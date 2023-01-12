Дмитрий Азаров поблагодарил врачей ростовского военного госпиталя за помощь самарским бойцам

В среду, 11 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился с врачами Военного клинического госпиталя Ростова-на-Дону, чтобы поблагодарить за их заботу и внимание, сохранение жизни и бережное отношение к здоровью бойцов из Самарской области, которые попали под обстрелы ВСУ в Макеевке в новогоднюю ночь.

"Искренне благодарю вас за помощь военнослужащим в трудный и психологически для них сложный момент, вы им оказали огромную помощь. Принимая их на самарской земле, увидел, что и настрой, и настроение, и их самочувствие сильно отличается от того, что было в первые дни, когда только они только поступили в госпиталь. Я вам искренне признателен и сердечно благодарю за такое отношение ко всем военнослужащим, к моим землякам", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к медикам лечебного учреждения.

В знак признательности за помощь в восстановлении здоровья земляков, защищавших Родину, своих родных и близких, губернатор Самарской области вручил медикам благодарственные письма.