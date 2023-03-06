Дмитрий Азаров с депутатами Госдумы обсудил опыт Самарской области по поддержке местных производителей

В понедельник, 6 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы Сергеем Морозовым, Марией Бутиной, Романом Любарским, Андреем Парфеновым и Владимиром Гутеневым, чтобы обсудить вопросы реализации проекта по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", а также поддержки отечественных производителей.

Также во встрече принял участие вице-спикер Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, который курирует программу в нашем регионе.

Кроме того, на встрече поднималась тема создания в регионе кластера беспилотной авиации. Отдельно обсуждались возможности поддержки талантливой и одаренной молодежи.

Прежде чем перейти к основным вопросам, Сергей Морозов поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку военнослужащих и членов их семей. Напомним, глава региона регулярно проводит встречи с бойцами на передовой и их родственниками во время рабочих поездок в муниципалитеты, чтобы оказать дополнительную помощь в решении актуальных вопросов.

"Я вчера проводил прием граждан в Димитровграде. Очень много парней из этого города ушли вместе с ребятами из Самарской области выполнять задачи специальной военной операции. И когда я говорил о том, что еду на встречу с вами, родственники военнослужащих просили передать искреннюю благодарность за ту заботу, которую вы проявляете. Знаю, что вы недавно там были, пообщались со всеми, помогли решить вопросы, в том числе касающиеся и жителей Ульяновской области. Это очень важно", - обратился со словами благодарности депутат Госдумы.

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Морозова за инициативу проведения такой встречи, которая носит актуальный характер в современных условиях, когда на страну оказывается беспрецедентное секционное давление. Губернатор отметил, что правительство области оказывает всестороннюю помощь и поддержку местным предпринимателям, которые могут воспользоваться. помимо федеральных, и региональными мерами поддержки.

"Мы предпринимаем усилия для того, чтобы содействовать, оказывать помощь бизнесу, продвижению российской продукции, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к парламентариям в начале встречи. - Вместе с тем нам интересен опыт и других регионов, ваш опыт".

Сергей Морозов напомнил, что еще в прошлом году был запущен партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", в рамках которого предстоит решить несколько задач: сохранить рабочие места, удовлетворить покупательский спрос товарами отечественного производства и обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России.

"У нас одна общая задача - вернуть нашей стране статус большой промышленной, индустриальной, технологической державы. Все возможности для этого есть, и Самарская область, где представлены практически все отрасли промышленности, выстроена замечательная модель подготовки кадров, в этом отношении может служить хорошим примером", - отметил депутат Госдумы.

В регионе активно реализуется проект, который способствует продвижению продукции местных производителей, - "Самарский продукт. Сделано в Самарской области". Соответствующий знак присвоен 240 организациям, которые выпускают порядка трех тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Их можно увидеть и на полках крупнейших сетевых магазинов страны. Помимо прочего, начинающие предприниматели могут пройти обучение навыкам и технологиям продаж своей продукции в рамках "Школы ритейла".

"Сегодня мы заезжали в крупный сетевой магазин, и приятно было на первых полках увидеть продукцию местных производителей. Вы опередили всех, успешно реализовали проект "Самарский продукт. Сделано в Самарской области". Это то, что мы сейчас пытаемся сделать по всей стране. Гордимся тем, что вы это сделали", - подчеркнул Сергей Морозов.

"Интересный формат. В Кировской области мы видели островок, а здесь увидели первые полки. В Самарской области другой подход, и он очень интересен. Этот опыт, полагаю, нужно заимствовать", - добавила Мария Бутина.

Сергей Морозов подчеркнул, что опыт Самарской области может способствовать внесению изменений в законодательство о поддержке местных производителей.

"Мы уже разработали большой законопроект, который позволит дать огромные преференции отечественным товарам. Это касается не только продовольствия (тут в процессе импортозамещения в предыдущие несколько лет хорошо продвинулись) - нам сейчас нужно продвинуться с точки зрения промышленной и промтоварной группы, от подгузников для малышей до брендовых вещей, - отметил депутат Госдумы. - Мы с Марией Бутиной провели целую серию совещаний и встреч в Москве, и я был приятно удивлен, когда нам все говорили: хотите разобраться и понять, к чему нам всю страну приводить, - поезжайте в Самару. Поэтому мы приехали к вам - по рекомендации коллег, профессионалов, которые занимаются импортозамещением в масштабах страны".

Дмитрий Азаров также обратил внимание еще на один успешный опыт реализации проекта "Самарский продукт. Сделано в Самарской области" - в городе-побратиме Донецкой народной республики.

"Мы открыли в нашем городе-побратиме Снежное магазин с самарскими продуктами. Понятно, что скоропортящиеся продукты туда доставлять сложнее Но колбасные изделия, сыр, овощи, входящие в тот самый борщевой набор, мы доставляем, - рассказал глава региона. - И получаем очень хорошие отзывы от людей, которые могут приобретать продукты по доступным ценам, а по растительному маслу, например, там цена в два раза ниже. Думаю, этот проект достоин поддержки".

