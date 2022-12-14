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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел встречу с новым руководителем УФНС России по Самарской области Кириллом Князевым

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с новым руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Кириллом Князевым. Представил его главе региона заместитель руководителя ФНС России Виктор Бациев.

Фото: Юлия Рубцова

Также сегодня заместитель руководителя ФНС России представил Кирилла Князева коллективу.
В ходе встречи Дмитрий Азаров обсудил с Виктором Бациевым и Кириллом Князевым планы дальнейшей совместной работы.

Кирилл Князев родился в 1979 году в Кирове. Имеет высшее экономическое и юридическое образование. С июля 2002 года по октябрь 2016 года замещал должности федеральной государственной гражданской службы в территориальных налоговых органах по Кировской области от специалиста 1 категории до заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. С ноября 2016 года по январь 2018 года - руководитель УФНС России по Республике Марий Эл, с февраля 2018 года по декабрь 2022 года - руководитель УФНС России по Оренбургской области. Награжден знаком отличия "Отличник ФНС России".

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