Губернатор дал поручения по развитию в Самарской области пассажирских перевозок

В понедельник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с руководителями министерств, ведомств и главами муниципальных образований региона. Один из ключевых вопросов повестки - работа пассажирского транспорта, а также обновление парка предприятий отрасли.

В прошлом году общественным транспортом по территории Самарской области перевезено более 254 млн пассажиров, в том числе 167 млн человек - автобусами. Регулярные перевозки автобусами осуществляются по 511 маршрутам: 208 межмуниципальным и 303 муниципальным. Всего было задействовано 3585 транспортных средств 74-х перевозчиков.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин отметил, что за последние два месяца от жителей поступило 413 сообщений о неудовлетворительной работе пассажирского транспорта. Больше всего нареканий касается нарушений графиков движения. В частности, они касались маршрута № 474, который идет из Самары до пгт. Алексеевка Кинельского района.

"На линии работает 15 единиц транспорта, интервал движения составляет 40 минут. Перевозчику ООО "Олимп" рекомендовано по заявке от жителей Алексеевки сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы до 20 мин. Кроме того, направлено предписание о расторжении контракта в случае неисполнения и несоблюдения графика", - подчеркнул Иван Пивкин.

На отсутствие четкого расписания движения автобусов по маршруту № 303 пожаловались жители Тольятти и Подстепок. Перевозчиком заявлен интервал движения 5-10 минут. Однако проверка, проведенная областным минтрансом, подтвердила, что график не соблюдается.

"Перевозчику ИП Ганин направлено требование о соблюдении расписания и введении дополнительных рейсов на маршруте или замене подвижного состава на более вместительный", - отметил министр.

По просьбе жителей продлены маршруты № 313 и 314, следующие по направлению поселок Приморский - Тольятти. На перевозках пассажиров задействовано 82 единицы транспорта, интервал движения составляет 10 минут. Уже в этом месяце пройдет очередная проверка перевозчика ООО "Тандем", работающего на этих маршрутах.

Предостережение с требованием привести работу маршрутов № 429 и 492 Новокуйбышевск - Самара в соответствие с расписанием направлено в адрес ООО "Городской экспресс", поскольку расписание движения автобусов также не соблюдается.

"Когда тот или иной перевозчик подписывал контракт на маршрут, он понимал существующую дорожную обстановку, знал все сложности, брал на себя обязательства по ритмичному движению автотранспортных средств. Значит, должен их обеспечить, увеличивая при необходимости количество автобусов. После того, как дали рекомендации - проверяйте. Если обязательства не исполняются, выдавайте предписание с последующими жесткими шагами, вплоть до расторжения контракта", - поручил Дмитрий Азаров Ивану Пивкину.

С начала февраля было установлено новое расписание движение маршрута № 119 до Гранного. Теперь автобусы заезжают и в сам поселок. Маршрут был продлен почти на километр и количество рейсов увеличено до 12 в день.

Иван Пивкин также доложил, что было отработано прямое поручение губернатора по нормализации работы маршрута № 139 от станции Аврора до Рощинского и № 177 от пригородного автовокзала до индустриального парка "Преображенка", где с открытием новых производств создаются дополнительные рабочие места.

Дмитрий Азаров поручил ускорить процесс выделения бюджетных средств на субсидирование этих маршрутов, чтобы ритмичные перевозки начались в ближайшее время.

Иван Пивкин также доложил, что в прошлом году средства федерального гранта были направлены муниципалитетам на обновление пассажирского транспорта. "Средства, которые мы тратим на обновление подвижного состава, мы получили как грант из федерального бюджета за эффективное региональное управление. В этом году с учетом актуальности темы общественных перевозок, большого количества обращений от людей, средства этого гранта полностью направляем на приобретение транспортных средств для пассажирских перевозок", - подчеркнул губернатор.

Уже в этом году ожидается поставка 12 трамвайных вагонов белорусского производства для Самары, а также 58 автобусов марок МАЗ и ПАЗ для Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного, Похвистнева и Похвистневского района.

В этом году на поддержку транспортной отрасли областным бюджетом предусмотрено 4,5 млрд. рублей, из них почти 2,5 млрд будет направлено в Самару, 369 млн - Тольятти.

