Более 10 тысяч самарцев приняли участие в митинге-концерте "Слава защитникам Отечества"

В среду, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, Самарская область вместе со всей страной присоединилась к масштабной всероссийской акции "Слава защитникам Отечества".

Центральной федеральной площадкой митингов-концертов в поддержку участников специальной военной операции и тех, кто своим мирным трудом вносит вклад в общий исторический путь России, стал стадион "Лужники" в Москве, где выступил президент России Владимир Путин.

В Самаре патриотическая программа прошла на площади Куйбышева. К участникам митинга-концерта, землякам, с видеообращением обратились губернатор Дмитрий Азаров и командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

В феврале прошлого года жители Самарской области, как и многие наши соотечественники из других регионов страны, с оружием в руках отправились отстаивать наше право на мирную жизнь, на многовековые традиции, право разговаривать на русском языке. Десятки тысяч людей своим трудом в тылу, на родной самарской земле, поддерживают и помогают нашим защитникам. Специальная военная операция стала делом каждого!

"Все мы гордимся, что наш многонациональный народ занял принципиальную позицию в отношении СВО, в этой поддержке проявился настоящий патриотизм", - отметил накануне президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Выступая на митинге-концерте в "Лужниках", глава государства сказал: "Сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества. Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа!"

На митинге-концерте на площади Куйбышева в поддержку СВО собрались более 10 тысяч человек - представители ветеранских, общественных и молодежных организаций, волонтеры, делегации предприятий, учреждений и учебных заведений, члены различных политических объединений, многочисленные неравнодушные жители региона.

С видеообращением к землякам выступили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Глава региона, как и обещал, накануне Дня защитника Отечества в очередной раз прибыл в зону СВО, чтобы навестить и поддержать самарских военнослужащих.

"Дорогие земляки! Я искренне благодарен вам, что в этот день вы собрались на площади Куйбышева, чтобы проявить свое единство, поддержку нашей армии. Здесь, в зоне специальной военной операции, эта поддержка крайне нужна. И бойцы ощущают, что родная земля, все жители Самарской области молятся, переживают, поддерживают от всего сердца и от всей души защитников нашего Отечества, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Народ и армия едины. И здесь ощущение этого есть в каждом воинском подразделении. Я знаю, что благодаря нашим героям, нашим мужественным землякам, мы решим все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Враг будет разбит, победа будет за нами, мы достигнем всех целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров в ходе поездок в зону СВО передает подразделениям спецсредства и технику, проводит приемы бойцов, чтобы выяснить, какую еще помощь и поддержку может оказать регион. В Самарской области глава региона также регулярно встречается с семьями военнослужащих, чтобы помочь решать самые актуальные вопросы.

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин отдельно отметил глав регионов, которые постоянно встречаются с людьми, выезжают в том числе и на линию боевого соприкосновения, поддерживают своих земляков.

Президент поблагодарил всех сограждан, оказывающих помощь фронту и семьям военнослужащих. С первых дней проведения СВО поддержку армии, защитников Отечества и их семьям оказывают неравнодушные жители Самарской области.

В Самарской области, первом субъекте страны, по поручению Дмитрия Азарова был разработан социальный паспорт семьи военнослужащего, а проект "Возвращение", который реализуется на территории региона, получил одобрение и поддержку президента.

Губернатором утвержден комплексный межведомственный план, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе, психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени. Благодаря Владимиру Путину, его прямому поручению, проект "Возвращение" рекомендован для тиражирования на всей территории страны.

"Это поддержка, которая сегодня есть от самарской земли, вселяет боевой дух, уверенность, мужество и самоотверженность в наших бойцов. Наша задача - продолжить эту поддержку, сделать все, что от нас зависит. Мы защищаем нашу Родину там, на самарской земле, а здесь бойцы это чувствуют, - отметил Дмитрий Азаров. - Конечно, мы просто обязаны позаботиться о семьях военнослужащих. Я искренне благодарю всех и каждого, кто делает все для победы, поддерживает нашу армию, наших бойцов, заботится об их семьях, о родных и близких, об их детях и родителях, о женах, которые на определенное время утратили поддержку мужского плеча. Это плечо подставим мы".

Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества: "Уверен, что мирное небо над Самарской областью и всей Россией обеспечат наши доблестные защитники. С праздником, земляки!"

