В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту

Накануне Дня защитника Отечества состоялся очередной телемост, во время которого военнослужащие из Самарской области, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, смогли пообщаться со своими семьями по видеосвязи.

Телемост был организован по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и командования Второй Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, лично командарма Андрея Колотовкина при содействии Министерства обороны РФ.

Глава региона, который вновь, уже третий раз с начала года, приехал в зону СВО к нашим военнослужащим, вместе с земляками принял участие в телемосте. На встрече присутствовали бойцы и командиры нескольких подразделений, в том числе из числа добровольцев.

Родные и близкие жителей Самарской области - участников СВО собрались в Доме офицеров Самарского гарнизона, чтобы увидеться с ними, передать слова поддержки и привет из дома.

"Рад, что такие встречи проходят регулярно, мы и дальше будем их проводить", - заверил собравшихся губернатор. Он также поздравил семьи бойцов с праздником - Днем защитника Отечества.

"Вы в полной мере сегодня этот праздник можете отмечать вместе с нашими доблестными воинами, которые здесь несут службу - с честью и достоинством. Я горд тем, что у меня есть такие земляки, - отметил глава региона. - Искренне благодарю вас, всех родных и близких наших военнослужащих за вашу поддержку, за вашу веру, за то, что вы вселяете в них уверенность, что враг будет разбит, а победа будет за нами. Спасибо вам за это огромное!".

Каждый из родных бойцов, обмениваясь с ними приветствиями и рассказывая небольшие новости из дома, желал ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой - с победой.

"Все родные передавали тебе привет, тебя любят, скучают, ждут. Поздравляю с наступающим праздником тебя и всех присутствующих, желаю вам терпения сил, боевого духа, скорее возвращайтесь домой", - обратилась жена одного из военнослужащих.

Многие благодарили ребят, которые сейчас на переднем рубеже, желали им мужества, терпения и стойкости. "Спасибо вам за защиту нашей Родины! Несмотря на трудное время, которое проживает сейчас наша страна, вы с честью и достоинством выполняете все поставленные боевые задачи, мы верим в вас. Победа будет за нами. Я тебя очень люблю, у нас все хорошо. Дочка очень скучает по тебе. Она тебя очень любит и ждет", - обратилась к защитнику Отечества жена.

"Мы тебя любим, хотим поздравить. Здоровья тебе, благополучия! Служи честно и возвращайся с победой. До встречи!" - пожелал отец своему сыну военнослужащему.

"Сынок, у нас все хорошо, главное, чтобы у вас все было хорошо. С работы тебе ребята большой привет передавали, - рассказала мама одного из бойцов. - Ребята, миленькие, всех с праздником. У вас хорошие командиры, крепкий тыл - столько людей вам помогает. Ребятки, мы с вами. Ждем домой".

Встреча продолжалась почти полтора часа. Обратную связь родственники военнослужащих получили не только от своих сыновей и мужей, но и от командиров. Они рассказали родным бойцов, как идет служба, хвалили ребят, которые достойно выполняют свой воинский долг, и благодарили их родителей за то, что воспитали настоящих защитников Отечества.

На обеспечение всесторонней поддержки военнослужащих и их семей сейчас направлено все внимание властей всех уровней. Это подчеркнул в своем Послании президент России Владимир Путин.

"Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - отметил глава государства, говоря о создании специального государственного фонда для адресной помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

При формировании этой инициативы был учтен успешный опыт Самарской области. В регионе уже реализуется комплексный подход к оказанию поддержки семьям военнослужащих по принципу социального паспорта каждой семьи. Также внедряется программа "Возвращение" для помощи людям, возвращающимся из зоны СВО.

Утвержден межведомственный план, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени. К концу первого квартала этого года сервис будет запущен на портале Госуслуг Самарской области. Он станет "единым окном" информирования и получения всего необходимого набора услуг и мер поддержки. При этом также люди смогут обратиться в офисы "Мои документы" в МФЦ.

Родные и близкие воинов оценили формат телемоста. "Повидалась с братом. Очень приятно было увидеть родное лицо, мы не виделись давно, в последнее время крайне редко созванивались. Спасибо за организацию такого телемоста, очень рада иметь возможность вживую, глаза в глаза поздравить", - отметила одна из женщин после встречи.

"Такой телемост для нас очень важен. Может быть, даже хотелось бы повторить ближе к 8 Марта, чтобы наши мужчины, которые там, поздравили женщин. Мы сегодня повидались с сыном, все в порядке. Хочется, чтобы он поскорее вернулся, и обязательно с победой", - отметили родители одного из бойцов.