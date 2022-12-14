Дмитрий Азаров провел встречу с новым руководителем УФНС России по Самарской области Кириллом Князевым

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Во вторник, 14 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с новым руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Кириллом Князевым. Представил его главе региона заместитель руководителя ФНС России Виктор Бациев.

Фото: Юлия Рубцова