Андрей Колотовкин, обращаясь к участникам патриотического мероприятия в Самаре, поблагодарил жителей региона за поддержку военнослужащих: "От себя лично и от всего личного состава 2-й гвардейской армии хочу поздравить всех с нашим праздником - Днем защитника Отечества! Хочу поблагодарить жителей города Самары, Самарской области за ту помощь, которую вы оказываете участникам специальной военной операции. Ваша помощь для нас неоценима. Большое спасибо!"

Со сцены к участникам митинга-концерта обратился первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов: "Сейчас, когда наша Родина переживает один из самых драматичных моментов своей истории, мы как никогда остро понимаем, насколько важна профессия военнослужащего. Когда сама возможность мирно жить, трудиться, чтить память предков, помнить историю, планировать будущее находится под угрозой, именно наши вооруженные силы вновь стали на защиту интересов страны. Огромное количество наших сограждан, жителей Самарской области и всей нашей Родины, вновь, как в годы Великой Отечественной войны, как деды и прадеды, дают отпор врагу, не позволяя нацизму закрепиться на священных рубежах нашей страны".

В ходе митинга-концерта "Слава защитникам Отечества" на площади Куйбышева со словами поддержки российской армии, СВО, президента выступили представители ветеранских, молодежных и общественных объединений Самарской области.

"Это патриотическое мероприятие считаю очень важным, особенно на фоне вчерашнего выступления нашего президента с Посланием Федеральному собранию, которое воодушевило нас на дальнейшие подвиги не только в экономике, но и в военных делах. Защитник Отечества - это почетное звание русского воинства, оно было, есть и остается. Сегодня наши ребята воюют там точно также, как их отцы и деды. Мы не приемлем нацизм. То, что не завершили наши деды, завершат наши дети и внуки", - сказал Председатель Самарской городской общественной организации ветеранов ВВС, участник боевых действий в Афганистане, гвардии полковник Вячеслав Клюкин.

Молодежный министр спорта Самарской области Владислав Коробков отметил важность участия молодежи в патриотической акции "Слава защитникам Отечества": "Очень порадовало, что на такие патриотические мероприятия собирается такое огромное количество неравнодушной молодежи. Я уверен, что именно патриотически настроенные люди станут опорой России в будущем".

Председатель Совета ветеранов Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области Иосиф Коберский отметил, что защита Отечества всегда была почетной миссией каждого жителя России.

"Офицеры, а сам я прослужил около 30 лет, всегда были и остаются на передовой. Так судьба распорядилась, что в моей жизни каждое поколение выполняло боевые задачи. Я был в Карабахе, в Чечне, сын был дважды в Чечне, а внук сейчас на рубежах Украины и России, - сообщил Иосиф Коберский. - Впереди праздник, который связан с нами со всеми, чтобы мы жили в мире, и праздновали бы его мирно. Но ситуация так сложилась, что надо было брать оружие, и мы его взяли, взяли наши дети, внуки. Я всем желаю, кто сегодня участвует в операции по защите нашего Отечества, чтобы они возвратились живыми, здоровыми, чтобы воцарился мир. Победа будет за нами!"

Активист молодежного сообщества "За Волгу", председатель студенческого совета СамГТУ Сергей Спирин отметил, что молодежь поддерживают российскую армию: "Сегодня мы молодежным сообществом "За Волгу" и студенческим советом пришли поддержать в преддверии Дня защитника Отечества, по-настоящему мужского праздника, наших солдат на передовой. Нас всех переполняют эмоции, и мы рады, что еще и таким единением, кроме моральной поддержки и сбора гуманитарной помощи, можем выразить свою активную гражданскую позицию".

Егор Шепелев, заместитель командира поискового отряда СВПО "Сокол СГАУ" Самарского университета, выразил уверенность, что объединение всего общества поможет добиться победы: "Мы - курсанты военного учебного центра Самарского университета, активисты поискового отряда. И вчера мы все внимательно слушали выступление главы государства, обсуждали его Послание Федеральному Собранию. Признаюсь, настолько оказались заряженными положительной энергией после выступления президента Путина, что хотим поделиться ею со всеми. Сегодняшний митинг, уверен, нас всех еще больше воодушевит и вдохновит. За Россию, победа будет за нами!"

В рамках митинга-концерта на площади Куйбышева выступили солисты и творческие коллективы Самарской области. Работали тематические площадки, в том числе фотовыставка "Герои и подвиги", проходили патриотические акции. Каждый желающий получил возможность оформить открытку воинам - участникам специальной военной операции "Спасибо, парни!". Волонтеры раздавали значки с патриотической символикой.