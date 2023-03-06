Дмитрий Азаров с депутатами Госдумы обсудил опыт Самарской области по поддержке местных производителей

В понедельник, 6 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы Сергеем Морозовым, Марией Бутиной, Романом Любарским, Андреем Парфеновым и Владимиром Гутеневым, чтобы обсудить вопросы реализации проекта по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", а также поддержки отечественных производителей.
Также во встрече принял участие вице-спикер Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, который курирует программу в нашем регионе.
Кроме того, на встрече поднималась тема создания в регионе кластера беспилотной авиации. Отдельно обсуждались возможности поддержки талантливой и одаренной молодежи.
Прежде чем перейти к основным вопросам, Сергей Морозов поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку военнослужащих и членов их семей. Напомним, глава региона регулярно проводит встречи с бойцами на передовой и их родственниками во время рабочих поездок в муниципалитеты, чтобы оказать дополнительную помощь в решении актуальных вопросов.
"Я вчера проводил прием граждан в Димитровграде. Очень много парней из этого города ушли вместе с ребятами из Самарской области выполнять задачи специальной военной операции. И когда я говорил о том, что еду на встречу с вами, родственники военнослужащих просили передать искреннюю благодарность за ту заботу, которую вы проявляете. Знаю, что вы недавно там были, пообщались со всеми, помогли решить вопросы, в том числе касающиеся и жителей Ульяновской области. Это очень важно", - обратился со словами благодарности депутат Госдумы.
Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Морозова за инициативу проведения такой встречи, которая носит актуальный характер в современных условиях, когда на страну оказывается беспрецедентное секционное давление. Губернатор отметил, что правительство области оказывает всестороннюю помощь и поддержку местным предпринимателям, которые могут воспользоваться. помимо федеральных, и региональными мерами поддержки.
"Мы предпринимаем усилия для того, чтобы содействовать, оказывать помощь бизнесу, продвижению российской продукции, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к парламентариям в начале встречи. - Вместе с тем нам интересен опыт и других регионов, ваш опыт".
Сергей Морозов напомнил, что еще в прошлом году был запущен партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", в рамках которого предстоит решить несколько задач: сохранить рабочие места, удовлетворить покупательский спрос товарами отечественного производства и обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России.
"У нас одна общая задача - вернуть нашей стране статус большой промышленной, индустриальной, технологической державы. Все возможности для этого есть, и Самарская область, где представлены практически все отрасли промышленности, выстроена замечательная модель подготовки кадров, в этом отношении может служить хорошим примером", - отметил депутат Госдумы.
В регионе активно реализуется проект, который способствует продвижению продукции местных производителей, - "Самарский продукт. Сделано в Самарской области". Соответствующий знак присвоен 240 организациям, которые выпускают порядка трех тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Их можно увидеть и на полках крупнейших сетевых магазинов страны. Помимо прочего, начинающие предприниматели могут пройти обучение навыкам и технологиям продаж своей продукции в рамках "Школы ритейла".
"Сегодня мы заезжали в крупный сетевой магазин, и приятно было на первых полках увидеть продукцию местных производителей. Вы опередили всех, успешно реализовали проект "Самарский продукт. Сделано в Самарской области". Это то, что мы сейчас пытаемся сделать по всей стране. Гордимся тем, что вы это сделали", - подчеркнул Сергей Морозов.
"Интересный формат. В Кировской области мы видели островок, а здесь увидели первые полки. В Самарской области другой подход, и он очень интересен. Этот опыт, полагаю, нужно заимствовать", - добавила Мария Бутина.
Сергей Морозов подчеркнул, что опыт Самарской области может способствовать внесению изменений в законодательство о поддержке местных производителей.
"Мы уже разработали большой законопроект, который позволит дать огромные преференции отечественным товарам. Это касается не только продовольствия (тут в процессе импортозамещения в предыдущие несколько лет хорошо продвинулись) - нам сейчас нужно продвинуться с точки зрения промышленной и промтоварной группы, от подгузников для малышей до брендовых вещей, - отметил депутат Госдумы. - Мы с Марией Бутиной провели целую серию совещаний и встреч в Москве, и я был приятно удивлен, когда нам все говорили: хотите разобраться и понять, к чему нам всю страну приводить, - поезжайте в Самару. Поэтому мы приехали к вам - по рекомендации коллег, профессионалов, которые занимаются импортозамещением в масштабах страны".
Дмитрий Азаров также обратил внимание еще на один успешный опыт реализации проекта "Самарский продукт. Сделано в Самарской области" - в городе-побратиме Донецкой народной республики.
"Мы открыли в нашем городе-побратиме Снежное магазин с самарскими продуктами. Понятно, что скоропортящиеся продукты туда доставлять сложнее Но колбасные изделия, сыр, овощи, входящие в тот самый борщевой набор, мы доставляем, - рассказал глава региона. - И получаем очень хорошие отзывы от людей, которые могут приобретать продукты по доступным ценам, а по растительному маслу, например, там цена в два раза ниже. Думаю, этот проект достоин поддержки".
