16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поблагодарил врачей ростовского военного госпиталя за помощь самарским бойцам Родные военных из Самарской области связались с ними по телемосту Дмитрий Азаров оценил модернизированное производство АО "Металлист-Самара" Дмитрий Азаров помог матери с поиском сыновей после обстрела по Макеевке В Самарскую область прибыл второй борт с пострадавшими при ударе по Макеевке

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поблагодарил врачей ростовского военного госпиталя за помощь самарским бойцам

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился с врачами Военного клинического госпиталя Ростова-на-Дону, чтобы поблагодарить за их заботу и внимание, сохранение жизни и бережное отношение к здоровью бойцов из Самарской области, которые попали под обстрелы ВСУ в Макеевке в новогоднюю ночь.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Искренне благодарю вас за помощь военнослужащим в трудный и психологически для них сложный момент, вы им оказали огромную помощь. Принимая их на самарской земле, увидел, что и настрой, и настроение, и их самочувствие сильно отличается от того, что было в первые дни, когда только они только поступили в госпиталь. Я вам искренне признателен и сердечно благодарю за такое отношение ко всем военнослужащим, к моим землякам", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к медикам лечебного учреждения.

В знак признательности за помощь в восстановлении здоровья земляков, защищавших Родину, своих родных и близких, губернатор Самарской области вручил медикам благодарственные письма.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5