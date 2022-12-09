16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка В Самарской области построят международный студенческий кампус на 5 тыс. мест В Самарской области в 2022 г. отремонтировали 712 км дорог Дмитрий Азаров поздравил юридическое сообщество региона с профессиональным праздником Дмитрий Азаров провел встречу с представителями Российского движения детей и молодежи

Губернатор Власть и политика

В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в рамках мероприятий, приуроченных к Дню Героев Отечества, около Дома офицеров по инициативе жителей региона открыли мемориал, посвященный георгиевским кавалерам и героям легендарного 5-й гусарского Александрийского полка. Александрийцы прославились своими многочисленными подвигами в защите родного Отечества, в том числе в Отечественной войне 1812 года.

Фото: Юлия Рубцова

Вместе с земляками, ветеранами, действующими военнослужащими, общественными и молодежными организациями в церемонии открытия мемориала принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.
5-й гусарский Александрийской полк (полное название — 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк) был создан 11 августа 1776 г., в период царствования императрицы Екатерины II. Он стал одной из элитных частей Русской императорской армии, прославившись своими героическими ратными подвигами и блестящими победами. Бессмертную славу черные гусары, как называли александрийцев за цвет их формы, заслужили в битвах Отечественной войны 1812 г. и в последующих сражениях с наполеоновской армией.

История Александрийского полка неразрывно связана с Самарой. В нем служили уроженцы губернии, а в 1910 г. полк перебазировался в Самару — в городе специального для черных гусар были построены казармы. В июле 1914 г. полк, в составе которого были и самарцы, ушел на Первую мировую войну, где александрийцы также проявили небывалую отвагу и храбрость. С момента сформирования полка вплоть до его роспуска в 1918 г. орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия было награждено 25 офицеров, а более 500 нижних чинов были пожалованы Знаком отличия Военного ордена (Георгиевский крест). Мемориал с именами 350 награжденных офицеров и нижних чинах 5-го гусарского Александрийского полка был открыт рядом со зданием Дома офицеров Самарского гарнизона.

"Сегодня знаковый и значимый для нашего региона день. В преддверии Дня Героев Отечества мы открываем имена славных героев нашей страны, имена незабытые и отныне увековеченные здесь. Георгиевские кавалеры, александрийцы своими подвигами и сегодня освещают путь нашей страны, путь наших Вооруженных сил, путь героев, и вдохновляют на подвиги все новых и новых защитников Отечества: офицеров, бойцов и самых юных граждан страны — юнармейцев, — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии открытия мемориала. — Я искренне рад, что мы на самарской земле достойно и с честью храним память о героях. Только сохранив память, мы можем двигаться вперед, только и можем побеждать вновь и вновь по всем фронтам. Так было и так есть. И сегодня имена кавалеров — георгиевцев освещает путь Александрийской бригаде, которая стоит на защите нашего Отечества, наших традиций, нашего суверенитета, всего, что нам дорого и свято".

С целью сохранения истории гусарского Александрийского полка инициативной группой в Самаре был создан союз "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары", получивший поддержку лично Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В 2016 г. союзом был открыт полковой музей, который расположился на территории самарского военно-исторического музея Центрального военного округа (ул. Шостаковича, д. 1), а в 2018-м — памятник рядом с Домом офицеров Самарского гарнизона. Также состоялась закладка нескольких капсул с землей с мест боев Александрийского полка. В дальнейшем клуб "Бессмертные гусары" продолжил свою кропотливую работу по наполнению коллекции музея — искали и приобретали экспонаты по всему миру, находили родственников черных гусар, проводили различные изыскания и исследования. Так, в архивных документах были найдены упоминания о 350 награжденных офицерах и нижних чинах 5-го гусарского Александрийского полка. Клуб "Бессмертные гусары" выступил с инициативой увековечить их имена и сделать мемориал, а Глава региона помог в реализации проекта. Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за трепетное и внимательное отношение к истории страны и родного края.

"Благодарю инициаторов этого проекта. Мне очень дорого, что воплощение его в жизнь происходит благодаря общественной инициативе наших земляков. Спасибо всем огромное. Всем хочу пожелать крепости духа и уверенности в том, что враг России всегда будет разбит, а победа будет за нами", — сказал Дмитрий Азаров.

Председатель союза "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" Артем Гусев подчеркнул ценность открытого мемориала: "Он имеет огромное значение, так как мы храним память наших предков. Мы вспоминаем наших героев, которые любили свою страну и отдавали жизни за Отечество".
Юнармеец Никита Курушин уверен в значимости мемориала для молодого поколения: "Это дань уважения нашим предкам, которые сражались за свободу нашей Родины. Это чувство гордости за людей, которые вписали свои имена в историю нашей страны и стали для подрастающего поколения символом мужества и героизма".

Врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией гвардии полковник Павел Олексюк отметил, что сегодняшние бойцы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады — достойные продолжатели славных традиций своих героических предков. "Слава Александрийского полка воплотилась в действующую бригаду нашей второй армии, которая за мужество и героизм на полях СВО получила высокое звание гвардейской. Желаю, чтобы тот русский дух, который всю жизнь был в русском человеке, никто и никогда не мог сломить. Слава российской армии, слава нашему народу! Искренние слова благодарности губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, который душой и сердцем ратует за нашу историю", — сказал Павел Олексюк.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1