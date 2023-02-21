Дмитрий Азаров прокомментировал послание президента Российской Федерации

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Церемония прошла в московском Гостином дворе. В зале собрались члены федерального правительства, обеих палат парламента, главы субъектов, общественных объединений, участники специальной военной операции.

Самарскую область представили губернатор Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Геннадий Котельников, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер, глава Самары Елена Лапушкина, а также депутаты и сенаторы, защищающие интересы региона в федеральных органах власти.

Глава государства выступил с посланием в сложное время, период "важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа". Первый блок касался проведения специальной военной операции, поддержки военнослужащих и членов их семей.

Президент отметил, что абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении СВО, поддержав действия по защите Донбасса. "В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм - чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым неразрывности своей собственной судьбы с судьбой Отечества", - заявил президент.

Российский лидер поблагодарил за мужество и решимость участников СВО и их семьи, медиков, обеспечивающие службы, работников оборонных заводов, учителей, которые заботятся о молодых поколениях, особенно тех преподавателей, кто работает в прифронтовых условиях. Благодарность главы государства адресована и волонтерам, помогающим фронту и мирным жителям, а также военным корреспондентам, пастырям традиционных религий, госслужащим и предпринимателям.

Во время оглашения послания минутой молчания почтили память бойцов, которые отдали свои жизни за свою Родину, мирных граждан - стариков, женщин, детей, умерших под обстрелами неонацистов. "Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом", - отметил президент.

Президент предложил создать специальный государственный фонд, который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Его задачей станет адресная персональная поддержка.

"Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии.

Отдельная важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается", - заявил глава государства.

Он добавил, что работа государственного фонда должна проходить по принципу "одного окна". Кроме того, за каждой семьей погибшего, каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы.

В Самарской области к этой работе уже приступили. Чтобы оказать комплексную поддержку людям, возвращающимся из зоны СВО, в регионе разработана и внедряется программа "Возвращение".

Губернатором утвержден комплексный межведомственный план, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени.

К концу первого квартала этого года на портале "Госуслуги" Самарской области будет запущен сервис "Возвращение". Он станет "единым окном" информирования и получения всего необходимого комплекса услуг и мер поддержки. А те, кому удобнее взаимодействовать оффлайн, смогут обратиться в офисы "Мои документы" в МФЦ.

В каждом муниципалитете Самарской области определен куратор, который предметно занимается этой работой, взаимодействуя с бойцами и их семьями. Кроме того, открыт Центр психологической помощи и укомплектованы мобильные бригады психологов. Также создается первый в России центр, который будет отвечать за лекарственное обеспечение, реабилитацию и трудовую адаптацию участников СВО.

Этот комплексный проект совсем недавно был представлен Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Успешный опыт Самарской области был принят во внимание при формировании президентом инициативы о создании госфонда.

"Президент поблагодарил людей за их отзывчивость, за их поддержку защитников Отечества, которые с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны, защищают мирное небо над головой всех жителей Российской Федерации, за поддержку семей военнослужащих, - отметил Дмитрий Азаров. - Я отдельно отметил тезис президента, что важна не только забота, но и почет семьям военнослужащих, тем, кто воспитал настоящих защитников Отечества. Вы знаете, в Самарской области это реализуется не на словах, а на деле, и вы знаете, что социальный паспорт семей военнослужащих, а в дальнейшем масштабный проект "Возвращение", который мы на территории региона реализуем, уже получил и одобрение, и поддержку президента. И благодаря Владимиру Владимировичу Путину за его прямое поручение наш проект рекомендован сегодня для тиражирования на всей территории Российской Федерации".

Глава государства подчеркнул, что создание специального фонда не снимает ответственности с других структур, а все федеральные ведомства, регионы и муниципалитеты и впредь должны уделять самое пристальное внимание ветеранам, военнослужащим, их семьям. "В этой связи хочу поблагодарить руководителей субъектов Федерации, мэров городов, глав регионов, которые постоянно встречаются с людьми, выезжают в том числе и на линию боевого соприкосновения, поддерживают своих земляков", - отметил президент страны.

