Самарская область стала призером акселератора социальных решений АСИ

В пятницу, 25 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву принял участие в итоговом дне работы акселератора социальных решений, проводимого АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).

В течение трех месяцев команды из 27 регионов страны разрабатывали решения для восьми жизненных ситуаций, при возникновении которых требуется поддержка государства: подготовка и выход на пенсию, потеря кормильца, потеря и поиск работы, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, возвращение военнослужащего домой.

В защите проектов приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, губернаторы регионов-лидеров в реализации Национальной социальной инициативы (НСИ).

Напомним, впервые идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране с целью улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, упростить для людей взаимодействие с различными ведомствами в разных жизненных ситуациях.

Отработка жизненной ситуации "Подготовка и выход на пенсию" осуществлялась командами Республики Адыгея, Приморского края, Нижегородской, Московской и Самарской областей. Команда нашего региона стала финалистом акселератора, ее проект был высоко оценен на федеральном уровне, вошел в тройку лидеров и рекомендован к тиражированию на федеральном уровне и в других регионах страны.

Командой области, в составе которой работали региональный сервисный уполномоченный, общественный советник губернатора Самарской области, заведующая кафедрой региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета Наталья Полянскова, представители региональных и федеральных органов власти, государственных учреждений здравоохранения, социальной защиты, центров занятости населения, общественных организаций, была проведена большая подготовительная работа. Были проведены интервью с жителями предпенсионного и пенсионного возраста, изучены проблемы, с которыми люди сталкиваются при выходе на пенсию.

В результате был разработан и реализован уникальный сервис "Подготовка и выход на пенсию" на портале государственных услуг Самарской области.

"На региональном портале госуслуг жители нашего региона серебряного возраста могут получить 128 услуг онлайн в одном окне. Они распределены по самым важным направлениям. Это информация для будущих пенсионеров, расчет будущей пенсии, ее оформление, возможности поиска работы и прохождения допобразования и все, что касается активного долголетия, то есть кинотеатры, музеи, культурно-досуговые, спортивные учреждения. Услуги 30 различных учреждений, ведомств, организаций объединены в одном окне", - пояснила Наталья Полянскова.

Апробация сервиса прошла успешно, и сегодня им ежедневно пользуется уже порядка 1500 уникальных пользователей.

Как отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, в дальнейшем сервис будут помогать развивать серебряные волонтеры: "Собрав то, что сейчас существует в Самарской области, мы хотим включить в одно окно как можно больше различных жизненных ситуаций для пенсионеров. Общественные организации серебряных волонтеров смогут помочь быстрее доносить то, что еще необходимо включить в сервис, какие вопросы необходимо решить".

По словам Натальи Полянсковой, идею региона высоко оценил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который поддержал предложение транслировать сервис и на федеральный портал госуслуг.

Еще одна жизненная ситуация, которую представила команда Самарской области, касалась возвращения домой участников специальной военной операции. Здесь основной акцент был сделан на комплексной медицинской и медико-психологической реабилитации, для которой в регионе есть все возможности.

Первая ступень - это обязательная полная диспансеризация на базе местных поликлинических отделений, которая позволит выстраивать дальнейшую маршрутизацию по реабилитации конкретного военнослужащего совместно с членами его семьи. Цифровой основой для реализации проекта по жизненной ситуации "Возвращение" может стать разработка Самарской области по выходу на пенсию - различные ведомства будут работать также по принципу "единого окна".

Дмитрий Азаров оценил продуктивную работу региональной команды и подчеркнул роль проектов Агентства стратегических инициатив для развития страны: "Хочу поблагодарить команду АСИ, лично Светлану Витальевну Чупшеву за помощь в акселерации этого проекта. Сегодня АСИ задает вектор социального развития в нашей стране. Уверен, что результаты, которых регионы достигают при поддержке и сопровождении АСИ, сегодня уже заметны людям. Вектор социального развития, нацеленный на конкретного человека с его проблемами, нуждами, потребностями, меняет саму идеологию государственного, регионального, муниципального управления в стране. Это принципиально важное изменение".

По словам главы региона, самое важное при разработке проектов, принятии управленческих решений - ориентир на человека: "Эта работа важна для всех жителей Самарской области, потому что подобные разработки нацелены на человека. Регион лидирует по многим направлениям развития, но главное, где мне хотелось бы, чтобы мы были лидерами в предоставлении государственных, муниципальных услуг, развитии иных сервисов, - это человекоцентричность. Если мы будем понимать, ради чего эти изменения, ради чего происходят те или иные улучшения, разрабатываются программы и проекты, мы не будем терять главное - человека. Те решения, которые сегодня предложены регионом, получили высокую оценку на федеральном уровне, рекомендованы к внедрению не только в других регионах Российской Федерации, но и на Едином портале государственных услуг Российской Федерации. Это говорит о том, что нам во многом удается перестроить мышление, нацелить работу министерств, служб, управленческих команд, сервисов на человека. Если человеку удобно, если для человека это быстрее, эффективнее - значит это правильно".

Как отметил глава региона, сервис, разработанный командой области, будет развиваться. "Количество посещений (полторы тысячи), которое сегодня есть, говорит о том, что апробация прошла. Уверен, что проект будет развиваться. Возможность быть уверенными в завтрашнем дне, возможность самореализовываться, чувствовать свою востребованность в обществе для человека, который меняет статус (выходит на пенсию), важны вдвойне. Этот сервис, я уверен, будет полезен для всех регионов Российской Федерации. Самарская область - один из лидеров цифровой трансформации, и не случайно сервис был ориентирован в первую очередь на цифровую среду. Вместе с тем мы планируем во всех МФЦ "приземлить" этот проект, его распространять. Второй проект, "Возвращение", во многом является сегодня определяющим для социальных служб региональных и всей страны. Хочу поблагодарить всех, кто помог нам этот проект подготовить. Рассчитываю, что наше сотрудничество с АСИ будет развиваться по всем направлениям", - заключил губернатор.

Светлана Чупшева подвела итоги акселератора, в рамках которого эксперты АСИ поделились с региональными командами новым инструментом - сервис-дизайном.

"Очень важно, что вы за три месяца погрузились в этот метод, научились с ним работать и можете применять умения, знания не только по восьми жизненным ситуациям, но и по любой задаче, где вы видите запрос от жителей. Этот метод поможет вам улучшить процессы в системе госуправления, а главное - привлекать жителей и партнеров в виде бизнеса, НКО, - обратилась она к участникам. - Только в формате "государство - бизнес - общество" можно решить такие задачи, как социально-экономическое и гуманитарное развитие".