"Кроме того, отрабатываем с Минтрансом России вопрос о выделении 2 млрд руб. в рамках предоставления инфраструктурного бюджетного кредита на приобретение 34 трамвайных вагонов. Заявка предварительно одобрена, - добавил Иван Пивкин. - Отрабатываем привлечение федеральных средств через инфраструктурные облигации АО "ДОМ.РФ" на приобретение трамваев, стараемся привлечь средства Фонда национального благосостояния на закупку автобусов".

При этом обновление транспорта должно проходить не только за счет средств федерального и регионального бюджетов, но и за счет муниципалитетов и перевозчиков.

"Мы выделяем колоссальные средства, в первую очередь, на муниципальные общественные перевозки. Если я буду видеть, что вы не предпринимаете дополнительные усилия по исправлению ситуации и у вас снижаются расходные обязательства муниципальных бюджетов, работу по этому направлению остановлю, - заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к главам городов и районов области. - Спасибо коллегам на федеральном уровне, которые нас слышат, понимают и помогают, мы мобилизуем ресурсы регионального бюджета. Если вы будет снижать свои усилия, мы не справимся с задачей. Мы определились, что общественные перевозки - это проблема сегодняшнего дня, значит, ее нужно сообща решить".

О текущей ситуации в сфере городского общественного транспорта и принимаемых мерах для улучшения качества его работы губернатору доложили главы Самары, Тольятти и Сызрани.

Глава областной столицы Елена Лапушкина сообщила, что ежедневно на линию выходит свыше 1000 единиц подвижного состава, а ежегодный пассажиропоток составляет более 160 млн пассажиров.

"Одна из основных проблем отрасли транспорта связана с износом подвижного состава и инфраструктуры. Сложившаяся ситуация напрямую влияет на ритмичность работы общественного транспорта и влечет жалобы пассажиров, - сказала глава Самары. - Основная тематика обращений - несоблюдение расписания движения, неудовлетворительные условия проезда, а также жалобы на подвижной состав. Причем, основная часть обращений приходится на работу транспорта, обслуживающего отдаленные районы Самары - Куйбышевский и Красноглинский".

Как отметила Елена Лапушкина, по каждому обращению жителей в части нареканий на состояние транспорта и поведение водителей или кондукторов проводится разбор, принимаются меры вплоть до увольнения.

"Что касается несоблюдения интервалов движения, то зачастую причинами становится дорожный фактор, нехватка водителей и кондукторов, сход транспорта с линии из-за поломок. Предприятия своими силами проводят текущий ремонт подвижного состава", - сообщила глава Самары.

Она отметила, что несмотря на существующие проблемы, ситуацию в сфере общественных перевозок удалось заметно улучшить благодаря решениям, которые были приняты в 2022 году губернатором Дмитрием Азаровым.

Тогда глава региона инициировал выделение дополнительного финансирования отрасли общественного транспорта Самары и ввод новых мер поддержки работников сферы. "При Вашей поддержке, Дмитрий Игоревич, приняты меры по увеличению заработной платы водителей и кондукторов в транспортных предприятиях. Это позволило остановить отток кадров", - подчеркнула Елена Лапушкина.

По ее словам, сегодня в интересах жителей города принимаются решения по корректировке маршрутов общественного транспорта, при этом особое внимание уделяется Куйбышевскому и Красноглинскому районам. Так, в 2022 году впервые запущен льготный автобусный маршрут в мкр. "Волгарь", а в 4 квартале 2023 года планируется открытие отдельного маршрута, обслуживающего микрорайон "Волгарь".

"По Куйбышевскому району возобновлена работа троллейбуса № 6 в полном объеме и запущен автобус № 108, следующий от губернского рынка через Куйбышевский район до "Южного города". Автобусный маршрут № 67 продлен до Смяшляевки. Также по 67 маршруту откорректировано расписание в утренние часы пик, интервал движения автобусов снижен с 7-8 до 3-4 минут. Отдельные рейсы отправляются от микрорайона Новая Самара. Представителями инициативной группы общественников подтверждают, что данные меры сработали".

