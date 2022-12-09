16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров призвал земляков принять участие в голосовании за выбор молодежной столицы России Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-го гусарского Александрийского полка В Самарской области построят международный студенческий кампус на 5 тыс. мест В Самарской области в 2022 г. отремонтировали 712 км дорог

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров призвал земляков принять участие в голосовании за выбор молодежной столицы России

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Народное голосование за звание молодежной столицы России завершится 10 декабря, в ночь с субботы на воскресенье. Приволжский федеральный округ в конкурсе представляет Нижний Новгород. Губернатор Дмитрий Азаров призвал жителей Самарской области поддержать соседей-волжан и принять участие в голосовании.

"Наши друзья, прекрасный город на Волге - Нижний Новгород - участвует в конкурсном отборе. Безусловно, этот город достоин победы в конкурсе, и, конечно, мы, все волжане, должны сегодня поддержать наших соседей", - обратился к землякам Дмитрий Азаров.

Напомним, конкурс проводится в этом году впервые. Нижний Новгород вошел в шорт-лист, в котором представлены 7 городов из разных федеральных округов.

Проголосовать за Нижний Новгород можно на сайте dom.fadm.gov.ru.


Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1