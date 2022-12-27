Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с депутатом Государственной думы Леонидом Симановским в центре "Иволга" поздравили с наступающим Новым годом детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Встреча прошла 26 декабря, в понедельник, сразу после возвращения главы региона из зоны СВО, где он встречался с бойцами на передовой.

В "Иволге" живут дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 2 до 18 лет. Воспитанники центра помимо учебы дополнительно занимаются музыкой, танцами, творчеством, спортом. В одну из предыдущих встреч с ребятами глава региона пообещал снова приехать в центр в преддверии Нового года. Тогда ребята попросили главу региона помочь с ремонтом фасада здания центра и приобретением музыкальных инструментов. Желания детей были исполнены, фасад отремонтирован по эскизам самих воспитанников.

"В этом году благодаря губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову ремонт сделали. Теперь фасад здания разноцветный, яркий, прекрасный. Дети приехали с летнего отдыха и не узнали свой дом! Были очень рады и благодарны Дмитрию Игоревичу. Наши ребята с удовольствием общаются с главой региона, а он знаком почти с каждым ребенком", - рассказала директор "Иволги" Анжелика Миронова.

В нынешнем году на новогодней встрече в "Иволге" собрались не только воспитанники этого центра, но и ребята из других учреждений помощи детям. Ребята подготовили творческие номера и, конечно же, получили новогодние подарки. По доброй традиции, их вручили губернатор Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Леонид Симановский, оказывающий поддержку "Иволге" и воспитанникам центра уже не один год.

"Я очень рад вас видеть, рад, что ваш замечательный дом преображается. То, что мы вместе с вами намечали - исполняется. И дом становится еще уютнее, еще красивее. Очень рад, что он хорошеет вместе с вами", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил ребятам, что в Самарской области реализуется добрая акция "Елка желаний", благодаря которой дети из разных уголков региона обращаются к Деду Морозу, и эти мечты исполняются.

"И я очень рад, что мы тоже можем вас порадовать новогодними подарками. Конечно, я искренне желаю вам крепкого здоровья в новом году, хорошей учебы, любви и взаимопонимания, уважения к вашим замечательным педагогам и наставникам. И, конечно, я хочу пожелать, чтобы следующий год был счастливым для всех нас. А взрослые люди, наверное, все приложат максимальные усилия для того, чтобы год для самых маленьких, самых юных граждан нашей страны, нашей Самарской области был по-настоящему счастливым. Все, что зависит от нас, мы точно сделаем", - сказал губернатор.

Леонид Симановский также поздравил детей с наступающим Новым годом: "Пусть ваши желания всегда исполняются. Я считаю, что у вас очень хорошие воспитатели, а "Иволга" - один из самых лучших детских домов в нашей стране. Пусть у вас всегда все было хорошо, а все, что вы будете желать, обязательно сбывалось. Чаще улыбайтесь!"

После творческих выступлений и вручения подарков для ребят организовали чаепитие. Во время общения с губернатором ребята первым делом спросили главу региона о его поездке в зону СВО, где он встречался с земляками и передавал им гуманитарную помощь. Губернатор подчеркнул, что если бы не защитники Родины, которые сегодня находятся на передовой, угроза могла бы быть и над Самарской областью: "Чтобы этого не допустить, наши воины сегодня там защищают нашу Родину, защищают мирное небо над Самарской областью. И, конечно, как и любому человеку, им нужны внимание и поддержка. А в предновогодние дни, когда все - и взрослые тоже - немножко верят в чудо, конечно, им тоже приятно подарки получать, и подарки эти зачастую специальные. Им важно знать о том, что здесь о них помнят, их поддерживают, за них молятся, знать, что мы вместе и здесь многие люди делают все, чтобы наша победа как можно скорее пришла", - отметил Дмитрий Азаров.

На вопрос одного из воспитанников о том, было ли страшно в зоне СВО, на линии соприкосновения, Дмитрий Азаров признался:

"Страшно не было, потому что понимаешь, что наши парни там каждый день. От них передавалась эта уверенность и этот боевой дух. Посмотрел, как устроились, как выстроена оборона и организован быт. Ведь в поле - вы представьте - это все очень непросто. Там они несут службу, защищают рубежи нашей Родины. Парни наши самарские - парни храбрые, других там нет. Поэтому уверен, что победа будет за нами", - рассказал губернатор.

