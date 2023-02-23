Губернатор Дмитрий Азаров поздравил защитников Отечества в зоне СВО

В преддверии Дня защитника Отчества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз побывал в зоне СВО, где поздравил наших бойцов и передал им новую партию необходимой техники и спецсредств.

Кроме того, глава региона совместно с Минобороны РФ организовал проведение телемоста военнослужащих с их родными и близкими.

"Приехал не с пустыми руками, вновь привезли все, что необходимо Армии, которую поддерживали и будем поддерживать. Сегодня я уверен, что ощущение единства армии и народа есть в каждом регионе страны, но в Самарской области, на мой взгляд, оно особое. Во всяком случае, бойцы об этом говорят", - подчеркнул Дмитрий Азаров и отметил, что привезет ценный груз и в родной регион - это письма и весточки от военнослужащих.

Глава региона регулярно приезжает в зону СВО, чтобы поддержать наших военнослужащих, а также узнать, какая еще помощь от региона необходима и востребована.

"Это важно для меня, и я вижу, что это важно и для бойцов. Они видят, что я здесь, если надо - и на передовой, рядом с ними. Думаю, что это важно и для семей военнослужащих. А раз так, приеду еще, постараюсь побывать во всех воинских подразделениях, которые сегодня здесь защищают Родину и в которых несут службу самарцы. Обязательно вместе с жителями региона, которые оказывают огромную помощь нашей армии, эту работу буду продолжать", - подчеркнул губернатор.

В зоне СВО губернатор также проводит личные приемы бойцов, в ходе которых точнее узнает ситуацию по конкретным семьям, и впоследствии помогает решить существующие вопросы и проблемы.

"Мы обсуждаем насущные проблемы как самих бойцов, так и их родных и близких в Самарской области. Здесь люди раскрываются иначе. И иной раз то, что постесняются сказать их жены, их родители, скажут они. И так было не раз. Практически с каждого такого визита я привожу поручения от бойцов, которые мы реализуем на самарской земле. Где-то - устройство ребенка в образовательное учреждение. Скоро новый учебный год, поддержка понадобится. Детям военнослужащих, которые будут поступать в техникумы и колледжи, в высшие учебные заведения, мы будем всячески содействовать. Конечно же, звучат вопросы и по бытовым проблемам, и по тем или иным видам высокотехнологичной медицинской помощи. Всегда эти вопросы отрабатываем", - отметил Дмитрий Азаров.

В ходе своей поездки глава региона встретился и с земляками - сотрудниками подразделений Росгвардии, которые сейчас несут службу в зоне СВО и выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Ежедневно наши земляки проводят мероприятия по разминированию домов, участков и автомобильных дорог, обезвреживая опасные предметы, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп.

"Рад, что и вас имею возможность накануне праздника поздравить", - обратился к росгвардейцам губернатор. Глава региона также передал подразделениям технику и предметы быта.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех земляков, которые оказывают помощь и поддержку армии и фронту. А таких - десятки тысяч.

"Еще раз хочу поблагодарить всех жителей за помощь защитникам Отечества. Многие люди, даже те, кто имеет очень небольшой собственный доход, свою лепту стараются внести, чтобы поддержать наших бойцов, вдохновить их в этой непростой работе", - рассказал губернатор.