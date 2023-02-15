Дмитрий Азаров отметил вклад специалистов гражданской авиации ПФО в связи со 100-летием отрасли

В среду, 15 февраля, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие Приволжского федерального округа, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации. В нем приняли участие делегации 14 субъектов ПФО - это специалисты и ветераны отрасли, руководители профильных ведомств, организаций, крупнейших предприятий, вузов округа.

Со знаменательной датой их поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, начальник Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Людмила Пименова.

9 февраля 2023 года исполнилось 100 лет со дня основания отечественной гражданской авиации. Указ о праздновании юбилейной даты был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. По всей стране проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летиюю отечественной авиации.

В Приволжском федеральном округе центральным местом проведения такого мероприятия с участием делегаций 14 субъектов страны стала Самара - столица региона с богатыми традициями в авиационной отрасли. Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад Самарской области в развитие авиационной отрасли страны.

"Для нашего региона большая честь по праву принимать сегодня высокое собрание лидеров гражданской авиации Приволжского федерального округа. Трудно переоценить тот вклад, который внесла Самарская, Куйбышевская область в развитие авиации нашей страны, вносит и сегодня, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам торжественного мероприятия. - Конечно, неслучайно символом трудовой доблести столицы нашего региона, Самары, стал самолет - легендарный ИЛ-2, оружие Победы. Да, самолет, конечно же, военный, но мы знаем, что всегда в нашей стране выпуск самолетов сопровождался такой пометкой "двойного назначения". И в этом смысле представители гражданской авиации точно знают, что наш бронепоезд "стоит на запасном пути" и в небе. Безусловно, для нашей необъятной Родины нет будущего без авиации, и вашими руками это будущее создается".

Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов авиационной отрасли за их многолетнюю работу на благо страны: "Искренние слова благодарности за ваш труд, за то, что вы сделали для всех нас, за то, что вы и сегодня неустанно передаете свой опыт все новым и новым мальчишкам и девчонкам, которые влюблены в небо, которые гордятся своей страной. Доброго вам здоровья!"

Дмитрий Азаров, поздравляя специалистов гражданской авиации, подчеркнул важность того, что сегодня сотрудники отрасли активно участвуют в помощи защитникам Отечества.

"Представители авиации всегда вносили свой вклад в то, чтобы укреплять позиции нашего государства. Знаю, что коллективы авиаторов вносят свой вклад в поддержку и заботу о военнослужащих и их семьях. Я уверен, при такой поистине всенародной поддержке победа будет за нами. В этом нет никаких сомнений", - сказал глава региона.

Губернатор Самарской области пожелал работникам гражданской авиации новых успехов в профессиональной деятельности и мирного неба над головой - именно за это сегодня борются российские военнослужащие в рамках СВО: "Я хочу вам пожелать новых успехов, новых машин, которые все выше и выше, все быстрее и быстрее будут поднимать авторитет нашей страны, создавать комфорт для граждан, для всех пассажиров. Хочу всем вам в этот столетний юбилей пожелать чистого и мирного неба над головой. Именно за это сегодня сражаются защитники нашего Отечества, представители всех субъектов Приволжского федерального округа, всей страны. Мы с гордостью и уважением чтим их подвиг, поддерживаем их здесь, на волжской земле".

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий зачитал приветственный адрес от имени Полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

"В Приволжском федеральном округе многое сделано для развития инфраструктуры авиасообщения в целях повышения удобства пассажиров: реконструируются аэропорты и взлетные полосы, модернизируются средства обеспечения полетов и связи, аэровокзалы оснащаются современным оборудованием. Главная движущая сила отрасли - это профессиональные квалифицированные сотрудники. Компетентность, добросовестная и ответственная работа позволяет всем, кто работает в авиаотрасли прокладывать новые маршруты, ставить на крыло перспективные отечественные лайнеры, с комфортом выполнять безопасные полеты, перевозить миллионы пассажиров и тонны грузов", - говорится в поздравлении Игоря Комарова.

В рамках торжественного мероприятия губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженным специалистам авиационной отрасли почетные знаки, почетные грамоты и благодарности.

Сегодня гражданская авиация России - это 225 аэропортов, из которых 80 имеют статус международных, более 100 авиакомпаний, 18 учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также другие организации. Всего в этих структурах трудится почти 200 тысяч специалистов.

Начальник Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Людмила Пименова отметила высокий статус ПФО и Самарской области, в частности, в развитии российской гражданской авиации.

"Авиация в ПФО развивается стабильно, увеличиваются предприятия и объемы пассажироперевозок. Нам есть к чему стремиться. Правительство и Президент страны поддерживают программу субсидирования перевозок, в прошлом году отрасли были предоставлены беспрецедентные субсидии. Самарская область - традиционно кластер авиационной. Так, аэропорт "Курумоч" развивается стабильно, в 2022 году было перевезено почти 3 млн пассажиров, и в будущем мы ожидаем рост", - отметила Людмила Пименова.