Напомним, Дмитрий Азаров регулярно проводит личные встречи с родственниками военнослужащих, в ходе поездок в зону СВО передает подразделениям спецсредства и технику, проводит приемы бойцов, чтобы помочь защитникам и их семьям решать самые актуальные вопросы. "Сам вновь побываю у бойцов. Посмотрим вместе с ними еще раз, какая помощь нужна им и их семьям, разберем их вопросы и предложения", - отметил губернатор.

Важно отметить, что вопрос о предоставлении отпуска бойцам неоднократно звучал на встречах губернатора с родственниками. Сегодня во время оглашения послания президент обозначил: "Считаю необходимым установить для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими".

Отдельное внимание президент уделил важности поддержки новых регионов, восстановления в городах и селах объектов образования, культуры, музейных экспозиций. Одной из первых к этой работе подключилась Самарская область, начав восстанавливать социальную инфраструктуру Снежного.

Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в город, где вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством Снежного определил первоочередные задачи, а в дальнейшем контролировал их исполнение. В прошлом году благодаря поддержке региона, помощи меценатов и неравнодушных самарцев было восстановлено более 80 объектов: детские сады, школы, больницы, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Эта работа продолжится.

Большой блок послания глава государства посвятил социально-экономическому развитию страны. Владимир Путин подчеркнул: несмотря на давление Запада, который развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт, "российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее".

"Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела, а значит, в развитие страны", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что будет продолжена поддержка армии и флота новыми образцами вооружения и техники, по своим характеристикам существенно превосходящие зарубежные аналоги. Над их разработкой трудятся российские ученые, а оборонные предприятия активно запускают серийный выпуск.

"Сегодня на наших заводах, в конструкторских бюро, в научных коллективах трудятся и опытные специалисты, и все больше молодых людей, талантливых, квалифицированных, нацеленных на прорыв, верных традициям русских оружейников - сделать все для победы", - отметил Владимир Путин. Таким образом к обеспечению безопасности граждан и всей страны в целом уделяется особое внимание.

"Безопасность и развитие - это важнейшие тезисы, которые озвучил сегодня президент во время оглашения послания, - заявил Дмитрий Азаров. - Безопасность граждан страны, безопасность ведения бизнеса, безопасность городов, сел, территории всей Российской Федерации. И конечно, развитие - развитие регионов, опережающее развитие сферы высоких технологий и образования, социальной защиты и поддержки семей военнослужащих. Этот аспект, я уверен, особенно откликнется в душах граждан страны".

Владимир Путин отметил, что все сферы российской экономики развиваются динамичными темпами, что важно для повышения качества жизни граждан. Объемы ввода жилья впервые в современной истории страны превысили 100 млн кв. м. Аграрии собрали рекордный урожай - свыше 150 млн т зерна. Не допущена "просадка" на рынке труда, уровень безработицы достиг исторического минимума в 3,7%. В Самарской области эта цифра еще ниже благодаря тому, что в регионе ежегодно создается порядка 10 тысяч рабочих мест за счет привлечения инвестиций и запуска новых производств.

Президент заявил, что необходимо и дальше укреплять экономику государства. Для этого мощный импульс получит развитие инфраструктуры регионов, включая связь, телекоммуникации, дорожную сеть и систему ЖКХ, в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Я уверен, что с воодушевлением все губернаторы восприняли поручение президента об увеличении средств на инфраструктурные бюджетные кредиты, - отметил Дмитрий Азаров. - Это крайне важное решение, мы обязательно им воспользуемся. В ходе командировки в Москву я по целому ряду заявок Самарской области уже получил предварительную поддержку перспективного развития нашего региона. И конечно, возможность использования средств, запланированных к реализации по национальным проектам в 2024-м году, в году 2023-м - это колоссальная возможность сделать больше, сделать быстрее. И я уверен, что и этой возможностью мы обязательно воспользуемся".

Отдельный блок вопросов в послании президента направлен на социальное развитие. "Отдельно отмечу: когда социальный блок освещался в послании, то в первую очередь президент говорил о культуре. Для меня это особенно было важно - и как для гражданина, и как для председателя комиссии Госсовета по культуре. Я знаю, что именно наши культурные ценности, наши традиции мы защищаем сегодня от агрессии, от навязывания нам чужой воли и чужой идеологии, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - И, конечно, дополнительные меры поддержки, в том числе, по индексации МРОТ, поддержке образования, соцзащиты и других направлений, будут реализовываться на территории нашего региона опережающими темпами, в этом нет никаких сомнений".