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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров дал старт новому заводу "Пегас-Агро" в поселке Стройкерамика

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вместе с генеральным директором компании "Пегас-Агро" Светланой Линник дал старт новой производственной площадке завода в пос. Стройкерамика, осмотрел современные цеха предприятия и пообщался с трудовым коллективом.

Завод "Пегас-Агро" работает на территории Волжского района Самарской области с 2010 года, выпуская инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки "ТУМАН" - высокопродуктивную технику, предназначенную для внесения минеральных и жидких удобрений, а также химической обработки растений.

Продукция завода поставляется не только на внутренний рынок, но также и в государства СНГ. Компания не первый год развивает культуру бережливого производства, наращивая объем продукции, в рамках национального проекта "Производительность труда", и спрос на самарскую сельхозтехнику растет. Поэтому руководство предприятия приняло решение о расширении производства - неподалеку от действующего корпуса был построен новый завод.

"Поздравляю коллектив "Пегас-Агро" с новой победой. Новый производственный комплекс - огромное достижение. Достижение и подтверждение вашего профессионализма и уверенного движения вперед, - обратился к трудовому коллективу предприятия Дмитрий Азаров. - Прекрасный проект, который сегодня является флагманским для Самарской области, который я неоднократно приводил в пример на различных площадках, в том числе площадках развития бизнеса и предпринимательства. Стартовавший с небольшого учреждения, благодаря энергии, предприимчивости, проект вырос до крупного серийного производства. И сегодня открытие новой производственной площадки, которая увеличит мощность предприятия в 2,5 раза, конечно, является торжеством конструкторской мысли, силы духа, энергии и профессионализма".

Глава Самарской области выразил уверенность, что у предприятия большое будущее, отметив колоссальные темпы развития и тот вклад, который уже сегодня "Пегас-Агро" вносит в развитие агропромышленного комплекса и в целом в экономику региона.

"Темпы, которыми вы наращиваете производство, и то, как растет востребованность вашей высокотехнологичной инновационной продукции на российском рынке и за рубежом, говорят о том, что у предприятия верный вектор развития", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил о том, что в этом году в Самарской области установлен абсолютный рекорд новейшей истории по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Рекордной была и урожайность.
"И конечно, в этих выдающихся достижениях наших аграриев (за что им огромное спасибо!) есть заметный вклад и вашего предприятия. Так держать! В добрый путь и новых высот", - пожелал трудовому коллективу предприятия губернатор.

Официальный запуск новых производственных площадей - это очередная веха в развитии завода "Пегас-Агро", уверена генеральный директор предприятия Светлана Линник. Она отметила, что была проделана большая работа для того, чтобы новый завод отвечал российским и международным стандартам. Но предстоит сделать еще многое.

"Мы работаем в отрасли сельхозмашиностроения. Это одна из ключевых отраслей, на которую  обращает пристальное внимание наше государство. Мы делаем средства техники для сельхозтоваропроизводителей, тем самым вместе с ними обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны. Наш с вами труд очень важен, и в первую очередь хочу поблагодарить вас. Благодаря вашей целеустремленности, вашей каждодневной работе мы пришли к нашей мечте - к современному заводу. Это наш с вами общий проект, и он поведет нас к дальнейшему успеху и процветанию. Я уверена, что в сельхозмашиностроении мы превзойдем любые мировые бренды, и мы для этого все сделаем", - обратилась к сотрудникам предприятия Светлана Линник.

Слова благодарности Светлана Линник адресовала Дмитрию Азарову, отметив те условия, которые создаются в регионе для развития бизнеса.

"Под вашим руководством в Самарской области удивительно комфортно работается бизнесу. Благодаря вашему труду, труду вашей команды та продукция, которая производится у нас в области, становится широко известна за ее пределами, во всех уголках нашей страны и даже за пределами Российской Федерации. Спасибо вам за внимание к нам, за ваш вклад в наше общее дело", - обратился к главе региона гендиректор "Пегас-Агро".

Новое производство позволит предприятию развиваться и достигать новых целей, уверены сами сотрудники "Пегас-Агро".

"Сегодня мы испытываем гордость за то, что мы растем, за конечный результат - наши изделия. Мы видим, что у нас все получается, и заинтересованы в том, чтобы выполнять свою работу еще быстрее и качественнее", - отметил наладчик станков Николай Уфимцев.

Прежний цехе был ограничен в площадях, на новом же производстве все организовано на высоком уровне, установлено современное оборудование, и это - стимул работать и двигаться вперед, признается он.

Расчетная мощность новой площадки - 2,5 тыс. машин в год. На прежней предел мощности составлял порядка 1000 машин. А сегодня каждая четвертая машина, которая вносит удобрения в поля или занимается химзащитой растений, - это машина "Пегас-Агро", компания занимает 24% рынка.

Несмотря на все сложности текущего года, предприятие справилось со всеми вызовами и продолжило развиваться. Активно ведется работа по импортозамещению. На заводе есть собственное производство радиоэлектроники. Этим вопросом руководство завода начало заниматься еще несколько лет назад, а уже с марта следующего года планируется, что все машины "Пегас-Агро" будут выходить исключительно с российским электронным оборудованием.

Увеличилось и количество сотрудников предприятия. За год удалось нарастить порядка 20% коллектива. Сегодня на заводе трудится около 500 человек.

"Отдельный повод для гордости - ни на один день не были снижены объемы производства, ни одного клиента не подвели, и наша техника, несмотря ни на что, оказывалась в поле", - отметила Светлана Линник.  

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