Дмитрий Азаров вручил многодетной семье ключи от нового автомобиля

В четверг, 29 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетной семьей Сидоровых из Клявлинского района, которая воспитывает 12 приемных детей. Глава региона поздравил земляков с наступающими новогодними праздниками, раздал детям подарки, а также исполнил общую мечту всей семьи - вручил ключи от нового автомобиля.

Всего у Валерия и Раушании Сидоровых 21 ребенок. Девять из них уже совершеннолетние - два кровных сына, один из которых уже создал свою семью и воспитывает двух детей, а также семь приемных ребят. Сейчас в семье Сидоровых, которая живет в поселке при железнодорожной станции Пронино Клявлинского района, растут 12 приемных детей - от 6 до 17 лет. Все ребята творческие: поют, танцуют, пишут песни, играют на гитаре. Большая и дружная семья проживает в частном доме, построенном Валерием Михайловичем вместе со старшими сыновьями.

"Наш принцип при воспитании детей - расти вместе с ними, интересоваться их мнениями, желаниями и при возможности их осуществлять, а также быть для них примером. Большая семья - это большое счастье", - рассказала Раушания Сабирсяновна.

В сентябре 2022 года у семьи Сидоровых произошел пожар: от перепада напряжения в электросети загорелся гараж, где находился пятиместный автомобиль. Машина была крайне необходима семье - на ней детей отвозили в школу, в поликлинику, на творческие кружки и другие мероприятия, привозили продукты. После пожара возможности приобрести новый автомобиль у семьи не было.

"Сгоревший автомобиль - не самое страшное. Главное - детей спасли, дом целый. Мы никуда не жаловались, никуда не звонили, ни у кого ничего не просили. Мы не любим просить - сами привыкли со всем справляться", - признаются Сидоровы.

Сегодня с многодетной семьей Сидоровых встретился Дмитрий Азаров. Во время чаепития глава региона расспросил ребят об их учебе, увлечениях, планах на будущее. Так, Матвей мечтает стать ветеринаром, Виктория планирует быть учителем, Юлиана намерена отучиться на экономиста-бухгалтера, а Анастасия любит готовить и хотела бы в будущем открыть свое дело.

"У нас в регионе много различных мер поддержки предпринимателей, малого и среднего бизнеса: подготовка и переподготовка, гранты и субсидии, социальный контракт. Поэтому давай смелее, нечего бояться", - поддержал инициативу губернатор.

После чаепития Дмитрий Азаров передал семье Сидоровых ключи от семиместного автомобиля Lada Largus. Новая машина, в которой находились подарки каждому ребенку, стала для Сидоровых настоящим новогодним чудом.

"Эмоции зашкаливают, это просто вау! Мы о машине только по-тихому могли мечтать. А тут - бах! Для нас это настоящее новогоднее чудо! Столько желаний сегодня у нас исполнилось: машина, подарки детям, пообщались с вами, Дмитрий Игоревич. Автомобиль поможет нам возить детей на учебу и на секции, чтобы развивать детей и раскрывать их таланты, путешествовать и показывать нашим ребятам красоты нашей Родины. Вы, Дмитрий Игоревич, дали нам эту возможность. Спасибо огромное! Вы даете еще одну возможность поверить в чудеса несмотря на возраст", - не скрывала своих эмоций Раушания Сабирсяновна.

"Мне кажется, это вы даете возможность верить в чудеса. Узнают больше наши земляки о вашей семье и поймут, как же это важно - дарить свою доброту, тепло и любовь", - сказал губернатор.

Семья Сидоровых вручила Дмитрию Азарову новогодний подарок и поздравила с наступающим Новым годом. "Спасибо вам за широту души. Самых добрых и лучших пожеланий, чтобы всегда было здоровье, удача, любовь и мир", - пожелали главе региона дети.

"Надеюсь, так будет. И мир будет - надо для этого победить", - ответил Дмитрий Азаров.