Дмитрий Азаров вручил государственные награды выдающимся землякам

В четверг, 29 декабря, подводя итоги года, губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области работникам различных отраслей, которые своим трудом создают будущее региона и страны.

Вручая заслуженные награды врачам, педагогам, инженерам, промышленникам, социальным работникам, работникам сельского хозяйства и транспорта, губернатор отметил, что все достижения Самарской области - это результат совместного труда, благодаря которому сегодня наш регион отмечается в числе лидеров.

"Мы умеем справляться с поставленными задачами, полностью исполнять взятые на себя обязательства. Сегодня нам есть что предъявить в качестве результата совместной работы, - обратился к землякам глава региона. - Вручаемые сегодня награды ярко свидетельствуют об успехах в сфере образования, здравоохранения, о победах в спорте, о достижениях в культуре, о развитии транспортной инфраструктуры. Я сердечно благодарю вас за ваш труд, за все, что вы делаете сегодня для нашей страны, защищая интересы нашей Родины здесь, на Самарской земле".

Отдельно Дмитрий Азаров отметил тех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе и вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, своей работой приближая победу.

"В эту работу включены сегодня абсолютно все отрасли, абсолютное большинство граждан страны, проживающих на территории нашего региона. Каждый на своем месте делает все для того, чтобы страна развивалась, чтобы у страны были счастливые дети и светлое будущее", - подчеркнул руководитель области.

Слова благодарности глава региона адресовал труженикам села, которые обеспечивают сегодня продовольственную безопасность региона и страны, производственникам, отметив, что в сфере промышленного производства Самарская область добивается заметных успехов.

"Я знаю, что каждый из вас является человеком авторитетным, человеком, на которого равняются. Я уверен, что ваши достижения, ваш труд на благо нашей земли Самарской, на благо нашей великой Родины вдохновляет тысячи и тысячи на новые свершения и победы. А именно победы по всем фронтам нам сейчас нужны, как никогда. Наши парни, доблестные защитники Отечества верят в нас. Мы верим в них, мы молимся за них, ждем их возвращения домой с победой. А они верят в нас, в то, что тыл поддержит и не подведет. В то, что самарские жители всегда рядом и всегда придут на помощь, если такая помощь понадобится там, на передовой", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Орденом Почета сегодня награжден митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Вручая Владыке награду, губернатор отметил, что на передовой, в окопах нет неверующих.

"Практически у каждого бойца на шевроне образ Богородицы, вышитый монахинями Иверского монастыря. Как когда-то вышитое знаменитое Самарское знамя объединяло славянские народы в борьбе за независимость, так и сегодня святой образ, вышитый руками монахинь, защищает наших бойцов", - сказал Дмитрий Азаров.