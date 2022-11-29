Губернатор оценил обновленный по нацпроекту Дом культуры в селе Утевка

Во вторник, 29 ноября, состоялась рабочая поездка губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Нефтегорский, Алексеевский и Волжский районы региона. В селе Утевка Нефтегорского района глава региона вместе с земляками, а также депутатом Госдумы Александром Хинштейном осмотрел сельский Дом культуры, где завершили капитальный ремонт.
Работы проводились в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным, и государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года".
Село Утевка - административный центр самого крупного в районе сельского поселения, в состав которого входят четыре населенных пункта: села Утевка и Трофимовка, поселки Песчаный Дол и Каменный Дол. Дом культуры - место притяжения всех жителей, как молодежи, так и людей пожилого возраста. В здании ДК проходят занятия 40 творческих клубов и секций, одновременно здесь могут заниматься около 500 человек. Мероприятия, подготовленные коллективом дома культуры, ежегодно посещают более 45 тысяч жителей.
Здание утевского Дома культуры было построено еще в 1986 году и давно требовало обновления. В этом году его модернизировали. Дмитрий Азаров проверил результаты работы подрядчиков. В Доме культуры обновили системы отопления, водоснабжения, электрики и канализации. Заменили окна, двери и провели отделочные работы, в зрительном зале установили 300 новых комфортных кресел.
"Дом культуры сегодня преобразился и получил такой замечательный современный вид. Здесь могут заниматься и дети, и взрослые, каждый может найти себе досуг по интересам", - отметил руководитель управления культуры и молодежной политики администрации Нефтегорского района Андрей Булавин.
Он рассказал, что в выборе цветового оформления ДК принимала участие и молодежь - им хотелось чего-то яркого. В результате стала яркой входная группа, фойе и холл-трансформер, где планируется проводить различные мероприятия. Также в ДК преобразились спортивный зал, библиотека, хореографический зал, музей и комнаты кружковых занятий.
Обновленный спортивный зал уже оценили жители - здесь можно заниматься футболом, баскетболом, волейболом. Глава региона пообщался с юными баскетболистами и тренерами. По словам одного из юных спортсменов, Кирилла Горбачева, раньше зал, разметка, кольца были старые, играть было неудобно. "Когда пришел в новый зал, было много эмоций, я удивился, как все изменилось, как стало удобнее. Думаю, игра будет интересной и захватывающей", - рассказал он. У Кирилла есть и спортивные планы на будущее.
Глава региона рассказал юным спортсменам о Лиге губернатора по баскетболу 3×3, масштабном областном турнире, и предложил поучаствовать в этих соревнованиях. Подарком ребятам от Дмитрия Азарова стал комплект баскетбольных мячей.
Дмитрий Азаров с Александром Хинштейном ознакомились с обновленным проектом культурно-выставочного центра Григория Журавлева, посвященного истории района, села и творчеству легендарного иконописца. Помимо музейного комплекса, глава региона предложил рассмотреть возможность ввести в регионе премию или конкурс имени Григория Журавлева, чтобы отмечать людей, которые несмотря на трудности и ограничения здоровья, добиваются успехов.
На втором этаже ДК губернатор осмотрел библиотеку с читальным залом и зонами для творчества, детского досуга. На ее базе планируется открыть модельную библиотеку. Дмитрий Азаров передал в Дом культуры комплект книг, а также новый телевизор и ноутбук.
Также глава региона проверил ход ремонтных работ в Храме Святой Троицы в Утевке, расписанном иконописцем Григорием Журавлевым. Несколько лет назад настоятель храма отец Анатолий попросил у губернатора помощи в реставрации. Дмитрий Азаров подключился к решению проблемы, в частности, привлек к восстановлению храма благотворителей, что позволило провести первоочередные работы. Сейчас работы по комплексному восстановлению и сохранению уникального объекта, посмотреть на который съезжаются люди со всей страны и стран ближнего зарубежья, продолжаются.
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