Дмитрий Азаров наградил победителей областного журналистского конкурса и лауреатов премии "Золотое перо губернии"

В четверг, 9 февраля, в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" состоялось подведение итогов и награждение победителей XI журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также были объявлены имена лауреатов XXIV конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России "Золотое перо губернии".

Традиция совместного проведения двух престижных конкурсов - областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и "Золотое перо губернии" - уникальная в своем роде. За одиннадцать лет мероприятие стало престижной премией, которой награждаются лучшие сотрудники СМИ. XI журналистский конкурс на призы губернатора проводился по двум основным направлениям - "Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем" и "Год культурного наследия народов России".

Перед началом церемонии подведения итогов конкурса ее участники вместе с губернатором Дмитрием Азаровым на площади Славы возложили цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" - в память о самарских военнослужащих, которые 40 дней назад погибли после ракетного удара по Макеевке.

Губернатор поблагодарил сотрудников СМИ региона за ответственность, профессионализм, небезразличное отношение ко всему происходящему в стране и нашем регионе, к судьбам людей.

"Вы знаете, что мы предпринимаем усилия для того, чтобы каждая семья военнослужащих чувствовала нашу заботу и поддержку. Спасибо вам, что сегодня вы активно включены в эту работу, где-то подсказываете, если есть недостаточное внимание к семьям военнослужащих. Вы прекрасно знаете, что я на это реагирую очень остро и быстро, - сказал Дмитрий Азаров. - В целом, нам удалось вместе сделать так, чтобы ни одна семья не осталась без поддержки".

Глава региона отметил, что сотрудники СМИ своей профессиональной деятельностью вносят свой вклад в развитие Самарской области: "Вы всегда на острие. Вы - тот нерв, который чувствует общественное настроение, общественную обстановку, радость, горечи и печали, переживания людей. Я искренне вас за это благодарю, - и за человечность, за переживания. Хочу сказать спасибо за то, что мы сегодня вместе почтили память погибших товарищей".

Губернатор также подчеркнул важнейшую роль представителей средств массовой информации в формировании единой гражданской позиции в условиях беспрецедентной информационной войны. "Мы здесь вместе с вами на территории Самарской области защищаем Родину. Наши парни там, а мы здесь. Здесь мы противостоим информационной войне, которая развязана против нашей страны. Колоссальный вклад в эту борьбу вносят журналисты, которые владеют словом, умеют точно и профессионально донести информацию, достучаться до сердец до разума наших сограждан", - отметил глава региона.

На церемонию подведения итогов в Самару приехал председатель Союза журналистов России, член Совета при Президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Соловьев. Губернатор поблагодарил председателя Союза журналистов России за приезд в Самару и отметил его значимость для отечественной журналистики.

Владимир Соловьев и Дмитрий Азаров вручили председателю Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирине Цветковой благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина, отметив, что самарское отделение Союза журналистов - одно из лучших в стране.

Победителей журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области 2022 года определяли по четырем номинациям: "Лучшая работа/проект на телевидении", "Лучшая работа/проект на радио", "Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации", "Лучшая диджитал-работа/проект".

Всего было подано 159 заявок, в общей сложности это более 500 работ. Примерно одинаковую активность проявили как творческие коллективы региональных, так и муниципальных СМИ: 51% заявок поступил от СМИ муниципальных районов Самарской области и 49% заявок подали представители региональных медиа.

В конкурсе 2022 года произошло несколько концептуальных изменений: не было предусмотрено индивидуальных номинаций, участие принимали только творческие группы. Впервые в истории конкурса на сцене присутствовали представители экспертного жюри, которые вскрывали конверты с именами лауреатов.

Специальным призом по решению жюри конкурса наградили Ольгу Павловскую, автора и ведущую еженедельных спецрепортажей "Точки над i" на телеканале "Самарское губернское телевидение". Документальный фильм "Снежное. Город цвета антрацит", созданный Самарским областным вещательным агентством, удостоился особого внимания жюри. Творческий коллектив в лице директора медиахолдинга Оксаны Зубковой и заявителя-автора сценария фильма "Снежное. Город цвета антрацит" Екатерины Осташиной получили специальный приз от губернатора.