Касаясь вопросов развития текстильной промышленности, губернатор рассказал о том, что летом прошлого года в Самарской области состоялся первый губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России". Участие в нем приняли 98 региональных компаний, работающих в индустрии моды: производство одежды различных направлений, обуви, аксессуаров, сумок, предметов декора и многое другое.

"Кроме развития промышленности, это ведь еще и мода. Люди должны видеть, что модные вещи делают не только известные люди. В противном случае ничего не получится. У меня была встреча с несколькими молодыми людьми, которые занимаются продвижением дизайнерских брендов одежды. И они сказали, что вы должны к нам приехать и посмотреть. Мы приехали", - отметила депутат Госдумы Мария Бутина.

Дмитрий Азаров отметил, что маркет-фестиваль позволил сформировать перечень региональных предприятий текстильной промышленности, открыть мультибрендовые магазины, где представлены изделия исключительно самарских производителей. Помимо прочего, удалось выявить потребность в квалифицированных кадрах в этой отрасли и запустить программу обучения.

Ряд профессий, востребованных предприятиями сферы легкой промышленности, внесен в соответствующий перечень, утвержденный правительством Самарской области. Это дает молодым специалистам возможность воспользоваться существующими мерами поддержки.

"Этот фестиваль будет у нас регулярным. Но рассчитываю, что и вы подскажете нам какие-то идеи, - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи. - По текстильной промышленности было бы очень важно, чтобы производители сами рассказали о существующих проблемах. Здесь тоже есть над чем работать по импортозамещению, замещению поставок тканей из недружественных стран".

Губернатор привлек внимание коллег к идее, которая в настоящий момент прорабатывается регионом совместно с АО "АвтоВАЗ" и Советом Федерации. "В службах такси многих стран мира используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АвтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров".

Губернатор добавил: "Мы это отрабатывали вместе с АвтоВАЗом, с комитетом Совета Федерации по экономике. Я попросил бы и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов".

Отдельно был затронут вопрос создания в Самарской области производства беспилотных летательных аппаратов. "Хочу сказать вам слова огромной благодарности. Мы видим, что вы - первый и самый продвинутый губернатор, который добился особых решений и поддержки федерального правительства. Никто не сомневается в том, что в Самарской области откроется производство беспилотных летательных аппаратов. Поэтому хотелось бы с вами обменяться несколькими моментами о том, как правильно разработать программу подготовки кадров, как сформировать законодательство", - обратился Сергей Морозов к Дмитрию Азарову.

Отдельное внимание было уделено поддержке талантливой и активной молодежи. В рамках своей рабочей поездки в регион Мария Бутина встретилась с воспитанниками самарского Дворца молодежи.

"Я была во многих регионах - и нигде в России не видела таких реально вовлеченных ребят. Я даже рта не успела открыть, как мне начали задавать вопросы. Такого не были ни во взрослой, ни в детской аудитории. Это говорит о том, что вы с ними системно работаете. Это всегда идет именно от руководства. Я вас благодарю, - обратилась депутат Госдумы к Дмитрию Азарову. - Это зарядка на весь день - интеллектуальная и физическая. Такого количества объятий не было в моей жизни, наверное, никогда".

Мария Бутина отметила, что во время беседы многие ребята выразили желание больше узнать о работе комитета Госдумы по международным делам. "С вашего позволения нескольких ребят, заинтересованных именно в международных отношениях, учащихся 10-11 классов я приглашаю к себе на практику в комитет по международным делам Государственной думы", - отметила она.

Дмитрий Азаров поблагодарил депутата и выразил надежду, что сотрудничество продолжится - с учетом создания в стране Российского движения детей и молодежи. Глава региона в рамках плодотворного взаимодействия предложил привлечь на практику в комитет Госдумы и студентов из Самарской области, которые сейчас учатся в столичных вузах и входят в Молодежный совет, созданный при представительстве региона в Москве.

"Сегодня ассоциация объединяет студентов из Москвы и Санкт-Петербурга (что интересно, это была их идея). Более того, по их инициативе обустраивается один из сквериков Москвы - Самарский, о чем мы договорились с московскими властями, подобрали инвестора. Среди них тоже есть ребята, которые, я уверен, были бы заинтересованы в прохождении практики в Госдуме уже как студенты", - обратился к депутату Дмитрий Азаров.

По итогам обсуждения депутаты выразили заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Дмитрий Азаров поблагодарил участников встречи, которые проявили инициативу и захотели приехать в Самарскую область, чтобы познакомиться с успешными практиками региона для дальнейшего их тиражирования по территории всей страны.