Касаясь вопросов развития текстильной промышленности, губернатор рассказал о том, что летом прошлого года в Самарской области состоялся первый губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России". Участие в нем приняли 98 региональных компаний, работающих в индустрии моды: производство одежды различных направлений, обуви, аксессуаров, сумок, предметов декора и многое другое.
"Кроме развития промышленности, это ведь еще и мода. Люди должны видеть, что модные вещи делают не только известные люди. В противном случае ничего не получится. У меня была встреча с несколькими молодыми людьми, которые занимаются продвижением дизайнерских брендов одежды. И они сказали, что вы должны к нам приехать и посмотреть. Мы приехали", - отметила депутат Госдумы Мария Бутина.
Дмитрий Азаров отметил, что маркет-фестиваль позволил сформировать перечень региональных предприятий текстильной промышленности, открыть мультибрендовые магазины, где представлены изделия исключительно самарских производителей. Помимо прочего, удалось выявить потребность в квалифицированных кадрах в этой отрасли и запустить программу обучения.
Ряд профессий, востребованных предприятиями сферы легкой промышленности, внесен в соответствующий перечень, утвержденный правительством Самарской области. Это дает молодым специалистам возможность воспользоваться существующими мерами поддержки.
"Этот фестиваль будет у нас регулярным. Но рассчитываю, что и вы подскажете нам какие-то идеи, - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи. - По текстильной промышленности было бы очень важно, чтобы производители сами рассказали о существующих проблемах. Здесь тоже есть над чем работать по импортозамещению, замещению поставок тканей из недружественных стран".
Губернатор привлек внимание коллег к идее, которая в настоящий момент прорабатывается регионом совместно с АО "АвтоВАЗ" и Советом Федерации. "В службах такси многих стран мира используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АвтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров".
Губернатор добавил: "Мы это отрабатывали вместе с АвтоВАЗом, с комитетом Совета Федерации по экономике. Я попросил бы и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов".
Отдельно был затронут вопрос создания в Самарской области производства беспилотных летательных аппаратов. "Хочу сказать вам слова огромной благодарности. Мы видим, что вы - первый и самый продвинутый губернатор, который добился особых решений и поддержки федерального правительства. Никто не сомневается в том, что в Самарской области откроется производство беспилотных летательных аппаратов. Поэтому хотелось бы с вами обменяться несколькими моментами о том, как правильно разработать программу подготовки кадров, как сформировать законодательство", - обратился Сергей Морозов к Дмитрию Азарову.
Отдельное внимание было уделено поддержке талантливой и активной молодежи. В рамках своей рабочей поездки в регион Мария Бутина встретилась с воспитанниками самарского Дворца молодежи.
"Я была во многих регионах - и нигде в России не видела таких реально вовлеченных ребят. Я даже рта не успела открыть, как мне начали задавать вопросы. Такого не были ни во взрослой, ни в детской аудитории. Это говорит о том, что вы с ними системно работаете. Это всегда идет именно от руководства. Я вас благодарю, - обратилась депутат Госдумы к Дмитрию Азарову. - Это зарядка на весь день - интеллектуальная и физическая. Такого количества объятий не было в моей жизни, наверное, никогда".
Мария Бутина отметила, что во время беседы многие ребята выразили желание больше узнать о работе комитета Госдумы по международным делам. "С вашего позволения нескольких ребят, заинтересованных именно в международных отношениях, учащихся 10-11 классов я приглашаю к себе на практику в комитет по международным делам Государственной думы", - отметила она.
Дмитрий Азаров поблагодарил депутата и выразил надежду, что сотрудничество продолжится - с учетом создания в стране Российского движения детей и молодежи. Глава региона в рамках плодотворного взаимодействия предложил привлечь на практику в комитет Госдумы и студентов из Самарской области, которые сейчас учатся в столичных вузах и входят в Молодежный совет, созданный при представительстве региона в Москве.
"Сегодня ассоциация объединяет студентов из Москвы и Санкт-Петербурга (что интересно, это была их идея). Более того, по их инициативе обустраивается один из сквериков Москвы - Самарский, о чем мы договорились с московскими властями, подобрали инвестора. Среди них тоже есть ребята, которые, я уверен, были бы заинтересованы в прохождении практики в Госдуме уже как студенты", - обратился к депутату Дмитрий Азаров.
По итогам обсуждения депутаты выразили заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Дмитрий Азаров поблагодарил участников встречи, которые проявили инициативу и захотели приехать в Самарскую область, чтобы познакомиться с успешными практиками региона для дальнейшего их тиражирования по территории всей страны.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость