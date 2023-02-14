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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Ставропольский район, которая состоялась 14 февраля, осмотрел ряд объектов социальной инфраструктуры.

Фото: Светлана Осьмачкина

В муниципалитете благодаря региональному бюджету и реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.

В селе Тимофеевка Ставропольского района Дмитрий Азаров оценил ход строительства долгожданной новой школы на 450 учащихся. Ее местные жители ждут десятки лет.

Существующее здание школы было построено в 1965 году и рассчитано максимум на 145 учащихся, а желающих гораздо больше. Ребята вынуждены учиться в две смены, многие родители возили детей в Тольятти. Первые проекты новой школы появились еще в начале 80-х годов, но долгие годы строительство так и не начиналось.

После того, как жители Тимофеевки обратились к губернатору за помощью в решении проблемы, строительство новой школы после проведения необходимой подготовительной работы началось.

Возведение новой школы в Тимофеевке стартовало в июне 2022 года. Сейчас выполняются работы по закрытию контура блока А, ведется внутренняя отделка подвала, проводятся работы по газоснабжению, монолитные работы, каменная кладка стен и перегородок, монтаж тепловых сетей.

Глава администрации Ставропольского района Владимир Медведев доложил губернатору, что срок завершения работ согласно заключенному контракту - 1 сентября 2023 года. Дмитрий Азаров поставил задачу закончить строительство школы не позднее 1 августа.

"Думаю, вы свою ответственность понимаете. Люди ждут этого объекта ни один десяток лет. К сожалению, раньше никаких реальных шагов не предпринималось. Сейчас у нас есть все шансы, чтобы их мечта сбылась. Не подведите", - обратился глава региона к подрядчикам.

Дмитрий Азаров также поручил выстроить план строительных работ так, чтобы до начала нового учебного года здание было не только построено, но и оснащено всем необходимым.

Губернатор отметил, что необходимо учесть пожелания родителей и детей, вовлекать их в работу по оформлению здания школы: "Делайте эту работу вместе с родителями и детьми. Крайне важна такая сопричастность. У нас был хороший опыт в детском доме "Иволга", когда объявили конкурс рисунков, и работу победившей девочки разместили на фасаде".

В сельском поселении Пискалы Ставропольского района Дмитрий Азаров осмотрел обновленный Дом культуры - это центр творческой жизни для местных жителей. Здесь работает 15 секций различного направления, базируется 10 творческих коллективов, включая фольклорный ансамбль, детский хореографический ансамбль, кружок ткачества. Ежегодно проводится более 280 культурно-массовых мероприятий.

Дом культуры, построенный в 1975 году,  давно требовал модернизации - как в части ремонта здания, так и материально-технического оснащения. Ранее за счет спонсорских средств и средств муниципального бюджета удалось провести небольшой объем работ, но этого было недостаточно.

В 2022 году в рамках федеральной программы "Культурная среда" национального проекта "Культура" был проведен капитальный ремонт здания пискалинского Дома культуры. Создано 10 современных комфортных зон, в том числе зона семейного отдыха, центр фольклора для сохранения народных традиций, детская игровая зона, мастерская ремесел с ткацким станком для ковроткачества, выставочное пространство. Зрительный зал оснастили современным световым и звуковым оборудованием.

Дмитрий Азаров, осмотрев обновленное здание Дома культуры, пообщался с педагогами и жителями села. Так, занимающаяся в мастерской декоративного-прикладного творчества Настя показала главе региона, как шьются коврики на ткацких станках.

Участницы фольклорного ансамбля "Берегиня" поблагодарили Дмитрия Азарова за внимание к объектам культуры в непростой для страны период: "Самое главное, что в трудное время Вы заботитесь еще и об этом - чтобы появлялись вот такие прекрасные дома культуры, библиотеки. Важно в это непростое время дух поднимать и не забывать ни о ком. У нас и внуки в ансамбль ходят. Мы русский дух сохраним. Победа будет за нами!".

Губернатор подчеркнул, что внимание в регионе уделяется и будет уделяться каждому селу.

Еще один новый объект, сделанный в Ставропольском районе в рамках нацпроекта "Культура", Дмитрий Азаров оценил в селе Васильевка. Здесь в конце декабря 2021 года на базе старой библиотеки появилась современная модельная библиотека. В здании провели капитальный ремонт, организовали современный и оснащенный культурный центр.

Модернизация позволила максимально расширить библиотечное пространство, создать многофункциональные зоны, в том числе пространство тихого чтения с применением VR-технологий, молодежное пространство, сцену для выступлений и лекций, театральную студию. Были приобретены новая литература (свыше 2800 экземпляров), VR-книги, интерактивное и мультимедийное оборудование. К услугам посетителей библиотеки бесплатный доступ к онлайн-сервисам электронных книг.

У посетителей библиотеки появилась техническая возможность для виртуального посещения концертов и спектаклей в лучших залах страны.

Руководитель управления культуры и молодежной политики Ставропольского района Людмила Пастухова отметила, что модельная библиотека стала местом притяжения для жителей всех возрастов, и поблагодарила главу региона.

"Библиотека интересна как детям, так и взрослому населению. После ремонта у нас заметно увеличилось количество посетителей. Спасибо Вам, Дмитрий Игоревич, за реализацию у нас такого замечательного проекта".

Губернатор подчеркнул, что важный аспект организации работы модельный библиотеки - общение людей разных поколений, семейное посещение, совместные мероприятия с участием детей и родителей: "Это связь поколений, жизненный опыт. Мероприятия, объединяющие людей разных поколений, очень нужны".

Дмитрий Азаров особое внимание уделил вопросу патриотического воспитания и просветительской работы по теме специальной военной операции: "К сожалению, не все понимают цели и задачи СВО, не все понимают, что реально сейчас происходит".

Глава региона предложил разработать отдельный проект, направленный на то, чтобы во всех библиотеках Самарской области были созданы специальные стенды с литературой и наглядной информацией по тематике СВО - об истоках нацизма, причинах и целях СВО.

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