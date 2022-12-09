Дмитрий Азаров призвал земляков принять участие в голосовании за выбор молодежной столицы России

Народное голосование за звание молодежной столицы России завершится 10 декабря, в ночь с субботы на воскресенье. Приволжский федеральный округ в конкурсе представляет Нижний Новгород. Губернатор Дмитрий Азаров призвал жителей Самарской области поддержать соседей-волжан и принять участие в голосовании.

"Наши друзья, прекрасный город на Волге - Нижний Новгород - участвует в конкурсном отборе. Безусловно, этот город достоин победы в конкурсе, и, конечно, мы, все волжане, должны сегодня поддержать наших соседей", - обратился к землякам Дмитрий Азаров.

Напомним, конкурс проводится в этом году впервые. Нижний Новгород вошел в шорт-лист, в котором представлены 7 городов из разных федеральных округов.

Проголосовать за Нижний Новгород можно на сайте dom.fadm.gov.ru.





