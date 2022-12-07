Дмитрий Азаров поздравил юридическое сообщество региона с профессиональным праздником

В среду, 7 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями юридического сообщества Самарской области, чтобы обсудить актуальные вопросы по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан.

Особое внимание уделили вопросам поддержки бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, и их семей. Участие во встрече приняли депутаты губернской думы, судьи, сотрудники прокуратуры, нотариусы, адвокаты, преподаватели вузов.

Напомним, 3 декабря работники органов юстиции отметили свой профессиональный праздник, который был учрежден 14 лет назад Указом президента России Владимира Путина. "Этот день объединяет всех представителей юридической профессии, которые, где бы они не трудились, всегда стоят в авангарде защиты прав и свобод человека, помогают гражданам справиться с самыми непростыми ситуациями, активно участвуют в решении вопросов, которые ставит перед нами страна и время", - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

По сложившейся традиции представители юридического сообщества региона свой праздник проводят в деловом формате, обмениваясь опытом, профессиональным мнением, намечая планы на будущее.

"Это свидетельствует о вашей преданности своему делу, высочайшем профессионализме, стремлении к торжеству справедливости. И я от всей души вас за это благодарю, - обратился руководитель области к участникам встречи. - Я уверен, что ваши профессиональные качества и дальше будут служить во благо нашей страны - России, которая сегодня вынуждена вновь бороться с поднявшим голову нацизмом и силами, стремящимися внести разлад в наше общество, подменить ценности, которыми мы дорожим, фальшивыми, ложными представлениями о том, как нужно жить".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас важно поддерживать друг друга, помогать тем, кто в этом нуждается.

"Рад, что юристы Самарской области демонстрируют такое единство, не остаются в стороне от решения самых сложных задач. Прежде всего, хотел бы поблагодарить юристов, занятых в социальной сфере, нотариате, адвокатуре, а также тех, кто осуществляет надзор за соблюдением законности, забыв зачастую о личном времени, буквально в формате 24/7 взаимодействуют с людьми, помогают защитникам нашей Родины оперативно и качество решать все возникающие у них вопросы", - отметил губернатор.

Глава региона добавил, что в Самарской области принимается множество решений, направленных на укрепление нашей страны, поддержку граждан, которые отстаивают интересы и будущее нашего Отечества. Это и дополнительные единовременные выплаты мобилизованным жителям региона, и снятие долговой нагрузки в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и организация бесплатного питания в детских садах и школах для их детей. Без внимания не остаются родные и близкие бойцов.

"Эти усилия сопровождаются кропотливой, основательной юридической проработкой. Я благодарю профессионалов, которые ежедневно участвуют в решении обозначенных вопросов", - подчеркнул губернатор.

Отдельно руководитель региона отметил вклад ученых, преподавателей юридических факультетов и вузов в правовое просвещение жителей области, патриотическое воспитание молодежи. Без внимания не остались заслуги судебной системы по обеспечению законности и правопорядка на территории всей губернии.

"Нашими совместными усилиями сегодня Самара считается судебной столицей Поволжья. Но благодарить за это, в первую очередь, нужно президента страны Владимира Владимировича Путина, который, подписав Закон, определил место размещения Шестого кассационного суда именно в Самаре, этому решению содействовал председатель Верховного суда Вячеслав Михайлович Лебедев", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он уверен, что основой для этого решения стала большая работа по подготовке кадров. "На самарской земле сформирована сильнейшая юридическая школа, которая достойно представлена в судах всех инстанций. Это главное, что вместе нам удалось сформировать - уникальную, высокопрофессиональную подготовку специалистов", - добавил руководитель области.

Дмитрий Азаров отметил, что в этом году, практически одновременно с Днем юриста празднуется 100-летие со дня образования Верховного суда Российской Федерации - ключевого органа, определяющего архитектуру правосудия в стране.

"На прошедшем недавно всероссийском съезде судей Президент России подчеркнул, что работа судей крайне ответственна и требует глубоких знаний, собранности, компетентности, высокой процессуальной культуры. Полагаю, что система судов Самарской области полностью соответствует стандарту, сформулированному главой государства. Это подтверждается тем, что на работу судов, расположенных на территории Самарской области, коллеги из многих других регионов смотрят как на эталон качественного и справедливого правоприменения. Знаю, что высокие оценки судебной системе Самарской области даны во время съезда", - подчеркнул губернатор.

Отдельно руководитель региона отметил труд сотрудников правоохранительных органов. Дмитрий Азаров выразил благодарность "за каждодневную, зачастую опасную работу по поддержанию правопорядка, за защиту жителей нашего региона". Без внимания не остались и ветераны юстиции, которые создавали традиции юриспруденции, "формирующие наше будущее, наши успехи".

Губернатор пожелал всему юридическому сообществу региона профессиональных успехов, достижения поставленных целей и "побед по всем фронтам".

