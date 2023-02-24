В городе Снежное ДНР открыт магазин с продукцией производителей Самарской области

В городе Снежное, которому Самарская область помогает восстанавливать мирную жизнь, в рамках сотрудничества открыт магазин с продукцией самарских производителей. Глава региона Дмитрий Азаров, работая в Донбассе, вместе с местными жителями оценил организацию работы магазина и ассортимент представленных товаров.

Решение об открытии в Снежном, с которым у Самарской области заключено соглашение о взаимодействии, магазина с продукцией производителей Самарской области было принято с учетом пожеланий жителей города.

"На одной из встреч прозвучала инициатива, чтобы самарские продукты и продукция самарских предприятий поставлялись в Снежное. Дело хорошее, крайне полезное, - отметил Дмитрий Азаров. - Это возможность показать, что производится на Самарской земле. Конечно, благодаря тому, что такой магазин теперь сегодня есть, жители города Снежное будут больше узнавать о возможностях Самарской области, в целом о нашем регионе".

В магазине представлены товары как крупных предприятий Самарской области, так и фермерских хозяйств. "Это возможность для всех фермеров, для всех производителей не только продуктов питания, но и другой продукции представить здесь свои товары. Приглашаю всех предпринимателей Самарской области воспользоваться этой возможностью. Я уверен, что в дальнейшем это будет укреплять сотрудничество между Самарской областью и Донецкой народной республикой", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Всего в магазине представлены товары по более чем 70 позициям. Губернатор отметил, что ассортимент товаров будет расширяться с учетом мнения и запроса жителей. Для этого глава региона предложил в магазине проводить анкетирование покупателей, чтобы точнее знать, какие еще товары нужны людям.

Благодаря прямым поставкам из нашего региона цены на многие самарские товары существенно ниже в сравнении с аналогичной продукцией, представленной в других магазинах города Снежное.

"Уверен, что это все больше и больше будет пробуждать спрос, интерес у жителей Снежного. Такие социальные цены крайне важны здесь для людей, которые живут, побеждают вместе с Донбассом, вместе со всей Россией. Здесь народ героический. И это, безусловно, тоже частичка помощи городу", - подчеркнул губернатор.

Жители Снежного уже оценили товары из Самарской области, отметив их высокое качество и выгодную цену. "Узнала, что будут хорошие самарские продукты по хорошим ценам. Цены действительно хорошие - масло, например, в два раза дешевле, чем в других магазинах города. Уверена, что магазин с самарской продукцией будет пользоваться популярностью. Спасибо Самарской области!" - резюмирует жительница Снежного.

Напомним, в прошлом году в городе Снежное при участии неравнодушных жителей Самарской области и предпринимателей была проведена масштабная работа по ремонту объектов социальной инфраструктуры и ЖКХ, благоустройству. Комплексная поддержка Самарской области городу Снежное была высоко отмечена президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи с губернатором Дмитрием Азаровым. Качественная работа Самарской области по поддержке Донбасса не только получила высокую оценку на федеральном уровне, но позволила региону получить поддержку из федерального бюджета.

"Мы отработали качественно, достойно, правильно оформили всю документацию. Профессиональный и педантичный подход позволил претендовать на компенсацию расходов регионального бюджета из бюджета федерального. И средства, которые мы затратили в прошлом году, нам были компенсированы. Благодарен коллегам из правительства РФ такая компенсация прошла", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области отметил, что не менее масштабные планы обустройства Снежного с учетом мнения жителей города формируются и на 2023 год. "Это город-побратим, город практически родной. Здесь особое отношение к жителям Самарской области, люди здесь реально благодарны за ту помощь, которую регион оказал. У нас на текущий год не менее масштабные планы помощи нашим братьям и сестрам, которые живут здесь, в ДНР, в нашем городе-побратиме Снежном. Мы вновь и вновь будем формировать новые планы и двигаться вперед по обустройству Снежного, налаживая здесь нормальную, мирную жизнь, - сказал Дмитрий Азаров. - До того уровня благоустройства, которого мы, двигаясь последовательно, сегодня достигаем в Самарской области, здесь еще далеко, сначала здесь нужно сделать элементарное. Много работы по ЖКХ, социальным объектам - образовательные школы, школы искусств, детские садики, больницы и так далее. Уверен, с задачей справимся".