Дмитрий Азаров поблагодарил врачей ростовского военного госпиталя за помощь самарским бойцам

В среду, 11 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился с врачами Военного клинического госпиталя Ростова-на-Дону, чтобы поблагодарить за их заботу и внимание, сохранение жизни и бережное отношение к здоровью бойцов из Самарской области, которые попали под обстрелы ВСУ в Макеевке в новогоднюю ночь.
"Искренне благодарю вас за помощь военнослужащим в трудный и психологически для них сложный момент, вы им оказали огромную помощь. Принимая их на самарской земле, увидел, что и настрой, и настроение, и их самочувствие сильно отличается от того, что было в первые дни, когда только они только поступили в госпиталь. Я вам искренне признателен и сердечно благодарю за такое отношение ко всем военнослужащим, к моим землякам", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к медикам лечебного учреждения.
В знак признательности за помощь в восстановлении здоровья земляков, защищавших Родину, своих родных и близких, губернатор Самарской области вручил медикам благодарственные письма.
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