Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны

Во вторник, 20 декабря, сотрудники Федеральной службы безопасности отмечают свой профессиональный праздник. Работников областного управления поздравили губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, председатель губернской думы Геннадий Котельников, глава Самары Елена Лапушкина.

Поздравляя коллектив Управления ФСБ по Самарской области, глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства, для обеспечения суверенитета, территориальной целостности, борьбы с терроризмом, коррупцией, киберпреступностью трудно переоценить.

"Сегодня в эти особые дни, период, который начался 24 февраля, вне всяких сомнений, надежды граждан России, в том числе жителей Самарской области, на мир и спокойствие, на возможность трудиться на родной земле, растить хлеб, растить детей и строить будущее, уверенно смотреть в будущее нашей великой Родины связаны с вами, - отметил губернатор. - Сегодня, как и десятки лет назад, наши товарищи на передовой защищают мир над нашей родной землей, защищают все, что для нас дорого и свято, защищают само право нашего государства жить по традициям и законам предков. Они доблестно несут службу. И конечно, мы навсегда впишем в историю золотыми буквами имена павших защитников Отечества. Уверен, вместе сделаем все для того, чтобы окружить заботой и вниманием их семьи - это наш святой долг".

Губернатор подчеркнул, что сотрудникам областного Управления раньше, чем другим ведомствам, пришлось перейти на особый порядок несения службы.

"В режиме повышенной готовности вы работаете уже не один год. Защита критической инфраструктуры, защита промышленных предприятий, защита государственной тайны, защита жизни, благополучия наших граждан - первостепенные задачи, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Как сказал ваш командир Андрей Юрьевич Акулинин, мы здесь, на нашей земле, защищаем Родину. Это именно так. Думаю, эти слова сегодня звучат очень точно и очень верно. Вам удается предотвратить все угрозы и купировать вызовы".

При этом не обо всех по-настоящему героических поступках сотрудников Управления можно публично рассказать, зачастую проходят годы, а то и десятилетия, прежде чем имена героев становятся известны обществу. Руководитель области поблагодарил сотрудников УФСБ за высокое служение, которое в этот период особенно кристально ясно для каждого военнослужащего, защитника Отечества, для каждого гражданина России.

"Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы все наши товарищи вернулись из зоны специальной военной операции с победой, уверенности в том, что враг будет разбит и победа будет за нами. Эта уверенность не раз именно от вас передавалась всем жителям нашего региона и нашей страны. Так будет и в этот раз", - убежден Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил уверенность в том, что все задачи по обеспечению безопасности будут выполнены. Залог тому - традиции Управления, которые хранят действующие сотрудники и которые передают ветераны ведомства. "Их я отдельно благодарю за то, что они не теряют связь с Управлением и вносят свой вклад в обеспечение безопасности, в развитие нашего общества", - отметил Дмитрий Азаров.

От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова сотрудников регионального Управления ФСБ поздравил главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Он подчеркнул: национальные интересы страны всегда должны быть надежно защищены от врагов Отечества.

"С самого начала своего образования органы безопасности стоят на страже государства. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенный период, афганские события, во время контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2000 году. Вечная память героям, отдавшим свои жизни служению Родине. В условиях специальной военной операции от профессионализма, уровня подготовки и личного мужества каждого сотрудника зависит успех в решении важнейших государственных задач", - говорится в поздравлении.

Михаил Феоктистов особо отметил ежедневный самоотверженный труд и преданность делу каждого сотрудника, что способствует укреплению страны, сохранению стабильности в обществе и дальнейшему социально-экономическому развитию Родины.

"Со многими сотрудниками знаком лично. Я счастлив и горд, что служил вместе с вами плечом к плечу. Вы большие профессионалы и настоящие патриоты нашей Родины", - добавил от себя главный федеральный инспектор.

Вклад ведомства в обеспечение безопасности отметил Геннадий Котельников. По его мнению, сотрудники ФСБ - это люди особой профессии, с высокой ответственностью, готовые совершать поступки, не считаясь с личным временем, зачастую рискуя своими жизнями.

"В условиях проведения специальной военной операции именно вы оцениваете текущую ситуацию, защищая все население страны от возможных угроз, чтобы мы жили спокойно с уверенностью в завтрашнем дне. Низкий вам за это поклон. Особые слова благодарности ветеранам, которые передают свои знания и навыки новым поколениям сотрудников", - обратился спикер областного парламента.

Начальник управления ФСБ России по Самарской области Андрей Акулинин поблагодарил руководство региона за теплые слова в адрес сотрудников ведомства и отметил, что совместными усилиями все стоящие задачи будут успешно выполнены.