и приятно посещать школу.

От педагогического состава МБОУ "Средняя школа №4" и родителей учеников школы директор учебного заведения Михаил Ткаченко вручил губернатору Самарской области благодарственное письмо и подарок - картину с изображением учебного заведения.

В этом году также был проведен капитальный ремонт средней школы №8 города Снежное. Жительница Снежного Инна Ильченко от лица родительской общественности города выразила благодарность Дмитрию Азарову и Самарской области за помощь в обновлении школ: "Теперь наши ребята будут учиться в прекрасных, уютных школах. Огромная просьба - передать слова благодарности всем жителям Самарской области за поддержку, которую вы оказываете нам в это нелегкое время".

Жители город обратились к Дмитрию Азарову с просьбой отремонтировать еще одну школу - №1. Она самая большая в Снежном, в ней обучается более 830 ребят, работает 65 педагогов, вместе с техническим персоналом - 101 сотрудник. Как и в других школах города, с момента открытия учебного заведения капитальный ремонт здания не проводился.

"То, что мы можем делать и на что у нас хватает личных средств, мы и делаем. В 2013 году огромную спонсорскую помощь оказали выпускники школы. Благодаря им были полностью заменены старые окна на пластиковые, сделан актовый зал. Но вот ремонт капитальный (кровля, система канализации, отопительная система) мы, конечно, на собственные средства сделать не можем. А эти проблемы нарушают комфорт пребывания и обучения детей", - рассказала директор МБОУ "Средняя школа №1" Татьяна Садовая.

Капитальный ремонт школы №1 - в дальнейших планах помощи Самарской области братскому городу. Но уже сейчас к новому учебному году в школу поставлены новая мебель и набор ноутбуков, новые учебники и дневники для всех детей, методические пособия и рабочие тетради для ребят с ОВЗ, все первоклассники получили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что при подготовке работ по капитальному ремонту школы №1 ответственным специалистам нельзя терять время: необходимо заранее проводить оценку, готовить проектную документацию, закупать материалы, чтобы в следующем году все было сделано по графику.

Всего в 2022 году благодаря поддержке Самарской области, работе строителей региона, помощи меценатов, неравнодушных самарцев в этом году в Снежном сделано 82 объекта. Это объекты ЖКХ, объекты социальной и образовательной инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернатора Самарской области и жителей региона за помощь в восстановлении мирной жизни в Донбассе, решении социальных проблем людей, которые копились здесь долгое время.

"Жители Снежного относятся с благодарностью ко всему, что делает Самарская область. Это новая жизнь, новый виток жизни, это новый этап. Десятилетиями не уделялось внимания объектам социальной сферы, не уделялось внимание не то что капитальному, даже текущему ремонту. Сейчас школы, больницы, спортивные площадки приходят в должный современный вид, - сообщил Денис Пушилин. - Теперь мы как субъекты Российской Федерации должны выйти на уровень остальных субъектов. Естественно, это процесс, и его невозможно было бы завершить за один год. Поэтому уже есть программа на три года. Донбасс в долгу не останется - нам немножко встать, отряхнуться от того, что наделала война, от того, что наделало безвременье, когда здесь была Украина. А дальше работать и трудиться на благо нашей большой Родины".

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня ведется совместная работа с главой республики Денисом Пушилиным и администрацией города Снежное по формированию объемов помощи городу на 2023 год.