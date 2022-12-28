Новая набережная стала новогодним подарком для жителей Тольятти

В среду, 28 декабря, на новой набережной в Тольятти состоялось первое новогоднее мероприятие для детей "Набережная мечты. Встречаем Новый год". Вместе с земляками в нем принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Как и обещал тольяттинцам глава региона, первая очередь этого грандиозного проекта была сдана в уходящем году. Поздравляя жителей с открытием нового общественного пространства, Дмитрий Азаров подчеркнул, что еще во время первого рабочего визита в Тольятти жители спросили у него, когда у них будет своя современная набережная.

"Теперь она есть, и это набережная роскошная. Не все здесь можно опробовать в зимний период. Тем не менее я знаю, что многие люди постарались, чтобы сегодня здесь был праздник для семей защитников Отечества, мобилизованных бойцов, праздник для всех горожан", - обратился губернатор к жителям города, которые пожелали увидеть новую набережную своими глазами.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня Тольятти преображается. Здесь открываются новые производства, создаются новые рабочие места. Под стать этому развитию и благоустройство, которое проходит и на общественных пространствах, и во дворах, а также строительство дворов и развязок.

"Это пространство набережной будет радовать нас не один десяток лет", - подчеркнул глава региона.

Новая набережная Автозаводского района Тольятти формировалась с учетом сложившихся городских традиций, природных и градостроительных особенностей территории и, конечно, пожеланий жителей энергичного, молодого, динамично развивающегося города. Реконструкция новой набережной будет проводиться в три этапа.

Пространство первого этапа - это многоуровневые променады с фонтаном длиной 700 м вдоль кромки воды, разнообразные спортивные площадки, детская зона с множеством аттракционов, высокотехнологичная система освещения. Фестивальная площадь с амфитеатрами и водным экраном для световых представлений призвана стать главным событийным пространством города. Монументальные формы рельефа и открытость пространства соответствуют живописным видам гор и Жигулевского моря.

"Мы увидим 700-метровый фонтан, увидим все возможности, которые дает установленное здесь оборудование. От всей души хочу вас поздравить! Мы планировали, что набережная будет, и она есть. Более того, она будет развиваться. Будут строиться новые очереди набережной - на радость всем жителям Тольятти и, конечно, самым юным, самым маленьким гражданам. Но я уверен, что для людей всех поколений здесь будет чем заняться. Красота нашей Самарской земли, Жигулевских гор, Жигулевского моря здесь раскрывается заново. Я смотрю и заново влюбляюсь в свою родную землю, надеюсь, и вы тоже", - сказал Дмитрий Азаров.

Новая набережная станет не только любимым местом отдыха жителей города, но и объектом притяжения для гостей со всей Самарской области и из других регионов, одной из главных туристических достопримечательностей. Сами тольяттинцы признаются: они ждали набережной десятилетия, и наконец мечта сбылась.

"Набережная классная, здесь будет хорошо гулять с детьми. Мы еще не все здесь посмотрели, но то, что уже увидели, очень здорово! Для меня самое важное, чтобы было где проехать с коляской и было больше развлечений для детей. Мы живем рядом и очень давно ждали набережной, очень рада, что она открылась", - рассказала молодая мама из Тольятти Яна Митина.

"Набережная отличная, с удобной детской зоной. Масштабы огромные. По-настоящему впечатляет!" - оценил Алексей Кузнецов.

"Для спортсменов и просто для людей, отдыхающих на Волге, это огромная радость. Для занятий спортом, для прогулок - здорово сделано! Я считаю, губернатор постарался на славу городу Тольятти", - поделился впечатлениями Амед Хассиятуллин.