Творческой команде сетевого издания "Самара-ГИС" в лице генерального директора телеканала Елены Кольцун вручили спецприз за оперативную и четкую работу по проекту "Информационный фронт".

Направление "Год культурного наследия народов России" стало лидером по количеству поданных заявок - 89. Специальный приз Губернатора Самарской области получил творческий коллектив ГТРК "Самара" в лице директора филиала Елены Крыловой за мультимедийный марафон "Национальный характер", посвященный Дню народного единства.

Специального приза удостоилась творческая группа журнала "Первый" за проект "Муслим", приуроченный к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это историческое событие широко отмечалось во многих регионах страны. И очень символично тема прозвучала именно в Год культурного наследия народов России. Приз учредителю и директору издания Алевтине Лукьяновой вручил Дмитрий Азаров.

Знаковым и одним из престижных конкурсов для журналистов региона вот уже много лет является конкурс "Золотое перо губернии" Самарского областного отделения Союза журналистов России. Награда "Золотое перо Губернии" имеет особое значение для журналистов - она символизирует профессионализм, мастерство и свободу творческой мысли. В 2024 году Союз журналистов будет отмечать 25-летие "Золотого пера губернии".

Награды победителям конкурса "Золотое перо губернии" вручили Дмитрий Азаров и заслуженный работник культуры РФ, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

В номинации "Печатные СМИ" за профессиональный подход в освещении темы "Власть и общество" была награждена Елена Дмитричкова, главный редактор "Социальной газеты". За профессионализм и компетентность в номинации "Телевидение" отмечена Ирина Денисова, генеральный директор ООО "ЛАДА-МЕДИА".

В номинации "Радио" награду получил Антон Самохвалов, ведущий программ службы радиовещания ГТРК "Самара" за яркость и глубину в освещении актуальных тем. Премию "Дебют" получил контент-редактор отдела маркетинга ГК "Навигатор", внештатный корреспондент молодежного медиахолдинга "Есть Talk!" ТГУ Олеся Коваль за смелость и актуальность в раскрытии проблем города.

За оригинальный подход в освещении культурной жизни региона Жанну Пересунько, редактора отдела ГАУ СО "СОВА", удостоили премией "И мастерство, и откровение" им. Геннадия Шабанова. За профессионализм, глубину и компетентность отмечена наградой "Личность в журналистике" им. Валентины Неверовой Светлана Жданова, автор и ведущая программы "Культпросвет" радио "Вести-FM" ГТРК "Самара".

Приз "За вклад в развитие журналистики" им. Натальи Мануйловой за высокий профессионализм получил Сергей Ерышев, режиссер ГТРК "Самара". Премию "С открытым забралом" им. Валерия Иванова" за вклад в развитие документальной фотожурналистики вручили Андрею Савельеву, фотокорреспонденту издания "Волжская коммуна". В 2022 году он дважды был в командировке в городе Снежное и, несмотря на сложные условия, смог запечатлеть настоящую жизнь, настроение и преображение донбасского города.

Постановлением Губернатора Самарской области за значительный вклад в развитие средств массовой информации Елене Хегай, начальнику службы радиовещания ГТРК "Самара", присвоено почетное звание "Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области".

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность почетным знаком губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" была награждена Татьяна Маркушина, корреспондент службы радиовещания ГТРК "Самара".

За общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области, почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" был награжден Виталий Добрусин, генеральный директор ООО "ДЛД" (медиахолдинг "Самарские судьбы"), а также Олег Лукьянов, председатель совета директоров ООО "Самарский Регион Ньюс".

Владимир Соловьев поздравил всех, кто получил премии губернатора и "Золотое перо": "Мы живем в очень непростое время, в очень тяжелую и переломную историческую эпоху. Тяжелее всех - нашим коллегам, военным корреспондентам, которые исполняют свой профессиональный долг там, на линии огня. Они рискуют жизнью, но достойно работают. Во время присуждения общероссийских "Золотых перьев" мы второй год подряд будем вручать награды военкором. Мы обязательно будем рассказывать об их работе и их достижениях".