Глава Самары проинформировала, что для обеспечения ритмичности работы транспорта осуществляется переход на заключение контрактов на перевозки с оплатой транспортной работы. "Такие контракты позволяют обеспечить более полное выполнение перевозчиками установленного расписания. Так, например, в 2022 году по таким контрактам были организованы перевозки к городским кладбищам в дни религиозных праздников и садово-дачные перевозки. Впервые от пассажиров не было жалоб на работу таких маршрутов, - отметила Елена Лапушкина. - Во втором полугодии 2022 года на такие контракты переведены все трамвайные маршруты и все троллейбусные маршруты, а также 6 автобусных. По условиям данных контрактов не оплачиваются невыполненные рейсы и дополнительно выставляются штрафы".

Для обновления подвижного состава администрация города в 2022 году приобрела 12 трамвайных вагонов, которые прибудут в Самару до 1 июля 2023 года и летом будут работать на самых напряженных маршрутах. В 1 полугодии 2023 года мэрия планирует закупить не менее 50 новых автобусов в лизинг. Также проработан вопрос обновления имеющихся трамвайных вагонов.

"Стоимость модернизации в 2,5 раза ниже, чем закупка нового вагона. В результате модернизации вагон получит новый корпус и будет соответствовать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Мероприятия по модернизации трамвайных вагонов включены в муниципальную программу развития транспорта", - сообщила Елена Лапушкина.

Помимо обновления подвижного состава ведется и модернизации транспортной инфраструктуры в Самаре. В частности, разработана 5-летняя программа модернизации трамвайных линий от проспекта Ленина до Московского шоссе. Средства на ее реализацию заложены в областном бюджете.

"Модернизация трамвайных путей позволяет сделать движение трамваев более ритмичным, увеличить их скорость и позволит претендовать на получение инфраструктурного бюджетного кредита на закупку новых трамвайных вагонов и сделать МП "ТТУ" основным городским перевозчиком. Обновление подвижного состава позволяет улучшить транспортное обслуживание, в первую очередь, отдаленных районов города", - отметила Елена Лапушкина.

Главы Самары подчеркнула, что дальнейшее улучшение работы городского общественного транспорта неразрывно связано с финансированием отрасли: "Со стороны администрации города прикладываются усилия к повышению финансовой обеспеченности отрасли. За последние 3 года объем средств, направляемых на транспортные перевозки, увеличиваются ежегодно на сумму порядка 200 млн. руб. Уже сейчас принято решение по дофинансированию перевозок. Средства будут изысканы в городском бюджете и финансирование отрасли транспорта превысит 1 млрд рублей".

Глава Тольятти Николай Ренц, докладывая о текущей ситуации с общественными перевозками в Автограде, отметил среди основных проблем изношенность подвижного состава, потребность в дополнительном транспорте и дефицит водителей в связи недостаточным уровнем заработной платы. Есть готовые автобусы, а зачастую не могут выйти на линию.

"Мы предпринимаем необходимые усилия - увеличиваем финансирование муниципальных транспортных предприятий на 20%, это позволит поднять уровень зарплат. Нам нужно наращивать количество транспорта. В этом году благодаря Вашей поддержке, Дмитрий Игоревич, мы 19 автобусов покупаем", - сообщил глава Тольятти.

Губернатор Дмитрий Азаров акцентировал внимание Николая Ренца на важность решения кадрового вопроса в транспортных предприятиях и выработке дополнительных мер, которые позволят привлекать специалистов.

Глава региона поручил Ивану Пивкину совместно с администрацией Тольятти отработать вопрос, используя опыт Самары. "Удержать и не потерять водителей - важнейший и первостепенный вопрос. Посмотрите, что делают в Самаре. Елена Владимировна провела большую кампанию. Мы с ней проговаривали, я ей присылал примеры московские, как там приглашают на работу водителей - первоочередное устройство детей в детские сады, помощь в подготовке и переподготовке, общежитие, - сказал Дмитрий Азаров Николаю Ренцу. - Посмотрите - это не только зарплата, это комплексная история. Думайте, какие преференции люди могут иметь. Надо, чтобы эта информация в городе была наглядно представлена. Из регионального бюджета мы это направление поддерживаем и будем поддерживать и дальше".

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко сообщил, что в этом году увеличен объем финансирования муниципального транспортного предприятия, на средства городского бюджета закупается 6 единиц транспорта: "Есть проблемы с износом автобусного парка и дефицитом водителей. По персоналу есть план, будем продолжать работу".

Дмитрий Азаров отметил, что планирует провести выездное совещание по вопросам развития Сызрани, где будет подробно рассмотрена и тема работы общественного транспорта в городе.