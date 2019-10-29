На "Авиаагрегате" налаживают модульную сборку современных станков

Участок крупноузловой (модульной) сборки станков с ЧПУ фрезерной и токарной группы создан в структуре опытного производства АО "Авиаагрегат" (холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех"). У предприятия две главных цели: участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" и наращивание доли гражданской продукции в общем объеме реализации с нынешних 32% до 52-54% в рамках корпоративной программы диверсификации производства.

Готовый участок

Презентация участка ключевым заказчикам, а также почетным гостям и региональным СМИ состоялась 25 октября. По словам генерального директора "Авиаагрегата" Олега Брындина, речь идет о предоставлении функционально полного пакета, куда входят станочное оборудование, конфигурированное под потребности заказчика, управляющую программу, обеспечивающую изготовление данной детали, а также сервисное сопровождение со стороны партнера "Авиаагрегата" — самарского предприятия "Практика Поволжье". В частности, проведение монтажных и пуско-наладочных работ, а также предпродажное, постпродажное и гарантийное обслуживание.

Маркетинг-план

Останавливаясь на маркетинговых аспектах нового производства, Олег Брындин отметил, что сейчас оно ориентировано, в первую очередь, на собственные нужды "Авиаагрегата", поставляющего, в частности, комплектующие для отечественных авиаремонтных предприятий. Просматриваются также перспективы получения заказов от других российских машиностроителей: с помощью станков, изготавливаемых на только что открытом участке, решается до 80% задач металлообработки. Соглашение о продаже первых двух станков оренбургской компании "Технопром", поставляющей оборудование для таких гигантов, как Газпром, Роснефть и Газпромнефть, было подписано в присутствии участников торжественной церемонии.

Минимальное время подготовки производства, весьма конкурентоспособное на мировом рынке соотношение "цена — качество", а также принципиально высокая клиентоориентированность обеспечат станкам "Авиаагрегата" сбыт в объеме 300-400 единиц в год (на начальной стадии) при общей годовой потребности отечественных машиностроительных предприятий около 6500 станков, полагает Олег Брындин. При этом, согласно прогнозам заводских маркетологов, рентабельность "Авиаагрегата" в данном сегменте составит около 17%. Достоверность приведенным оценкам придает тот факт, что значительная часть наших машиностроительных предприятий вкупе с "Авиаагрегатом" входит в одну управленческую структуру — Ростех.

Узлы, используемые при модульной сборке станков, на начальном этапе будут поставляться из Тайваня и Китая от мировых лидеров в соответствующих областях. В дальнейшем, после продажи 50-70 станков, когда требования рынка станут более определенными, "Авиаагрегат" вплотную займется локализацией производства основных компонентов этих станков на собственных площадях, пояснил гендиректор предприятия Олег Брындин.

Поддержка и признание

Гендиректор компании "Практика Поволжье" Анатолий Терезников оценил организацию нового производства на "Авиаагрегате" как возрождение традиций самарского станкостроения. Его команда, начав еще на Средневолжском станкозаводе, прошла многолетнюю школу продвижения станочного оборудования от тайваньских и японских фирм. Появление в этой нише самарской продукции вдохновляет, отметил Анатолий Терезников. По его словам, "Практика Поволжье" намерена минимизировать до одних суток время реакции на запросы заказчиков Авиаагрегата, среди которых он выделил предприятия отечественного автопрома.

Еще одной функцией своей компании Анатолий Терезников назвал совместное с Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) обучение персонала в инжиниринговом центре на территории "Авиаагрегата".

Событием, знаковым не только для этого предприятия, но и для всего региона, назвала запуск нового участка заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. "Мы получили новые возможности для подготовки специалистов на современном оборудовании", — заявила она.

Первый проректор — проректор по научной работе СамГТУ Максим Ненашев рассказал о стратегическом партнерстве своего вуза с наиболее продвинутыми региональными компаниями, к числу которых он отнес "Авиаагрегат". По его словам, воплощением этого партнерства стало создание инжинирингового центра, а также разработка проекта только что открытого производственного участка. Подобную практику СамГТУ намерен распространять на другие предприятия Самарской области.

Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов высказал уверенность, что отечественные станки от "Авиаагрегата" "найдут своего благодарного покупателя", поскольку предприятие весьма удачно выбрало свою рыночную нишу. Он отметил также высокую заинтересованность всех участников проекта, которая обеспечила минимальное время его реализации. У нового производства "Авиаагрегата" большое будущее, связанное, в частности, с его локализацией на территории региона, заключил министр.