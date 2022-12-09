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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров в пятницу, 9 декабря, вручил государственные, региональные и отраслевые награды жителям Самарской области, которыми гордится Самарская земля, - военнослужащим и бойцам спецподразделений, врачам, работникам предприятий и организаций.

Фото: Ирина Бойкина

"Сегодня здесь собрались люди, чьи выдающиеся заслуги перед государством и обществом отмечены высокими наградами. Всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно служить Отечеству, приносить пользу людям.  Но не за награды, не в поисках славы и почета вы служите России и приходите на помощь людям, которые в этой помощи нуждаются. Вы делаете это по зову сердца и никак иначе. По зову самарского сердца. В трудную минуту вы, повинуясь своему гражданскому и человеческому долгу помогать ближнему, не бросаете своих ", - обратился к землякам Дмитрий Азаров.

В период пандемии многие медицинские работники проявили личный героизм и, несмотря на риск для собственного здоровья и жизни, помогали заболевшим людям. 

"Мы не забыли, как героически сражались с пандемией коронавирусной инфекции наши врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи. Самоотверженность, высочайший профессионализм наших медработников вызывает чувство восхищения, гордости и благодарности. Их усилия позволили защитить общественное здоровье, избежать падения экономики", - подчеркнул Дмитрий Азаров при вручении орденов Пирогова. 

Этой награды посмертно были удостоены врач-терапевт Сызранской городской больницы №3 Валентина Борисова и врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Владимир Муравей. Награды были переданы их детям.

За образцовое выполнение служебного долга, стойкость и мужество награждена целая группа сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Среди наград бойцов - медаль "За отвагу", медаль Суворова, медаль Жукова, медаль "За отличие в охране общественного порядка", почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям".

Вручая бойцам награды, Дмитрий Азаров выразил восхищение их подвигом. "Наш отряд  росгвардейцев держал позиции и рубежи, делал это грамотно, профессионально, проявил мужество и отвагу. Как я и говорил, встречая вас на родной земле, награды получит каждый боец. Самарская область вами гордится по праву. Еще раз хочу поблагодарить командиров, которые организовали оборону и ведение боевых действий таким образом, что сохранили личный состав. Спасибо вам огромное", - адресовал слова благодарности военным губернатор.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" были награждены наши земляки - добровольцы, которые в этой непростой ситуации протянули руку помощи жителям Донбасса, братского города Снежное. Жители области работали там в составе аварийно-восстановительных бригад, врачами, инженерами, машинистами, водителями, сварщиками, техниками.

"Эта помощь бесценна. Мы в этом небольшом городе привели в порядок 82 крупных объекта. Это и школы, и садики, и Дом культуры, и физкультурно-оздоровительный комплекс, и котельные, все, что связано с водоснабжением и водоотведением, жилые дома, дороги. Было очень радостно видеть счастливые лица людей, потому что десятки лет никакого внимания к городу, жителям не было. С теплом они передавали слова благодарности всем жителям Самарской области, потому что в той или иной степени помогли все - тысячи тонн гуманитарных грузов отправили, но в первую очередь тем, кто трудился на восстановлении мирной жизни самого города. Благодаря этой работе у жителей Снежного, несмотря ни на что, сегодня есть ощущение мирной жизни", - поблагодарил земляков глава региона.

Главный врач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Игорь Немченко возглавлял одну из выездных бригад медицинских работников Самарской области в г. Снежное( ДНР). По его словам, командировку воспринял как высокое доверие: "Было приятно оказать помощь людям братского Донбасса, видеть их счастливые лица, думать о том, что они не одни, что и наш Самарский регион, и в целом наша огромная страна протянут руку помощи".

Врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И.Ерошевского Александр Разумовский дважды выезжал в составе бригады медиков для оказания медицинской помощи гражданскому населению Снежного.

"Офтальмологов там не было три года точно. Для меня честь - быть там, посильно помочь, вдвойне честь - быть в этом зале среди своих товарищей, которые так же, как я, оставили там частичку своего сердца, своей души. И мы готовы всегда прийти - лично я точно - на помощь тем людям, которые там живут", - подчеркнул врач.

Поздравляя земляков с заслуженными наградами, глава региона отметил, что их пример может вдохновить многих жителей региона: "Уверен, что вашему примеру последуют многие, будет прирастать и отряд добровольцев, и число защитников Отечества. От всей души хочу вам пожелать здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, чтобы ту уверенность, которая есть в вас, вы передавали окружающим".

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