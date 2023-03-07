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Станкостроение Машиностроение

От мастерской до инновационного производства: тольяттинская компания создает уникальные станки

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский инжиниринговый центр "Прикладная механика" разрабатывает и выпускает уникальные плазменные и лазерные станки с ЧПУ. Продукция предприятия уже представлена во многих странах ближнего зарубежья. При этом основная доля продаж приходится на Россию, а специалисты "Прикладной механики" всегда подчеркивают отечественное происхождение своего оборудования и его нацеленность в первую очередь на российских предпринимателей.

Производство "Прикладной механики" началось с небольшой мастерской, которая занималась металлоремонтом и производством банных печей.

"Мы разработали доступное решение и сформировали новую нишу на российском рынке - портальные плазменные станки. До того были станки плазменной резки, тяжелые для освоения, с габаритной конструкцией и высокой стоимостью. Наши технологии запатентованы и широко применяются в разных отраслях и сферах малого предпринимательства - от декоративной резки до оборонной промышленности", - рассказал руководитель инжинирингового центра "Прикладная механика" Антон Борзаев.

Самый крупный проект компании - портальные станки плазменной резки с ЧПУ. Они созданы не по классической стандартной схеме. Разработчики убрали лишние механизмы, избыточную прочность и сделали надежную, доступную конструкцию по принципу "просто собрать, освоить и работать". Одно из преимуществ основано на уникальной конструкции - опорный стол не зависит от рамы. Так, вес металла не влияет на станину станка, а нагрузку принимает координатный стол.

"Представители малого и среднего бизнеса могут быстро освоить данный вид станка. Бесплатное обучение в нашей школе операторов длится два дня. Предприниматели могут оперативно начать работать и за считанные месяцы окупить станок. В линейке станков "Плазмакрой" есть модели для начинающих пользователей и продвинутых специалистов. Мы предлагаем более 15 комплектаций плазменного станка на базе одной линейки. За свои характеристики - модульная платформа, малый вес, простота сборки, установки - наши плазменные станки завоевали среди клиентов статус легендарных. Сегодня выпускаем уже пятое поколение портальных станков плазменной резки с ЧПУ под брендом "Плазмакрой", - делится достижениями Антон Борзаев.

В прошлом году "Прикладная механика" запустила производство лазерных станков с ЧПУ под брендом "Лазеркрой". Также создается различное дополнительное оборудование, расширяющее функционал продукции компании.

На рынке есть множество зарубежных лазерных станков, например, из Китая. Весной прошлого года цены на них выросли, и появились проблемы с поставками комплектующих. На их фоне местный лазерный станок стал хорошей альтернативой.

"Сначала мы делаем продукты для собственного развития, а уже потом выводим на рынок. Таким примером стал лазерный станок. С его помощью решили задачи собственного производства. Мы стали полностью изготавливать комплектующие для плазменных станков на лазерном станке. Раньше это делали на плазменном оборудовании. Переход на лазерный раскрой сократил трудоемкость работ в три раза, повысил качество и скорость выпускаемой продукции. На лазерном станке получается более точный и качественный рез деталей, расходуется меньше металла", - объясняет конкурентные преимущества продукции "Прикладной механики" Антон Борзаев.

В компании также разработали и продолжают дорабатывать собственный программно-аппаратный комплекс G-nome, который подходит для фрезерных, граверных, плазменных и лазерных станков с координатным столом. Пока решаются вопросы привлечения инвестиций и формирования команды под полномасштабный запуск этого проекта.

В процессе становления компания столкнулась и с некоторыми трудностями.

"Первоначально это были задачи по продукту - сформировать, разработать, понять, в чем его полезность, отличительные особенности, довести до ума конструкцию, вывести на рынок. В последнее время на бизнес обрушилось много внешних обстоятельств, к которым сложно было подготовиться. Есть много негативных примеров стагнации производств или их переквалификации в другой вид деятельности", - рассказывает руководитель инжинирингового центра.

По его словам, компания изначально нацеливалась на импортозамещение, и это помогло миновать возникшие угрозы последних лет, в том числе на фоне санкций.

"Производство и продажи не останавливали. Как и другие участники рынка, в определенный период почувствовали дефицит некоторых комплектующих. Но вовремя сформировали стратегический запас и обеспечили стабильность производства, защитили клиентов от резких скачков цен и перебоя с поставками запчастей, оборудования. Прошлой весной многие клиенты, как и в период пандемии, брали паузы, но потом возвращались. У кого-то были сложности с дебеторской задолженностью, сказывалась и недоступность некоторых финансовых инструментов, например, лизинга", - уточнил Антон Борзаев.

По мнению представителей "Прикладной механики", сейчас есть тенденция в части "переформатирования рынка". Так, плазменные станки привлекли покупателей, которые ранее предпочитали дорогое импортное оборудование. Причем заказчик может оставить запрос на доработку и создание новых станков.

Решения "Прикладной механики" - от плат до готового изделия - основаны на отечественном оборудовании. Доля российских комплектующих в станках составляет 70%.

"Прикладная механика" активно сотрудничает с Тольяттинским государственным университетом, Самарским государственным техническим университетом и Самарским национальным исследовательским университетом им. С.П. Королева. Основная цель - привлечение научного потенциала для создания инновационных продуктов.

При этом в компании трудятся специалисты с большим профессиональным опытом. Среди них - инженеры-конструкторы, технологи, научные и производственные работники, программисты.

"Это позволяет самостоятельно реализовывать проекты разной сложности в машино- и станкостроении, информационных технологиях. Сейчас прорабатываем различные проекты, позволяющие расширить наш ассортимент. Общий вектор развития - унификация решений и возможность их применения для различных отраслей промышленности. Также смотрим в сторону разработки периферийного оборудования, которое необходимо для организации производств различного типа", - рассказывает Антон Борзаев.

На данный момент в России и за рубежом работает уже более 650 станков самарского предприятия. В том числе в Белоруссии, Эстонии, Латвии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Киргизии.

В планах компании - увеличение производственных мощностей и разработка новых решений. Еще одна приоритетная задача - развитие областного станкостроительного кластера, инициатором создания которого стала "Прикладная механика". Проект поддержали региональное минэкономразвития и технопарк "Жигулевская долина". Цель кластера - объединить инициативы в сфере станкостроения, поддержать производство инновационных проектов на основе "научной, производственной, инфраструктурной и ресурсной коллаборации". Сейчас в кластере семь участников.

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