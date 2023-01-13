Глава региона вручил Александру Ефанову знак отличия "Почетный гражданин Самарской области"

В пятницу, 13 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил знак отличия "Почетный гражданин Самарской области" председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции, заслуженному юристу РФ, Почетному работнику судебной системы Александру Ефанову.

Торжественная церемония состоялась в рамках встречи Главы региона с членами Клуба Почетных граждан.

Присвоению высокого звания предшествует многоуровневая процедура. При вынесении окончательного решения учитываются ходатайства Почетных граждан, ветеранских организаций, общественных объединений региона. Кандидатуру Александра Ефанова поддержали члены Клуба Почетных граждан, который возглавляет Герой Социалистического труда Максим Оводенко, Общественной палаты региона.

Дмитрий Азаров поздравил членов Клуба с Днем Самарской губернии. "Наш регион часто называют сердцем России. Самарской области есть чем гордиться. Это богатая история, удобное географическое положение, но самое главное - это трудолюбивые, талантливые, гостеприимные, самоотверженные и храбрые люди, которые живут на нашей земле и бережно хранят ее традиции. Все это позволило нашей области стать крупнейшим промышленным центром, в котором сосредоточена значительная часть экономического и научно-технического потенциала нашей державы. А с 2019 года благодаря нашим совместным усилиям Самара стала и судебной столицей Поволжья. Сегодня Самарская область является опорным регионом России. И конечно, в этом большая заслуга вас, наши уважаемые Почетные граждане, к числу которых сегодня присоединяется председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Алексеевич Ефанов", - обратился Губернатор к присутствующим.

Глава региона особо подчеркнул, что вручение этой высокой награды в День Самарской губернии становится хорошей традицией для региона.

Звания "Почетный гражданин Самарской области" Александр Ефанов был удостоен за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан.

В судебной системе Александр Ефанов работает более 35 лет, на территории Самарской области - с 1989 года. Был председателем Самарского гарнизонного военного суда, возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Самарской области. Он стоял у истоков создания Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Шестого кассационного суда общей юрисдикции, внес весомый вклад в формирование этих судов в качестве самостоятельных единиц в системе федеральных судов Российской Федерации, неоднократно отмечен ведомственными наградами. Также награжден государственной наградой - орденом Дружбы и медалями Министерства Обороны Российской Федерации.

Сегодня Александр Ефанов возглавляет работу Шестого кассационного суда, где осуществляется пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением порядка 22 миллионов человек.

Поздравляя Александра Ефанова, губернатор отметил, что за годы работы в судебной системе он зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня.

Напомним, Шестой кассационный суд открылся в Самаре в конце 2019 года. За право стать субъектом, где разместится крупнейшая среди вновь созданных кассационных инстанций в стране, боролись многие регионы.

По словам академика РАН, доктора технических наук, профессора, президента Самарского университета, председателя Общественной палаты Самарской области, Почетного гражданина Самарской области Виктора Сойфера, Александр Ефанов стал первым юристом в ряду Почетных граждан Самарской области.

"Это высшее звание получали деятели науки, культуры. Но юристов у нас пока не было в ряду почетных граждан. И Александр Алексеевич Ефанов как заслуженный юрист Российской Федерации, как человек, награжденный государственными наградами, который уже более 25 лет работает на территории Самарской области, на мой взгляд, достоин этого высшего звания, высшей награды Самарской области, - отметил Виктор Сойфер. - Он за эти годы сделал очень многое и на каждом этапе проявлял себя как человек-строитель, как созидатель, все время повышая уровень ответственности и уровень той работы, которую он выполнял". Председатель Общественной палаты выразил надежду на то, что в общественную деятельность Клуба Почетных граждан Александр Ефанов привнесет новые направления работы.

"Я искренне рад за него, искренне рад за то, что мы приняли очень правильное, с моей точки зрения, решение по избранию его Почетным гражданином Самарской области. Мы стали юридической столицей нашего округа, и это очень значимо. Это почетно, ответственно и для города, и для нашей области. И для человека, который возглавляет этот суд, без всякого сомнения, ответственность очень высокая", - отметил Президент Самарского государственного медицинского университета, председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников.

Размещение крупнейшей судебной инстанции в Самаре послужило и развитию городской среды: здание на Крымской площади и прилегающая территория сейчас украшение и гордость Самары.

"Суд функционирует в новом современном здании, вся площадь вокруг приведена в порядок, и заслуга Александра Алексеевича Ефанова, его участие в этом просто колоссальны. А главное, что в Шестом кассационном суде собраны самые высококвалифицированные судьи со всего нашего округа. Сам Александр Алексеевич - заслуженный юрист Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы, у него много наград ведомственных, наших областных. Его многие жители Самарской области знают и относятся к нему с большим уважением", - подчеркнул председатель Самарской губернской думы.

По мнению доктора экономических наук, члена Общественной палаты Самарской области, Почетного гражданина Самарской области Константина Титова, Александра Ефанова отличает принципиальность и глубокое знание юриспруденции и законов. "Александр Алексеевич всегда очень четко разбирался в каждом деле, по которому мне, и как лидеру Общественной палаты, и как губернатору, и как сенатору, приходилось обращаться к нему по просьбам граждан. И ни одна эта просьба не оставалась без внимания. Считаю, что Александр Ефанов - достойный человек и достойно будет носить звание "Почетный гражданин Самарской области", - убежден Константин Титов. Также он подчеркнул, что Александр Ефанов - не только человек справедливости, но и хозяйственный человек, напомнив, что благодаря его поддержке было отстроено здание апелляционного арбитражного суда.

"У Александра Ефанова за плечами огромный опыт работы. Везде коллективы, люди относились к нему с огромным уважением. Я считаю, что выбор достойный, мы будем гордиться, что он в наших рядах", - добавил Константин Титов.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов считает звание "Почетный гражданин Самарской области" наиболее весомой наградой: "Это общественное признание, что это действительно человек, который внес значительный вклад в развитие области и в целом оказывает очень мощное воздействие на социально-политическую жизнь нашего региона".

По мнению члена Общественной палаты РФ Павла Покровского, именно благодаря Александру Ефанову Самарская область сегодня является судебной столицей. "Это состоявшийся факт. То, что вручение происходит сегодня, именно в День Самарской губернии, показатель того, что мы ценим людей, которые своими заслугами делают большой вклад в развитие региона", - сказал он.

"Александра Алексеевича Ефанова поддержал коллектив, которым он руководит, и, безусловно, он достоин звания "Почетный гражданин Самарской области", - подчеркнул Герой Социалистического труда, председатель Клуба Почетных граждан Самарской области Максим Оводенко.

Александр Ефанов выразил благодарность за высокую оценку своей деятельности. "Мне повезло участвовать в реализации реформ, проводимых президентом Российской Федерации. Одна из первых реформ - это создание межрегиональных апелляционных арбитражных судов. Мы тогда совместно с правительством Самарской области, Самарской губернской думой и при личном участии Константина Алексеевича Титова в кратчайшие сроки создали материальную базу для Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда, который сегодня успешно работает. Мы начинали с 15 судей, а сейчас в этом суде работают 37 судей, рассмотрено более 200 тысяч экономических споров. В прошлом году суд отметил свое 15-летие", - рассказал он.

"В 2018 году мне Президент доверил создание, формирование Шестого кассационного суда - это большой суд, и здесь материально-техническая база была создана благодаря правительству области, Самарской губернской думе, личному участию губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. И я очень признателен за оценку, спасибо за доверие со стороны Клуба Почетных граждан Самарской области. Постараюсь его оправдать", - обратился Александр Ефанов к присутствующим на встрече.