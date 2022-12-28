Губернатор встретился с семьями защитников Отечества, героически погибших в зоне СВО

В среду, 28 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вместе с главой Тольятти Николаем Ренцем побывали в семьях военнослужащих, героически погибших в ходе СВО. Глава региона передал детям защитников Отечества новогодние подарки и обсудил с вдовами вопросы дополнительной поддержки.

Тольяттинец Юрий Филатов проходил военную службу с мая 2014 года. С первого дня специальной военной операции он самоотверженно выполнял свой долг, проявляя высочайший профессионализм и храбрость. Старший сержант погиб в конце сентября, был награжден орденом Мужества.

Семья героя не осталась в беде одна. По поручению губернатора Самарской области вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся в постоянном поле внимания руководителей органов исполнительной власти и муниципалитетов. Задача, поставленная главой региона, - окружить семьи военнослужащих теплом и заботой, подставить им надежное плечо помощи, - выполняется.

Сегодня Дмитрий Азаров, будучи в Тольятти, заехал в гости к семье защитника Отечества, чтобы лично проверить, вся ли необходимая помощь оказывается, и узнать, в каких еще вопросах нужна поддержка. Глава региона вручил 4-летнему Федору портативную колонку, ледянку и набор конфет - именно то, что ребенок загадывал в открытке Деду Морозу. Пока Федор осваивал управление музыкальной колонкой, вдова защитника Отечества Елена рассказала Дмитрию Азарову, что ее старшая дочь учится в 11 классе и в следующем году готовится поступать в вуз.

"Софья хочет стать врачом, намерена поступать в Самарский медицинский университет, но пока не выбрала специальность", - сообщила Елена. Она также уточнила, что в школе готовы проводить бесплатные дополнительные занятия по подготовке ее дочери к экзаменам.

Губернатор поручил Николаю Ренцу взять вопрос под личный контроль, оказать необходимое содействие по обеспечению подготовки Софьи к экзамену, организовать необходимое взаимодействии с СамГМУ, чтобы специалисты вуза предоставили будущей абитуриентке консультации по поступлению, помогли и с выбором специальности.

Елена в разговоре с главой региона подчеркнула, что семье оказывается всесторонняя поддержка со стороны региональных и местных властей. Дмитрий Азаров оставил семье свой контактный номер телефона и попросил обращаться, если что-то понадобится.

Губернатор в Тольятти встретился с семьей еще одного героя - Алексея Шпилевского, который погиб в зоне СВО, прикрывая отход своих боевых товарищей. За свою отвагу и бесстрашие он также был награжден орденом Мужества. Вдова героя Вилена в настоящее время находится в декретном отпуске по уходу за сыном Богданом. Старший ребенок - первоклассник Макар.

Губернатор вручил им новогодние подарки: Богдан получил игрушки, а Макар, увлекающийся спортом, - коньки. Дмитрий Азаров поинтересовался у Вилены, вся ли необходимая поддержка ей оказывается.

"Все пожелания учитываются, необходимая помощь есть. Спасибо за поддержку", - сказала Вилена.

Глава региона также спросил, когда планируют отдать младшего ребенка в детский сад, и пообещал при необходимости оказать все содействие для зачисления ребенка в дошкольное учреждение. Вдова героя Отечества также обратилась с предложением построить новую спортивную площадку в районе - это было важно для многих жителей. Николай Ренц взял вопрос в проработку.