"Вместе мы справимся со всеми вызовами, любыми трудностями, которые стоят перед нами. Юридическое сообщество как всегда будет служить надежной опорой по защите прав и интересов граждан Российской Федерации, находя оптимальные, человечные, законные решения в самых сложных ситуациях", - уверен Дмитрий Азаров. И в первую очередь, это касается тех людей, которые куют Победу на передовой, членов их семей, а также трудовых коллективов.

"Хочу поблагодарить юридические службы крупных и малых предприятий, которые подверглись влиянию несправедливых масштабных санкций, оказавших серьезное влияние на экономику региона. Но сегодня можно сказать, что этот удар мы точно выдержали. Экономика региона восстановилась. Это стало возможным во многом благодаря усилиям юридических служб. Правильно оформленные контрактные обязательства, применение всех норм договорных, включая форс-мажорные обстоятельства, правильная оценка ситуации, работа на опережение во многом определила стабильность работы наших ведущих предприятий, вносящих сегодня огромный вклад в укрепление обороноспособности и экономику нашего региона", - отметил губернатор.

За вклад в развитие юриспруденции, практики правоприменения и судебной системы Дмитрий Азаров вручил лучшим сотрудникам государственные награды. Почетного звания "Заслуженный юрист Самарской области" удостоен руководитель секретариата председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Владимир Карпов. Его стаж работы в юриспруденции составляет 40 лет, в должности судьи - 20 лет.

"Хочу выразить благодарность всему коллективу Шестого кассационного суда общей юрисдикции и руководству Самарской области, вам, Дмитрий Игоревич, за то, что высоко оценили мой труд, вклад в развитие правоохранительных органов Самарской области", - обратился Владимир Карпов.

Благодарностью губернатора за многолетний и добросовестный труд поощрена судья Сызранского городского суда Самарской области в отставке Лариса Артемьева. Она мастерски владеет теоретическими знания по различным отраслям права, умело применяла их на практике, рассматривая гражданские дела любых категорий сложности, а сегодня делится ими с молодыми специалистами.

"Любите свою профессию - это самое главное. Люди к нам обращаются, и мы обязаны во всем разобраться и помочь им. Я горжусь тем, что выросла, получила знания и трудилась на самарской земле", - обратилась она к участникам встречи.

Председатель Совета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Юрий Шевцов поблагодарил руководителя области и представителей юридического сообщества за возможность собраться и обменяться опытом.

"Сегодня юристы стоят на страже закона, охраняют права и свободы наших граждан. Один из приоритетов в нашей работе по-прежнему - оказание бесплатной юридической помощи, консультаций. Особо хочу поблагодарить коллег за оказание помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, которые проявили профессионализм и адресный подход к каждому человеку, способствуя укреплению доверия к правовой системе нашего государства. Наша задача состоит и в том, чтобы на постоянной основе оказывать помощь тем, кто сейчас защищает интересы нашей Родины, их семьям - дойти до каждого человек, чтобы оказать всю необходимую правовую помощь", - отметил он.

Юрий Шевцов добавил, что юридическое сообщество региона является одним из главных участников процесса реализации стратегии лидерства региона: "Самарская область признана одним из лидеров регионального развития страны. Это говорит о том, что сегодня работает сплоченная команда под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, реализующая Стратегию лидерства, достигающая очередных успехов в раных отраслях экономики, в жилищном строительстве, социальной и культурной сферах, в области промышленности и ЖКХ. Команда способна внести реальные позитивные изменения в жизнь каждого человека".

"Ассоциация юристов Самарской области - это живой организм, которая занимается тем, что нужно жителям региона. Когда наступили трудные времена, юристы встали на защиту прав мобилизованных земляков. Честь вам и хвала, - обратился к участникам встречи председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов.

"Сегодня трудно представить какую-либо отрасль, где бы не трудились юристы. И абсолютно по праву на протяжении последних десятилетий на государственном уровне отмечается День юриста - это знак высокой признательности и уважения, - отметил председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов. - От нашей с вами работы, а говоря о судьях - принятых ими решений, во многом зависит судьбы людей и стабильность - как в регионе, так и в стране в целом".

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что совместная работа с юридическим сообществом региона будет продолжена.

"Время выбрало нас. Время особое. Понятно, что тревог сейчас у людей много. И в такое время ощущение справедливости остро, как никогда. Это не просто запрос на справедливость, это во многом стержень нашего общества. Принцип законности и справедливости - определяющий для юридической системы нашей страны. И никто его подменить извне не может, не допустим мы этого. Ведь если говорить о суверенитете, есть две важнейшие составляющие - суверенная позиция на международной арене и главенство законодательства в стране. И вы стоите на защите суверенитета нашей страны", - резюмировал губернатор.