Как добавил глава региона, бойцы передали ему письма - ответы на обращения жителей Самарской области со словами поддержки, которые они получали ранее.

Ребята вместе с Дмитрием Азаровым и Леонидом Симановским обсудили важность поддержки российских военнослужащих - участников СВО. Некоторые ребята рассказали, как они помогают защитникам Отечества. Так, 16-летний Николай Белоусов учится в тольяттинском колледже искусств имени Р.К.Щедрина и в этом году с большим триумфом выступил в федеральном творческом телешоу "Ты супер!" Он рассказал, что вместе с другими ребятами помогает российским военным, которые сейчас защищают Родину: "С начала СВО мы подготовили и отправили солдатам более 1000 открыток и писем, собрали 12 посылок с гуманитарной помощью. У нас воспитатель и выпускник нашего тольяттинского детского дома "Единство" участвует в СВО, а другой воспитатель отвозил гуманитарную помощь в Донбасс".

Николай добавил, что воспитанники тольяттинского центра "Единство" чтят историю предков, ухаживают за мемориальными комплексами, выступают в военных госпиталях с поддержкой раненых бойцов, отправляют новогодние письма и открытки детям Донбасса. "Для нашего поколения очень важно, что наш губернатор рассказывает нам о передовой. Он лично туда ездит, а потом рассказывает, чтобы люди понимали, что там на самом деле происходит", - отмечает Николай.

Глава региона поблагодарил юных жителей Самарской области за то, что они включились в помощь военнослужащим. Ребята вручили губернатору новые письма для самарских бойцов, чтобы Дмитрий Азаров передал их защитникам Отечества во время следующей поездки в зону СВО.

"Помощь, конечно, от жителей Самарской области огромна. Сегодня буквально все включились в поддержку наших бойцов. Уже более 5000 тонн грузов мы отправили - самых разных. И бойцы очень благодарны. Они чувствуют нашу поддержку - это очень дорого для них. Они ощущают, что они там не одни", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров отдельно отметил ту помощь Российской Армии и российским военнослужащим, которую оказывает Леонид Симановский: "Леонид Яковлевич очень многое делает, чтобы наших бойцов из разных воинских подразделений поддержать. Огромное вам за это спасибо!"

Воспитанники "Иволги" также поблагодарили Леонида Симановского за поддержку центра и ребят. В том числе благодаря депутату Госдумы они путешествуют и посещают различные города. Обсуждая, куда детям интересно было бы съездить, Дмитрий Азаров предложил ребятам обязательно посетить Санкт-Петербург и Волгоград. Эту идею ребята восприняли с воодушевлением.

Во время встречи ребята рассказали главе региона о своих занятиях музыкой, танцами, творчеством. Губернатор подчеркнул, что сегодня в Самарской области и в стране создаются условия для самореализации молодежи. Как отметил Дмитрий Азаров, об этом в том числе говорилось на недавнем заседании Государственного совета, посвященного вопросам реализации молодежной политики, которое проводил президент России Владимир Путин.

"Президент страны, почувствовав энергию молодых и юных граждан страны, поддержал их. Создано всероссийское движение детей и молодежи "Движение первых". Большинство его участников - яркие и энергичные ребята, как вы. Надеюсь, что это движение будет развиваться. Во время подготовки к Госсовету и в самом Госсовете участвовали юные граждане нашей страны. Мы говорили о многих важных вещах, выслушали предложения самых юных граждан. Сейчас у нас есть планы - хотим воссоздать для "Движения первых" Дом молодежи, - рассказал Дмитрий Азаров, - Идей у вас много, и у нас много. Главнее, что вместе мы сможем их реализовать. Уверен, объединенными усилиями любая цель достижима. В истории нашего народа и нашего государства так было много раз. Когда все люди объединяются, вся страна объединяется, то любую задачу можем решить, любой цели достичь, любую победу одержать. Так будет и в этот раз".

В ходе чаепития многие дети сообщили главе региона, что увлекаются различными видами спорта. Губернатор пригласил ребят попробовать свои силы в относительно новом для нашей области виде спорта - керлинге. Во Дворце спорта имени Высоцкого размещен специализированный центр.

В завершение чаепития ребята преподнесли Дмитрию Азарову свои новогодние подарки - игрушечную миниатюрную елку и поделки, сделанные своими руками.