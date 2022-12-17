Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам строительства кампусов мирового уровня

В пятницу, 16 декабря, губернатор Дмитрий Азаров в рамках командировки в Москву принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко по вопросу строительства в стране кампусов мирового уровня. Глава региона представлял интересы Самарской области, чей проект межвузовского кампуса IT-направления на прошлой неделе стал победителем конкурса на получение федерального финансирования для дальнейшей реализации.

Поэтапный план проекта межвузовского кампуса в Самаре на 5 тыс. мест разрабатывался и реализуется по поручению и под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря системной и масштабной работе под руководством главы региона за два года проект кампуса прошел путь от идеи до стадии получения федерального финансирования и подготовки к строительству. Так, в 2020 г. по итогам конкурса с участием лучших российских и мировых архитектурных групп была определена концепция развития территории около стадиона "Самара Солидарность Арена". В 2021 г. проведены проектно-изыскательские работы и археологические изыскания, построена необходимая инфраструктура, внесены необходимые изменения в стратегические документы региона и вузов — будущих пользователей кампуса. В 2022 г. была сформирована концепция реализации проекта в рамках ГЧП и достигнута договоренность с компанией "ПроКампус" (госкорпорация ВЭБ.РФ) о реализации проекта через механизм концессии, привлечен ряд будущих партнеров — "резидентов" кампуса. Кроме того, концепцию кампуса губернатор Дмитрий Азаров защитил на уровне правительства РФ. В октябре этого года глава региона представил проект кампуса президенту РФ Владимиру Путину, заручившись его поддержкой.

Результаты работы региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова позволили проекту кампуса в Самаре одержать уверенную победу в федеральном конкурсе, о чем стало известно на 8 декабря на заседании правительства РФ, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. Самарская область получит софинансирование из федерального бюджета, что позволит приступить к дальнейшему этапу реализации проекта: утверждения финансовых параметров, заключения соглашений с инвестором, разработке проектно-сметной документации и строительству объекта.

На совещании Дмитрий Чернышенко сообщил, что до конца года Минобрнауки РФ должно сформировать отдельный федеральный проект, посвященный созданию сети кампусов. "Очень важно, чтобы инфраструктура, которая будет создаваться, была действительно направлена на развитие региона, на создание системы, в которой будут и научные лаборатории, и пространства для жизни, творчества, занятия спортом", — сказал Дмитрий Чернышенко.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков доложил о подробностях проведения конкурсного отбора. Эксперты, участвовавшие в процессе отбора победителей, отметили, что самарская заявка была одной из самых эффективных и проработанных. Валерий Фальков в своем выступлении обратил внимание, что кампусы — это совершенно другое качество научно-технологического развития региона и принципиально другая возможность для трансформации высшего образования. "Создание кампуса, без всякого преувеличения, это сверхамбициозная задача для региона. Впереди предстоит проделать большой объем работы, и во многом победа в отборе — это своего рода аванс. Потому что достичь мирового уровня — это не только трудностроительное решение, но это и особого рода перестроенная по-другому деятельность ключевых научных и образовательных организаций", — подчеркнул министр.

Участие в совещании также приняла руководитель образовательного фонда "Талант и успех" и центра "Сириус" Елена Шмелева. Она рассказала о возможностях и планах по развитию "Сириуса". Отметим, что центр для одаренных детей "Вега", входящий в структуру центра "Сириус", станет "резидентом" кампуса в Самаре. Соответствующей договоренности губернатор Дмитрий Азаров и Елена Шмелева достигли летом этого года. Еще одним участником проекта стал Сбер, чья школа программирования "Школа 21" будет открыта на территории кампуса в Самаре в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров, которое было заключено в ноябре этого года Дмитрием Азаровым и председателем правления Сбербанка Германом Грефом.