Победители областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского областного отделения Союза журналистов России "Золотое перо губернии":

Направление "Год культурного наследия народов России"

Категория "Региональные СМИ"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) на телевидении":

Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Самара"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) на радио":

Государственное автономное учреждение Самарской области "Самарское областное вещательное агентство", "Самарское губернское радио" (радио "Губерния")

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) в СМИ":

Закрытое акционерное общество "АиФ-Самара", газета "Аргументы и факты - Самара"

Номинация "Лучшая диджитал-работа (лучший диджитал-проект)":

Государственное автономное учреждение Самарской области "Самарское областное вещательное агентство", интернет-портал sovainfo.ru

Категория "Муниципальные СМИ":

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) на телевидении":

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАДА-МЕДИА", телеканал "ТОЛЬЯТТИ 24"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) на радио":

Автономная некоммерческая организация "Редакция Большеглушицкой телекомпании "Пульс", радиоканал "Радио Голос Глушицы"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) в печатных СМИ":

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Кинельский Самарской области "Информационный центр "Междуречье"

Номинация "Лучшая диджитал-работа (лучший диджитал-проект)":

Муниципальное унитарное предприятие "Редакция Ставропольской районной газеты "Ставрополь-на-Волге"

Направление "Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем"

Категория "Региональные СМИ"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) на телевидении":

Государственное автономное учреждение Самарской области "Самарское областное вещательное агентство", телеканал "Самарское губернское телевидение"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) на радио":

Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Самара", радио "Вести FM"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) в СМИ":

Общество с ограниченной ответственностью "Социальная газета"

Номинация "Лучшая диджитал-работа (диджитал-проект)":

Закрытое акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда", сетевое издание "Комсомольская правда" KP.RU

Категория "Муниципальные СМИ"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) на телевидении":

Публичное акционерное общество "Самара - Городские информационные системы", сетевое издание "Самара-ГИС"

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) на радио":

Общество с ограниченной ответственностью "Городское Радио" (г.Новокуйбышевск)

Номинация "Лучшая работа (лучший проект) в СМИ":

Муниципальное автономное учреждение "Редакция районной газеты "Северные Нивы"

Номинация "Лучшая диджитал-работа (диджитал-проект)":

Общество с ограниченной ответственностью "Редакция" (общественно-политическое издание "Похвистневский вестник")

Лауреаты конкурса "Золотое перо губернии - 2022" Самарского областного отделения Союза журналистов России

Номинация "Печатные СМИ"

Дмитричкова Елена Александровна, главный редактор издания "Социальная газета"

Номинация "Телевидение"

Денисова Ирина Викторовна, генеральный директор ООО "ЛАДА-МЕДИА"

Номинация "Радио"

Самохвалов Антон Юрьевич, ГТРК "Самара" (служба радиовещания), ведущий программ

Лауреаты именных премий Самарского областного отделения Союза журналистов России

"Дебют"

Коваль Олеся Александровна, контент-редактор отдела маркетинга ГК "Навигатор", внештатный корреспондент молодежного медиахолдинга "Есть Talk!" ТГУ "И мастерство, и откровение" им. Геннадия Шабанова

Пересунько Жанна Евгеньевна, руководитель отдела политики и экономики информационного сетевого издания ГАУ СО "СОВА"

"Личность в журналистике" им. Валентины Неверовой

Жданова Светлана Вениаминовна, журналист программы "Культпросвет" радио ГТРК "Самара"

"За вклад в развитие журналистики" им. Натальи Мануйловой Ерышев Сергей Олегович, режиссёр телевидения ГТРК "Самара"

"С открытым забралом" им. Валерия Иванова" Савельев Андрей Александрович, фотокорреспондент издания "Волжская коммуна" ГАУ СО "СОВА".